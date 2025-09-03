Qualcomm Dragonwing llega oficialmente a México

¡Es oficial! Qualcomm Dragonwing, la innovadora marca de soluciones diseñadas para transformar industrias y empresas, por medio de la integración de la IA en procesos industriales por fin llegó a México.

El lanzamiento redefine los estándares de innovación para aplicaciones empresariales e industriales. Algunas de las principales características clave que debes conocer sobre Dragonwing son

Dragonwing aprovecha la inteligencia artificial, la digitalización y la computación de alto rendimiento para acelerar el tiempo de comercialización y aumentar la rentabilidad en sectores como la energía, manufactura y retail.

Las soluciones avanzadas impulsan a los dispositivos de última generación, incluidos drones industriales, cámaras inteligentes y robots autónomos, para potenciar la transformación digital y la excelencia operativa. Estas herramientas están diseñadas para optimizar los procesos, reducir los tiempos de respuesta y revolucionar la forma en que las empresas interactúan con el ecosistema digital.

Con Dragonwing, Qualcomm busca reforzar su presencia en el ámbito B2B y empresarial dentro del AI Stack & Ecosystem, la potencia de procesamiento y el rendimiento de la conectividad. Estas soluciones de vanguardia acelerarán la transformación y abrirán nuevas oportunidades para los clientes industriales y empresariales.