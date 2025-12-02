WD Blue SN5100 NVMe: la SSD de Sandisk que promete 30% más velocidad que la generación anterio

¿Eres creador de contenido o editor de video? De ser así, te tenemos noticias increíbles, pues SanDisk presentó en México su nueva unidad de estado sólido WD Blue SN5100 NVMe.

El nuevo dispositivo PCIe Gen 4.0 alcanza velocidades de lectura de hasta 7,100 MB/s1 (modelos de 1TB–2TB2), lo que lo hace ideal para edición en 4K y 8K, transferencia de archivos pesados y multitareas avanzadas. En comparación con la generación anterior, ofrece velocidades de lectura casi un 30% más rápidas1.

Con capacidad de hasta 2TB2 (y una versión de 4TB programada para lanzarse más adelante) la SSD WD Blue SN5100 permite ampliar de manera sencilla el almacenamiento de laptops y PCs, brindando más espacio para proyectos complejos y recursos pesados.

(Image credit: SanDisk)

Características principales

Velocidad mejorada: hasta 7,100 MB/s3 de lectura (modelos de 1TB–2TB2).

Mayor capacidad de almacenamiento: disponible en 500GB, 1TB y 2TB2, con una versión de 4TB programada para lanzarse más adelante.

Rendimiento optimizado: con la tecnología SANDISK nCache 4.0 y la BiCS8 QLC 3D NAND con CMOS Bonded to Array (CBA) para mejorar la velocidad de aplicaciones y transferencias de archivos.

La WD Blue SN5100 NVMe SSD ya está disponible en Amazon, Mercado Libre, Cyberpuerta, Intercompras y con los distribuidores autorizados de Sandisk con un precio sugerido por el fabricante de $1,390.00 pesos mexicanos (500GB), $1,990.00 pesos mexicanos (1TB), y $3,690.00 pesos mexicanos (2TB).