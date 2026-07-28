Este mes se cumplen 30 años desde que el USB hizo su debut; repasamos su trayectoria hasta alcanzar el éxito en la estandarización

Ya sea que trabajes desde casa, en la oficina o mientras te desplazas, probablemente tengas a tu disposición una variedad de cables USB, memorias USB y otros dispositivos, ya que hoy en día son elementos imprescindibles; pero no siempre ha sido así.

El desarrollo del Bus Serial Universal (USB) comenzó a acelerarse a principios y mediados de la década de 1990, con el objetivo de simplificar las conexiones entre las computadoras personales y dispositivos como pantallas o dispositivos de almacenamiento.

Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre la historia del USB.

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La historia del USB

Antes de la llegada del USB, los usuarios tenían que lidiar con una gran variedad de interfaces de conexión, como puertos serie, puertos para videojuegos, puertos Apple Desktop Bus (ADP) y muchas otras.

Esta cacofonía de interfaces incompatibles resultaba agotadora para los consumidores y necesitaba urgentemente una estandarización.

En 1996, el primer diseño de USB (USB 1.0) llegó al mercado y, con el tiempo, se convirtió en el estándar de la industria, aunque con algunas excepciones notables. Este lanzamiento fue la culminación de una colaboración entre un grupo de importantes empresas tecnológicas, entre ellas Intel, IBM, Microsoft y Compaq.

De hecho, en 1995, un equipo de investigación de Intel encabezó el desarrollo de los primeros circuitos integrados diseñados para ser compatibles con el USB.

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El lanzamiento del USB 1.0 en enero de 1996 ofreció a los usuarios una velocidad de transmisión base de 1.5 Mbps, un ancho de banda reducido y una velocidad baja. En el extremo superior del espectro, era capaz de alcanzar velocidades de hasta 12 Mbps.

Esto no parece particularmente potente comparado con lo que esperamos hoy en día, pero sí marcó un hito importante. Sin embargo, no fue precisamente un éxito inmediato. Una combinación de limitaciones tanto de tiempo como de potencia hizo que pocos dispositivos USB llegaran al mercado y que su adopción fuera lenta.

Sin embargo, con el lanzamiento del USB 1.1 en 1998, las cosas comenzaron a acelerarse. Ese año obtuvo un importante sello de aprobación de Microsoft. En particular, los puertos de conexión tipo B comenzaron a aparecer en una amplia gama de dispositivos periféricos.