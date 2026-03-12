El televisor mini-LED de gama media de Hisense para 2026 estará disponible en tamaños de hasta 116 pulgadas

Los televisores Hisense de este año se basarán en el modelo Hisense U75QG de 2025 (en la imagen).

La nueva serie Hisense U7 estará disponible en tamaños de hasta 116 pulgadas.

La serie Hisense U6 estará disponible en tamaños de 55 a 100 pulgadas.

La gama Hisense U7 tiene un precio inicial de 1299 dólares y ya está disponible.

Hisense ha anunciado nuevos televisores mini-LED asequibles para Estados Unidos, con tamaños de hasta 116 pulgadas y una selección de sistemas operativos, dependiendo del lugar donde se compren.

La serie U6 mini-LED de gama básica estará ahora disponible en tamaños que van desde las 55 a las 100 pulgadas, mientras que la serie U7 mini-LED de gama media estará disponible por primera vez en tamaños de hasta 116 pulgadas, si se quiere algo más grande.

Hisense afirma que esto es para satisfacer la creciente demanda de televisores cada vez más grandes para ver contenidos más sociales, por ejemplo, la Copa Mundial de la FIFA, que Hisense está promocionando en todos sus televisores, ya que es uno de los principales patrocinadores.

El artículo continúa a continuación

La serie U7 vendrá en dos versiones: una con Google TV, indicada con una G al final del nombre del modelo, y otra con Fire TV de Amazon, indicada con una F. Estarán disponibles en diferentes tiendas, y creo que puedo adivinar qué tienda liderará la versión F. Todos los televisores de la serie U6 funcionarán con el sistema operativo Fire TV.

El Hisense U7 estará disponible en el mismo tamaño de 116 pulgadas que el modelo superior Hisense 116UX RGB mini-LED , pero no contará con la misma tecnología de imagen de última generación. (Image credit: Hisense)

Novedades de los televisores mini-LED de Hisense en 2026

Según Hisense, la gama U6 y U7 de televisores ULED es la «opción ideal en cuanto a relación calidad-precio», con nuevos televisores con retroiluminación RGB disponibles en modelos premium superiores.

El U7 se presenta como el televisor ideal para ver deportes y organizar fiestas para ver la tele, con el Hi-View AI Engine Pro de Hisense, tecnología de movimiento avanzada y una frecuencia de actualización nativa de 165 Hz. Y las imágenes se acompañan con un sistema de audio 50 W 2.1.2 con Dolby Atmos y DTS Virtual:X.

Nos gustó mucho el Hisense U75QG del año pasado, por lo que estamos deseando ver qué mejoras se han introducido, especialmente si Hisense ha mejorado los ángulos de visión, que son importantes para una gran experiencia deportiva social.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Aquí hay una imagen de los televisores, aunque no estoy 100% convencido de que todo esto se haya hecho con la cámara... (Image credit: Hisense)

En la gama U6, se encuentra el modelo básico Hisense U6SF y el U6SF Pro, más caro, y la gama cuenta con optimización de imagen basada en inteligencia artificial que promete ajustar automáticamente la configuración de la imagen en función de lo que se esté viendo. Cuenta con un subwoofer integrado para graves extra profundos y audio Dolby Atmos, pero el resto de especificaciones son aún un misterio.

La serie U7 ya está disponible en Best Buy a un precio de 1299 dólares para el modelo de 55 pulgadas, que asciende a 2499 dólares para el de 85 pulgadas, aunque, como siempre ocurre con los televisores, es de esperar que esos precios bajen considerablemente en los próximos meses. Las variantes de 100 y 116 pulgadas no figuran actualmente en la lista. Los precios y la disponibilidad del U6 se anunciarán más adelante.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.