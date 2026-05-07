SanDisk Extreme Fit USB-C llega a México con hasta 1TB de almacenamiento
¡Oficialmente llega a México la nueva USB-C SanDisk Extreme Fit, la unidad flash USB-C de 1TB más pequeña del mundo. ¿Estás listo para conocer los detalles?
Esta unidad compacta pero potente es ideal para profesionales, estudiantes y usuarios que necesitan más capacidad en su portátil o tableta sin sacrificar movilidad.
La unidad ofrece almacenamiento para transferencias rápidas de archivos y hasta 1 TB de capacidad, lo que permite a los usuarios añadir almacenamiento adicional a su dispositivo fácilmente.
Con los portátiles y tabletas USB-C ultradelgados como herramientas importantes para el trabajo y el estudio, los usuarios necesitan soluciones compactas que se adapten a su ritmo de vida y a sus necesidades de almacenamiento. La unidad flash USB-C SANDISK Extreme Fit ofrece almacenamiento de alta capacidad que se ajusta perfectamente para estar conectado.
“Los profesionales y estudiantes llevan consigo sus portátiles y tabletas a toda hora, en todo lugar. Necesitan almacenamiento de fácil acceso y siempre listo para que puedan seguir adelante sin perder el ritmo” afirmó Eduardo Alexandri, director General de Sandisk para América Latina. “Con su diseño compacto y de fácil instalación, la nueva unidad SANDISK Extreme Fit ofrece almacenamiento rápido y de alta capacidad, sin tener que conectar y desconectar el dispositivo o perder conexión a los servicios de la nube” añadió.
Características principales:
- Diseño ultracompacto: La unidad flash USB-C de 1 TB es la más pequeña del mundo en su tipo.
- Velocidades de transferencia rápidas: Velocidades de lectura de hasta 400 MB/s (128 GB - 1 TB) o hasta 300 MB/s (64 GB) para transferir contenido al instante.
- Copia de seguridad sin complicaciones: Administra y restaura archivos fácilmente con la aplicación SANDISK Memory Zone[ Requiere descarga e instalación. Configure la copia de seguridad automática en los ajustes de la aplicación. Consulte el sitio web oficial de Sandisk para obtener más información sobre la aplicación móvil. Compatible con macOS 11+ (Big Sur) y Windows 10 y 11. para dispositivos Windows y Mac.
- Conectividad versátil: Compatible con portátiles, tabletas y otros dispositivos USB-C.
Disponibilidad
La unidad flash USB-C SANDISK Extreme Fit ya se encuentra disponible en México en capacidades de hasta 1TB1 en sitios y canales especializados como Cyberpuerta e Intercompras.
