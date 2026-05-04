He visto el nuevo televisor OLED de gama media de Samsung y su controvertida pantalla Glare Free, y me dio buenas impresiones

Hace poco tuve la oportunidad de probar el Samsung S90H, el modelo OLED de gama media de la marca para 2026. Ha sido objeto de rumores que han causado preocupación entre algunos seguidores de Samsung: que la marca haya optado por equipar todos sus modelos S90H con paneles Tandem WOLED (OLED estándar).

En los últimos dos años, ha habido cierta incertidumbre sobre los paneles de los OLED S90, ya que Samsung había utilizado una combinación de WOLED y QD-OLED, y no revelaba qué tamaños utilizaban qué panel, si los paneles podrían estar mezclados en ciertos tamaños, y todo esto también parecía variar según el país.

De hecho, probamos el Samsung S90F de 65 pulgadas, el predecesor del S90H, el año pasado porque pudimos confirmar que este tamaño solo utilizaba paneles QD-OLED en EE. UU. y el Reino Unido, y le otorgamos cinco estrellas. Pero como no pudimos confirmar ninguna expectativa sobre cuál sería el rendimiento en otros tamaños, no entró en nuestra lista de los mejores televisores OLED, a pesar de ser un aparato fantástico.

El artículo continúa a continuación.

Entonces, ¿en qué queda el S90H? Le pregunté a Samsung qué panel tenían los modelos de 65 y 83 pulgadas que vi. Como de costumbre, Samsung no confirmó qué paneles se están utilizando en la línea S90H, pero se rumorea en línea que Samsung está utilizando WOLED en lugar de QD-OLED para todos los tamaños.

No podemos afirmarlo con certeza, pero sí sé que el modelo de 83 pulgadas que vi era un WOLED estándar (gracias a Vincent Teoh de HDTVTest por su ayuda en este punto), y creo que la versión de 65 pulgadas también lo era.

Dejando todo eso a un lado, seguía teniendo muchas ganas de probar el S90H y ver si podía ser un rival digno del excelente LG C6, cuya reseña publicaré muy pronto.

Excelencia sin reflejos

Imágen 1 de 2 La nueva pantalla antirreflejos del Samsung S90H es eficaz para reducir los reflejos especulares incluso en condiciones de mucha luz (Crédito de la imagen: 20th Century Studios / Future ) The Glare Free screen means even dark scenes from movies like The Revenant (pictured) are legible (Crédito de la imagen: 20th Century Studios / Future )

Probé el S90H en una habitación muy luminosa. Justo al lado del S90H de 65 pulgadas que probé había una gran puerta de vidrio y, aunque afuera hacía un día precioso, eso significaba que la luz entraba a raudales. Para la mayoría de los OLED, esto sería un problema importante. Los OLED suelen utilizar una pantalla brillante que puede sufrir reflejos especulares en habitaciones muy luminosas. Sin embargo, eso no supuso un gran problema para el S90H.

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El S90H está equipado con la pantalla OLED Glare Free de Samsung, una pantalla mate diseñada para reducir los reflejos a una simple neblina. Se introdujo por primera vez en el OLED insignia de Samsung S95D de 2024 y luego se incorporó al OLED insignia de 2025, el Samsung S95F, así como a otros modelos Neo QLED como el Samsung QN90F. Esta es la primera vez que Glare Free se introduce en la gama media de OLED.

Me preguntaba cómo manejaría el S90H, que probablemente tendría un brillo menor que los OLED insignia (aunque lo confirmaremos cuando lo tengamos en nuestros propios laboratorios de pruebas), una fuente de luz tan grande. La respuesta: muy bien. Incluso viendo escenas oscuras en el Modo Cineasta más tenue del televisor, pude ver la imagen completa en todo momento. Una escena nocturna de El renacido seguía siendo legible a pesar de la brillante luz del sol a la izquierda. Los tonos negros también se veían bastante intensos y ricos, sin adquirir un tono grisáceo, lo cual es crucial.

Un spoiler de mi reseña del LG C6: tiene una pantalla brillante y reflectante que puede dificultar la visualización de escenas oscuras en ambientes muy iluminados. Si lo hubiera tenido en esta habitación, dudo que hubiera podido verlo sin cerrar todas las cortinas. En el caso del S90H, eso no fue necesario: una característica muy útil para quienes tienen habitaciones muy iluminadas.

Adiós Filmmaker, Hola Movie

El modo "Película (movie)" le dio a Blade Runner: 2049 (en la imagen) un toque extra de intensidad a sus coloridos letreros de neón (Image credit: Warner Bros / Future)

Mi modo de imagen preferido para probar televisores, y para mi propio uso en casa, es el «Filmmaker Mode». Aunque su brillo puede resultar un poco limitado en comparación con otros modos, me parece el más preciso en cuanto a contraste y reproducción del color. Como es lógico, lo elegí para el S90H.

En su configuración predeterminada, el Modo Filmmaker del S90H era muy tenue. Al ver escenas de El renacido, mientras Glass camina por los paisajes nevados, echaba en falta los blancos vibrantes de la nieve que esperaba. Tras un rápido vistazo a la configuración, descubrí que cambiar el mapeo de tonos de Estático a Activo añadía un agradable toque de brillo que también creaba un contraste percibido más fuerte. Sin embargo, una vez más, sentí que podía haber más.

Decidí cambiar al modo Película y me gustó más. Las mismas escenas de El renacido seguían viéndose geniales, con blancos brillantes y luces altas (como las antorchas) y tonos negros profundos, pero la precisión no se sacrificó en aras del brillo. Al pasar a Blade Runner: 2049, cuando K está en el mercado lleno de neones, los colores de los numerosos anuncios realmente resaltaban en la pantalla, pero de nuevo se veían precisos.

El modo Película también tenía el mapeo de tonos configurado en Activo y, si se cambiaba a Estático, parecía un modo Filmmaker ligeramente más brillante, por lo que era mejor dejarlo en Activo. Alterné entre los dos modos y me di cuenta de que prefería el modo Película, atraído por el aumento de brillo. El modo Filmmaker tenía unos negros más profundos cuando se configuraba en Activo, pero ocasionalmente mostraban aplastamiento de negros, mientras que esto no parecía suceder en el modo Película (movie).

Una primera impresión muy positiva

Por lo que pude ver, la imagen del Samsung S90H es muy buena; en la película "El renacido" se aprecian unos detalles muy ricos y unos blancos muy brillantes (Image credit: 20th Century Studios / Future)

Aunque tuve tiempo suficiente para probar el S90H, no pude hacerlo con todos mis discos de referencia habituales, así que estoy deseando llevarlo a nuestros laboratorios de pruebas. Ahí es donde veremos realmente cómo se compara con el LG C6.

En cuanto a especificaciones, el S90H ofrece la mayoría de las mejores características del C6. Cuenta con muchas de las funciones de los mejores televisores para videojuegos, incluyendo cuatro puertos HDMI 2.1 que admiten 4K a 165 Hz, FreeSync y G-Sync, HGiG y ALLM: lo mismo que el LG C6 (aunque este último es compatible con Dolby Vision). La plataforma inteligente Tizen parece haberse optimizado y tiene un diseño físico elegante.

Realmente parece que la batalla por el mejor OLED de gama media se decidirá por la calidad de imagen entre el S90H y el C6. Basándome en mis primeras impresiones con el S90H, el C6 tiene una dura competencia por delante.

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