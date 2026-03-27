He visto el nuevo televisor mini-LED de gama media de Hisense, y podría convertirse en el modelo asequible a vencer

Hace poco tuve la oportunidad de ver en persona gran parte de la nueva gama de televisores de Hisense, que incluye no solo sus modelos de gama alta con retroiluminación RGB, sino también sus nuevos modelos mini-LED tradicionales de gama media.

Estos modelos —la serie U7— han logrado un equilibrio perfecto entre precio y calidad de imagen en tamaños más grandes durante los últimos dos años, y aunque en muchos aspectos los nuevos modelos parecen más de lo mismo, cuentan con una mejora que los destaca sobre sus predecesores, y es un área que me alegra mucho ver que las empresas de televisores están abordando de manera más agresiva: los reflejos.

Hisense lanzará los modelos U7 tanto en EE. UU. como en el Reino Unido, aunque es un poco complicado explicar exactamente qué se ofrece. En EE. UU. habrá dos modelos, y la única diferencia será la plataforma de smart TV: el Hisense U7SG tendrá Google TV, y el Hisense U7SF tendrá Amazon Fire TV.

En el Reino Unido también habrá dos modelos, pero uno de ellos es más premium en todos los aspectos que el otro, y es este último el que equivale a los modelos de EE. UU. en cuanto a especificaciones y el que cuenta con la característica que me impresionó. El modelo más económico se llama Hisense U7S en el Reino Unido, y el modelo de especificaciones superiores del que voy a hablar principalmente se llama Hisense U7S Pro.

La principal novedad de este año es un recubrimiento antirreflectante adicional. Hisense afirma que se trata de una capa mate, muy similar al acabado «Glare Free» utilizado en los modelos Samsung S95F o Samsung QN90F.

La idea del recubrimiento mate es evitar los reflejos tipo espejo, que son los que más distraen. No solo son los que tienen más detalle, lo que significa que llaman la atención más fácilmente, sino que los reflejos se encuentran en un plano focal diferente al de la imagen en la pantalla, por lo que el ojo tiene que reenfocarse cada vez que capta los reflejos, lo que también los hace más fatigosos.

La idea de un recubrimiento mate es dispersar la luz en una neblina en lugar de reflejarla como un espejo, y esto es lo que hace el recubrimiento de Samsung. La desventaja es que esta neblina también puede realzar los tonos negros y reducir el contraste, por lo que no ha sido muy popular en el pasado.

Sin embargo, el recubrimiento mate de Hisense es mucho menos agresivo que el de Samsung. Esto significa que no difumina totalmente los reflejos fuertes —de hecho, sabiendo que tiene un recubrimiento mate, me sorprendió lo nítidos que seguían apareciendo los objetos más iluminados—, pero elimina en gran medida los reflejos menos fuertes, al tiempo que suaviza los más brillantes.

(Image credit: Future)

Esto se suma a un nivel de brillo realmente alto (según el fabricante, 3.000 nits de brillo máximo, aunque son los niveles de brillo en pantalla completa los que determinan la capacidad de un televisor para contrarrestar los reflejos, y estos son siempre mucho más bajos). El modelo Hisense U75QG del año pasado alcanzó unos impresionantes 760-880 nits de brillo en pantalla completa, lo que es aproximadamente el doble de lo que pueden alcanzar incluso los mejores televisores OLED, lo que lo hace altamente efectivo para eliminar los reflejos en una imagen brillante que llena la pantalla.

Pero, obviamente, no se puede usar el brillo para vencer los reflejos en partes de la pantalla que se supone que deben ser oscuras, y una capa mate puede ayudar.

La demostración más clara de lo que este recubrimiento puede hacer es la imagen de abajo, que muestra tres televisores. El televisor de la izquierda es un Samsung S90F OLED, el del centro es un televisor Hisense UR9 RGB mini-LED con el mismo recubrimiento que el Hisense U7S/U7S Pro (lo verifiqué dos veces, y Hisense afirma que es 100 % el mismo tratamiento, aunque se trate de un televisor de gama alta), y el televisor de la derecha es el LG C5 OLED.

Las dos pantallas OLED son muy brillantes y tienen imágenes reflejadas muy nítidas; la Hisense solo tiene algunas formas borrosas.

(Image credit: Future)

Cuando observé el Hisense U7S/U7S Pro reproduciendo material de demostración, me impresionó lo bien que gestionaba el atenuado local para lograr un fuerte contraste, y tuve la sensación de que los tonos negros se veían realzados por la capa mate.

Estas exhibiciones de demostración suelen ser una pesadilla para los televisores baratos, ya que hay luces y otros televisores por todas partes, por lo que cualquier escena oscura pone de manifiesto la fuerte reflectividad que suelen tener; sin embargo, en este modelo, las áreas negras se mantuvieron apagadas, en el buen sentido.

Como otro ejemplo, aquí hay dos fotos: la primera es del modelo Hisense U7S del Reino Unido, más económico, en la misma exposición y sin pantalla mate; la segunda es del U7S Pro. (Lamentablemente, no estaban uno al lado del otro ni reflejaban exactamente lo mismo, así que es una comparación imperfecta. Pero estaban en el mismo espacio bajo la misma iluminación, y creo que la diferencia en esta imagen es representativa de lo que vi en la sala).

Imágen 1 de 2 Hisense U7S (UK) (Crédito de la imagen: Future) The Hisense U7S Pro (UK model — equivalent to the Hisense U7SG or U7SF in the US) (Crédito de la imagen: Future)

Todo esto podría convertir al U7SQ/U7S Pro en el mejor televisor de gama media para habitaciones luminosas, donde la luz solar y los reflejos intensos no son tus aliados. Esto suele ser un problema a la hora de ver deportes y otros programas de televisión durante el día, o de jugar a videojuegos en horario diurno. (Con una frecuencia de actualización de 165 Hz, compatibilidad con frecuencia de actualización variable y cuatro puertos HDMI 2.1, parece un excelente televisor para videojuegos en general).

También parece la mejora más clara con respecto a los modelos actuales, que ya ofrecen un gran brillo y profundidad de color, y una frecuencia de actualización de 144 Hz (aunque solo dos puertos HDMI 2.1).

Entonces, ¿deberías esperar a este modelo si estabas pensando en comprar pronto un mini-LED de gama media? Bueno, depende de cuánto tiempo quieras esperar, porque el precio es un factor muy importante aquí.

Aún no tenemos los precios para el Reino Unido, pero en EE. UU. el Hisense U7SG estará disponible inicialmente pronto a estos precios, en estos tamaños (los tamaños de 100 y 116 pulgadas también llegarán más adelante):

Swipe to scroll horizontally Tamaños y precios del Hisense U7SG en el momento de su lanzamiento (precio en dólares) 55-pulgadas $1,299 65-pulgadas $1,499 75-pulgadas $1,999 85-inch $2,499

Ahora bien, quizá estés pensando que esto no suena tan «de gama media» como prometí, y estoy de acuerdo, porque en realidad nadie paga estos precios completos por televisores de gama media. Los precios de estos aparatos empiezan a bajar poco después de su lanzamiento y, por supuesto, alcanzan precios realmente buenos en torno al Viernes Negro.

Así que, si pensabas comprarlo antes de esa fecha —quizás para estar listo para el Mundial—, los modelos mini-LED de gama media del año pasado se pueden encontrar a precios mucho, mucho más bajos que los nuevos.

Por ejemplo, ahora mismo puedes hacerte con las siguientes opciones de Hisense y TCL:

Las mejores ofertas de televisores Mini-LED de Hisense de hoy en EE. UU. y el Reino Unido

Hisense 55-inch U7Q Pro mini-LED TV: was £799 now £699 at Currys Este es el equivalente británico del televisor mencionado anteriormente, con cuatro puertos HDMI 2.1 y una frecuencia de actualización de 144 Hz. Aunque en este momento no es una oferta tan espectacular como la de Estados Unidos, sigue siendo la mejor opción en cuanto a relación calidad-precio en la gama media de televisores mini-LED disponibles en el Reino Unido al momento de escribir este artículo.

Entonces, ¿recomendaría esperar al nuevo modelo? Bueno, si no tienes ninguna urgencia por comprar un televisor, creo que podría valer la pena esperar al nuevo Hisense. La pantalla mate le permite adaptarse mejor a una amplia variedad de condiciones de iluminación, pero las mejoras más allá de eso parecen escasas.

No obstante, ten en cuenta que aún no lo hemos analizado, por lo que el nuevo modelo podría tener defectos que desconocemos o mejoras que no son evidentes.

De cualquier manera, sin duda puedes conseguir ofertas realmente excelentes en la gama actual, y son televisores estupendos que recomendamos encarecidamente.

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