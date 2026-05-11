¿El micro-LED reemplazará al OLED? Samsung frena su apuesta por esta tecnología, aunque TCL y Hisense podrían mantenerla con vida.

Samsung presentó innovaciones en el diseño de micro-LED tan recientemente como en el CES 2026

Según se informa, Samsung está reduciendo la producción de televisores micro-LED

Los elevados costos de producción son un problema constante

La empresa se enfrenta a un doble golpe: el estancamiento de la demanda y el aumento de los costos

Hace justo un año, se nos dijo que la tecnología micro-LED dejaría obsoletas a las pantallas OLED y LCD al volverse asequible en paneles más pequeños, pero parece que Samsung no se enteró. Un nuevo informe indica que la empresa está reduciendo su negocio de micro-LED.

El informe, publicado por ETNews a través de DigiTimes, señala que Samsung está reduciendo la fabricación de televisores micro-LED, después de haberlos producido anteriormente bajo pedido. Al parecer, esa producción se ha detenido, y Samsung también está subcontratando procesos como la fabricación y el ensamblaje de paneles, que antes realizaba internamente.

Todo se reduce a las cifras, al parecer, y Samsung está teniendo dificultades para vender televisores que cuestan tanto. Según las fuentes de ETNews, Samsung solo está vendiendo "alrededor de 100 unidades" al año.

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¿Se está retirando Samsung del negocio de los televisores micro-LED?

Todavía no: el informe indica que Samsung sigue encargándose del ensamblaje final del producto. Sin embargo, los analistas del sector creen que se trata del primer paso hacia lo que podría ser una retirada de este segmento del mercado de televisores, a menos que la situación cambie.

En el último año, Samsung presentó sus televisores Micro RGB LED, que son una especie de término medio entre el micro-LED y el mini-LED. Estos no cuentan con los mismos píxeles autoemisivos que un verdadero televisor micro-LED, pero utilizan el mismo tipo de disposición de LED RGB para reemplazar la retroiluminación mini-LED de un solo color detrás de un panel LCD.

La idea es ofrecer mejoras visuales sin el altísimo costo del verdadero micro-LED y, según DigiTimes, se consideró una forma de impulsar el conocimiento y la adopción de la tecnología micro-LED.

La demanda de televisores nuevos ha sido relativamente baja en los últimos años y los costos de producción están aumentando, lo que hace que el negocio de los televisores sea difícil en este momento; además, Samsung también enfrenta una competencia muy intensa de rivales como TCL e Hisense, así como la próxima asociación de televisores Bravia entre TCL y Sony.

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¿Qué significa esto para los televisores micro-LED? Sin duda ayuda que tanto TCL como Hisense estén apostando fuerte en este ámbito. Tanto Samsung como Hisense han presentado televisores muy impresionantes recientemente, en el CES 2026, donde Samsung mostró un ingenioso televisor de 140 pulgadas en el que el bisel también era una pantalla, mientras que Hisense presentó una tecnología micro-LED con colores adicionales integrados en cada píxel (que se lanzará más adelante en 2026).

Pero la tecnología aún está lejos de llegar al mercado masivo; a principios de este año informamos que las empresas de televisores nos dicen que faltan cinco años para que se generalice, e incluso esa es una de las opciones más optimistas.

Si estás deseando tener un televisor nuevo, la tecnología de los mejores televisores actuales no va a ser superada en el corto plazo, salvo por una versión más refinada de la misma tecnología. Puede que los televisores micro-LED aún tengan su momento, pero si Samsung no está conteniendo la respiración internamente, probablemente tú tampoco deberías hacerlo.

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