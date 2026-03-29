Sony tiene el gadget perfecto para cada plan estas vacaciones

Las vacaciones empezaron oficialmente para algunos, y ya sea que estés planeando ir a la playa, una ruta por carretera, visites un pueblo mágico o simplemente te quedes en casa, Sony tiene el aliado perfecto para tu plan.

Desde audífonos de nueva generación hasta bocinas portátiles, televisores que te darán la mejor experiencia de cine en casa y cámaras para creadores, los dispositivos de Sony combinan diseño, innovación y el sello de calidad que necesitas para crear, divertirte y pasarla bien.

Muévete ligero y permanece conectado con los LinkBuds Clip.

Si adoras vivir tu música, pero sin aislarte del mundo los LinkBuds Clip amenizarán tus vacaciones por horas. Su diseño de oído abierto estilo arete te permite escuchar tu entorno mientras disfrutas de un sonido balanceado, con mejora de resolución DSEE y ecualizador de 10 bandas. La IA y el sensor de conducción ósea mantienen tus llamadas claras incluso en exteriores. Son ligeros, seguros y cómodos para llevarlos todo el día, ideales para explorar, andar en bici o pasear por la playa.

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Desconéctate del ruido con los WF1000XM6

La nueva generación de la emblemática serie 1000X líder en cancelación de ruido ofrece mejoras notables, además de HiRes Audio Wireless, DSEE Extreme y 360 Reality Audio. Su diseño ergonómico optimiza el calce, la conectividad es más estable y la autonomía total llega hasta 24 horas con estuche. Perfectos para vuelos, hoteles o cafés concurridos.

Lleva el ritmo donde sea con las bocinas portátiles ULT Power Sound

Para que la música te siga a donde vayas, las bocinas ULT FIELD 5 y ULT FIELD 3 potencian los bajos con el botón ULT (con dos perfiles de graves en el ULT FIELD 5), cuentan con correa al hombro y ofrecen hasta 25 y 24 horas de batería, respectivamente. Con resistencia al polvo y al agua (IP66/IP67), son la compañía ideal para la alberca, el parque o la playa. Y su tu espacio es más compacto, la ULT FIELD 1 combina formato ligero, robustez y batería de larga duración para poner el ambiente en cualquier plan.

Para un cine en casa digno de estrenos: BRAVIA 5 + BRAVIA Theatre System 6

Si tu plan es relajarte y disfrutar en casa, sumérgete en historias con la potencia del procesador XR de última generación y el reconocimiento de escena impulsado por IA. Al combinar BRAVIA 5 con BRAVIA Theatre System 6 (5.1ch) o BRAVIA Theatre Bar 6 (3.1.2ch), obtienes imágenes y sonido pensados para reflejar la intención del productor o cineasta. Controla todo desde BRAVIA Connect o el control de tu TV que simplifica ajustes y mejora la experiencia.

Crea contenidos y comparte recuerdos con la ZV-E10 II

Ligera y versátil, esta cámara sin espejo APSC de segunda generación integra un sensor de 26 MP, BIONZ XR, video 4K y diversos modos perfectos para capturar tus paseos, excursiones o visitas. Cuenta también con una pantalla articulada, USBC y conexión para streaming, lo que la convierte en la herramienta ideal para vloggers y creadores que buscan calidad profesional con portabilidad.

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Estas vacaciones, haz cada momento inolvidable con Sony.