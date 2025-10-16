Samsung responde a las "noticias" sobre la salida de la compañía de México

A estas alturas del día, seguramente ya te has encontrado con la "noticia" sobre la "salida" de Samsung de nuestro país, esto debido a una disputa fiscal millonaria que ascendería a los 300 mil millones de pesos. Sin embargo, ¿qué tan real es esta información?

De acuerdo con El Imparcial, “el cuartel general de Samsung Electronics, encabezado por Lee Jae-yong en Seúl, ha considerado cerrar operaciones en México y trasladarlas a otro país del continente, dependiendo del resultado de un litigio fiscal con el SAT por una presunta doble cobranza del IVA derivada del programa IMMEX. El monto en disputa equivale a seis años de utilidades y asciende a varios cientos de miles de millones de pesos”.

Cabe destacar que el SAT sostiene que el mecanismo de importación virtual ha sido utilizado de manera indebida, provocando presuntas evasiones fiscales.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha emitido una resolución definitiva, dejando a Samsung México frente a dos opciones: pagar una cifra multimillonaria o cerrar sus operaciones en el país.

Si bien se conoce dicha disputa fiscal, la compañía no ha realizado algún comunicado oficial, al menos hasta ahora, ya que a través del medio Geekzilla.tech, Samsung Electronics México comparte su declaración oficial:

Samsung ha mantenido, a lo largo de casi tres décadas, un firme compromiso con el cumplimiento y respeto de las leyes de México, consolidando una presencia sólida y responsable en el país. La compañía busca una resolución constructiva a este tema mediante un diálogo continuo y colaborativo con el Gobierno de México. Samsung reafirma su compromiso con la inversión constante, el crecimiento sostenible y las contribuciones significativas al desarrollo de la economía mexicana, fortaleciendo así su alianza de largo plazo con la nación. Samsung Electronics México