Esto es lo que queremos ver de cada marca de televisores importante en 2026

Ha sido un año excelente para los televisores en 2025, con innovadores televisores OLED y mini-LED que ofrecen un brillo sin precedentes. Ha sido un año especialmente competitivo para los televisores OLED de gama alta, con batallas reñidas entre los principales contendientes: Samsung, LG, Sony y Panasonic.

Con el CES 2026 comenzando la primera semana de enero, podemos esperar ver grandes novedades en el mundo de la televisión y estaré muy atento a los anuncios de cada marca.

En previsión del CES, hemos compilado una lista de lo que esperamos ver de cada marca de televisores en 2026. Algunas de estas preguntas se responderán en enero, pero otros detalles no llegarán hasta más adelante en el año.

LG: OLED más brillantes

Tanto el LG C5 (izquierda) como el LG B5 (derecha) podrían beneficiarse de un aumento de brillo (Image credit: Future)

Los tres televisores LG OLED de 2025, el G5, el C5 y el B5, obtuvieron una alta puntuación en nuestras reseñas: el G5 y el C5 obtuvieron 5 estrellas en general y el B5, 4,5. Si bien no hay muchas quejas sobre estos televisores, hay un cambio que nos gustaría ver en los sucesores del B5 y el C5 en 2026: mayor brillo.

El LG B5 tiene un brillo HDR máximo medido de 688 nits (Modo Cineasta) y un brillo HDR a pantalla completa de 172 nits (Modo Estándar). Ambos son resultados de brillo promedio para un OLED de gama baja. Nos gustaría ver más brillo en el nuevo modelo de la serie B, para darle más intensidad a las altas luces HDR y facilitar su visualización en habitaciones con más luz.

Si bien el brillo máximo del C5 es sólido, alcanzando los 1180 nits en diversas pruebas, su brillo HDR a pantalla completa es inferior a 200 nits. Dado que los OLED de gama alta ya superan los 350 nits, sería fantástico ver un mayor brillo a pantalla completa en la serie C de LG en 2026. Habrá que esperar para ver si esto se debe a un nuevo diseño de panel, como esperábamos en el LG C5.

Samsung: precios más bajos para Neo QLED

En 2025, los televisores Hisense y TCL comparables ofrecieron especificaciones y rendimiento similares por menos dinero que el Samsung QN80F (Image credit: Future)

Los televisores OLED de Samsung tuvieron un año fantástico, y el modelo insignia, el Samsung S95F, fue nombrado TV del Año 2025 por TechRadar. Su modelo insignia, el Samsung QN90F Neo QLED (mini-LED), demostró ser un televisor fenomenal.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Un aspecto que Samsung necesita mejorar en 2026 es el precio de sus televisores mini-LED de gama básica y media.

Si bien los televisores de Samsung cuentan con más funciones inteligentes y de juegos, estas a menudo no son suficientes para justificar las grandes diferencias de precios entre los televisores Samsung y TCL y Hisense .

TCL: compatibilidad para gaming

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future)

Los televisores TCL han experimentado una mejora constante en los últimos dos años. Los televisores TCL estuvieron entre los mejores que probé en 2025, especialmente el C7K de gama media ( QM7K en EE. UU.), pero hay un aspecto en el que podrían mejorar aún más: las funciones para juegos.

No nos malinterpreten: los televisores mini-LED de TCL ya cuentan con fantásticas funciones para juegos, y todos son compatibles con al menos 4K a 144 Hz, FreeSync Premium Pro y Dolby Vision. Sin embargo, el retraso de entrada parece estar estancado en torno a los 13,5 ms, y aunque los televisores Hisense solían tener un rendimiento similar, los modelos 2025, como el Hisense U8QG, obtuvieron resultados inferiores a 10 ms en varias pruebas. Los televisores TCL también están limitados a dos puertos HDMI 2.1, por lo que sería conveniente aumentar esa cifra a cuatro.

Los televisores de TCL aún compiten con los mejores televisores para juegos y tienen excelentes características por su precio, pero con algunas mejoras, podrían convertirse en los televisores para juegos más económicos.

Nos encanta el Hisense U8QG, pero sus ángulos de visión, como el resto de la línea de televisores mini-LED de Hisense, podrían mejorar. (Image credit: Future)

Hisense volvió a ofrecer televisores excelentes en 2025, con los Hisense U8QG y U75QG en particular, impresionándonos con su asombroso brillo y su refinada atenuación local. Sin embargo, hay un aspecto en el que Hisense podría tomar nota de TCL y Samsung: los ángulos de visión.

Medimos el brillo máximo del Hisense U75QG en 3372 nits (en modo estándar) y su brillo a pantalla completa en 887 nits. Este alto brillo lo convierte en un televisor ideal para ver deportes durante el día. Sin embargo, en nuestras pruebas, observamos que, al verlo fuera del eje, la calidad de imagen del U75QG disminuye, al igual que en toda la gama Hisense. Es una pena que un televisor con tanto que ofrecer tenga problemas en cuanto a ángulos de visión.

Los ángulos de visión solían ser un problema con la mayoría de los televisores mini-LED, pero con el paso de los años, las marcas, incluyendo TCL, el principal rival asequible de Hisense, han encontrado la manera de solucionarlo. Este es un aspecto en el que me encantaría que Hisense mejorara en 2026. Probé el mini-LED RGB de 116 pulgadas y sus ángulos de visión parecían mejores, así que espero que esto se pueda trasladar a la línea mini-LED estándar.

Sony: un QD-OLED más económico

Sony ha tenido éxito al utilizar paneles QD-OLED en televisores como el Sony Bravia 8 II, su modelo insignia OLED en 2025. Un QD-OLED de gama media sería una adición bienvenida. (Image credit: Future)

El Sony Bravia 8 II, que utiliza una pantalla QD-OLED, recibió numerosos elogios en 2025. Obtuvo una puntuación general de cuatro estrellas y media de nuestro compañero Al Griffin de TechRadar en su análisis, y obtuvo buenos resultados en mi comparación de televisores OLED de cuatro vías. Sony ha adoptado un ciclo bianual para sus televisores, y creo que ya es hora de un QD-OLED más económico.

El anterior televisor OLED de gama media de Sony fue el Sony Bravia 8. Es un televisor excelente, pero se lanzó en 2024 y, en realidad, le cuesta competir con la serie C de LG. Samsung tuvo éxito en 2025 al incorporar QD-OLED en su modelo de gama baja, el Samsung S90F de 65 pulgadas , que ofrece imágenes más brillantes que su rival LG C5, pero a un precio similar.

¿Un QD-OLED de gama media con la calidad de audio de Sony? ¡Eso sí que sería maravilloso!

Panasonic: mayor brillo

Los OLED de Panasonic podrían beneficiarse de un aumento de brillo en el modo Película y Cineasta. (Image credit: Future)

Elegimos la Panasonic Z95B como el modelo insignia OLED favorito de 2025 tras compararla con otros modelos en una competición de OLED de cuatro vías. Nos encantó su imagen rica en contraste, su potente sonido integrado y su elegante diseño. Sin embargo, un aspecto en el que sentimos que se perdió una oportunidad fue el brillo.

Nos refiero específicamente al brillo de la Z95B en los modos Película y Cineasta. Si bien se puede aumentar, durante las pruebas descubrimos que esto afectaba la precisión de imagen. Resulta que esto fue intencional por parte de Panasonic, que decidió priorizar la precisión sobre el brillo en la Z95B.

El Z95B usa el mismo panel OLED RGB Tándem Primario que el LG G5, que alcanzó un brillo máximo de 2268 nits en el Modo Cineasta con su configuración predeterminada cuando lo probamos. El brillo máximo del Z95B en el mismo modo fue de 992 nits. En ese nivel, el contraste del Z95B no fue tan impactante como nos hubiera gustado. Un aumento de brillo, aunque fuera leve, haría que el próximo flagship de Panasonic fuera aún mejor.