Samsung responde a las "noticias" sobre la salida de la compañía de México
Las últimas horas múltiples medios nacionales comparten la "noticia" sobre la salida de Samsung de México
A estas alturas del día, seguramente ya te has encontrado con la "noticia" sobre la "salida" de Samsung de nuestro país, esto debido a una disputa fiscal millonaria que ascendería a los 300 mil millones de pesos. Sin embargo, ¿qué tan real es esta información?
De acuerdo con El Imparcial, “el cuartel general de Samsung Electronics, encabezado por Lee Jae-yong en Seúl, ha considerado cerrar operaciones en México y trasladarlas a otro país del continente, dependiendo del resultado de un litigio fiscal con el SAT por una presunta doble cobranza del IVA derivada del programa IMMEX. El monto en disputa equivale a seis años de utilidades y asciende a varios cientos de miles de millones de pesos”.
Cabe destacar que el SAT sostiene que el mecanismo de importación virtual ha sido utilizado de manera indebida, provocando presuntas evasiones fiscales.
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha emitido una resolución definitiva, dejando a Samsung México frente a dos opciones: pagar una cifra multimillonaria o cerrar sus operaciones en el país.
Si bien se conoce dicha disputa fiscal, la compañía no ha realizado algún comunicado oficial, al menos hasta ahora, ya que a través del medio Geekzilla.tech, Samsung Electronics México comparte su declaración oficial:
