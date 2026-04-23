Walt Disney World afirma que su nueva planta solar puede generar el 100% de la energía diurna que necesitan todos sus parques, y su extensión equivale a 366 campos de fútbol

Walt Disney World presenta su cuarta planta solar con motivo del Día de la Tierra

La nueva instalación contribuye ahora a abastecer hasta el 100 % de las operaciones diurnas del complejo

Ocupa una superficie de 484 acres, lo que equivale al tamaño de 366 canchas de fútbol

El «lugar más feliz del mundo», Walt Disney World, ahora quiere hacerse con el título de «el lugar más eficiente energéticamente del mundo» al presentar su nueva planta solar en el condado de Levy, Florida.

Según su comunicado, la incorporación de su cuarta planta solar significa que todas sus instalaciones combinadas «pueden producir hasta el 100 % de las necesidades de energía diurnas de todo el complejo». Fue construida en colaboración entre Bronson Solar y el Distrito de Supervisión Turística de Florida Central, pero es su tamaño lo que causa sorpresa.

Sustainability Week 2026 / Semana de la Sostenibilidad 2026 Este artículo forma parte de una serie de artículos sobre sostenibilidad que estamos publicando con motivo del Día de la Tierra 2026 y para promover prácticas más sostenibles. Echa un vistazo a todo nuestro contenido de la Semana de la Sostenibilidad 2026.

El proyecto solar abarca una superficie gigantesca de 484 acres —aproximadamente el tamaño de 366 campos de fútbol— y genera 74 500 kilovatios de potencia para suministrar electricidad limpia a todos los parques del complejo y sus instalaciones.

El artículo continúa a continuación.

En comparación con su actual planta solar «Hidden Mickey» de 5,000 kilovatios, se trata de una mejora gigantesca, pero cuando se considera el tamaño total de Walt Disney World y se comprende cuánta energía necesita para funcionar, es difícil de asimilar.

600 000 paneles solares para abastecer de energía a 25 000 acres

(Image credit: Disney Parks Blog)

Ahora que Walt Disney World ha aumentado el número de instalaciones solares, esto significa que el complejo cuenta ya con la impresionante cifra de 600 000 paneles que suministran energía a todos y cada uno de los rincones del complejo.

Para empezar, sus cuatro parques temáticos (Magic Kingdom, EPCOT, Hollywood Studios y Animal Kingdom) y sus dos parques acuáticos son algunos de los mayores consumidores de las granjas de energía solar del complejo. Si se tienen en cuenta todas las atracciones, desfiles y puestos de venta a los que hay que suministrar energía en estos lugares, la demanda ya es enorme, pero Walt Disney World es mucho más que eso.

Además de la energía necesaria para mantener los parques en funcionamiento, hay más de 20 hoteles temáticos y cientos de restaurantes y locales de comida que también requieren una gran porción del pastel solar, sin olvidar las infinitas opciones de transporte que funcionan durante horas y horas, el entretenimiento ininterrumpido en el lugar y las instalaciones comerciales.

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Cuando se pone todo esto en perspectiva, el hecho de que Walt Disney World haya acumulado suficientes paneles solares para proporcionar electricidad limpia para todas las operaciones diurnas es un logro ambiental enorme, aunque todavía increíble.

Es un compromiso a nivel mundial

El compromiso de Disney con la energía sostenible no se limita únicamente a su sede de Florida, sino que se extiende a todos los complejos turísticos de Disney en todo el mundo.

El Disneyland Resort de Hong Kong acaba de completar la segunda fase de la construcción de la primera y mayor cubierta solar para estacionamiento del país, con 400 paneles que abarcan 80 plazas de estacionamiento. Del mismo modo, el Shanghai Disney Resort ha instalado paneles solares en los techos de las zonas de servicio, lo que ha permitido reducir las emisiones en más de 2.500 toneladas métricas.

Además de estos resorts, Disney ha construido instalaciones solares en sus resorts de Tokio y París. Tampoco se ha olvidado de Disney Cruise Line, instalando plantas solares para abastecer de energía a los sitios de Castaway Cay y Lookout Cay en las Bahamas.

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