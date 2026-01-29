Usuarios en México refuerzan su seguridad digital tras aumento de hackeos y filtraciones

¿Eres de los que suele cambiar la contraseña de tus diferentes cuentas? De ser así, no eres el único, pues es una práctica que ha ido en aumento debido a la desconfianza digital en México.

Incluso un nuevo estudio de Kaspersky revela que el 60% de los usuarios en el país tuvo que modificar alguna de sus claves por motivos de seguridad en los últimos seis meses, un dato que confirma el aumento del temor frente a hackeos, filtraciones de datos y el riesgo de perder el control de la información personal en línea.

La velocidad con la que los usuarios están cambiando sus contraseñas marca un punto de inflexión en la seguridad digital pues el 22% de los mexicanos actualizó las claves de su correo electrónico o redes sociales en el último mes, y casi la mitad (44%) lo hizo en los últimos tres meses.

Las cifras reflejan un cambio claro en la percepción del riesgo digital en el país. Cada vez más personas temen que sus cuentas personales, desde redes sociales y correos electrónicos hasta servicios de comercio electrónico y plataformas bancarias, se conviertan en la puerta de entrada para los ciberdelincuentes. El acceso no autorizado a una sola cuenta puede desencadenar un efecto dominó que exponga información privada, permita la suplantación de identidad o facilite estafas que impactan directamente en la vida financiera y personal de los usuarios.

Este cambio de comportamiento no es casual. El crecimiento sostenido de filtraciones de datos, ataques de phishing cada vez más profesionales, incluso impulsados por IA, y credenciales robadas que circulan en la web ha elevado el nivel de alerta entre los usuarios. En este contexto, las contraseñas dejaron de ser un simple requisito de acceso para convertirse en la primera barrera de protección frente a amenazas que pueden derivar en fraudes económicos, robo de identidad o la pérdida de información sensible.

"Las contraseñas se han convertido en la llave de acceso a casi toda nuestra vida digital: desde información personal y laboral, hasta datos financieros. Esto las hace especialmente atractivas para los ciberdelincuentes. Aunque cada vez más servicios incorporan mecanismos de protección adicionales, como la autenticación multifactorial, el uso de claves fáciles de adivinar, reutilizadas o que no se actualizan con frecuencia sigue siendo una de las principales vulnerabilidades. Que los usuarios estén cambiando sus contraseñas con mayor regularidad refleja un avance importante en la percepción del riesgo digital y una mayor disposición a tomar medidas activas para proteger su información", explicó Judith Tapia, gerente de productos para el Consumidor para México en Kaspersky.

En el Día Mundial del Cambio de Contraseña, los expertos de Kaspersky recomiendan:

