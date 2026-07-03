Porsche celebra 25 años en México con tres exclusivos 911 GT3 inspirados en la bandera nacional

¡Porsche México se prepara para celebrar su 25 aniversario en el país! ¿Cómo lo hará? Con un trío exclusivo de Porsche 911 GT3 modelo 2026 en Oak Green Metallic Neo, White y Guards Red, inspirados en los colores de la bandera mexicana. Pero eso no es todo, ya que también llega el kit Manthey. A continuación todos los detalles.

Cada uno de los vehículos parte de una configuración con paquete Weissach e incorpora elementos exclusivos creados para esta edición mexicana: detalles distintivos de Manthey en los colores, gráficos especiales “Manthey x Porsche México”, molduras de acceso personalizadas y acabados conmemorativos por los 25 años de Porsche en México. La especificación se complementa con rines forjados de magnesio, frenos Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), asientos ligeros tipo bucket y una selección de opciones personalizadas que refuerzan su ADN inspirado en la competición.

Manthey: experiencia de competición desarrollada junto a Porsche

Desarrollado en estrecha colaboración entre los ingenieros de Porsche en Weissach y los especialistas de Manthey en Meuspath, el Manthey Kit para el Porsche 911 GT3 ha sido concebido para maximizar el rendimiento en circuito mediante mejoras aerodinámicas, optimizaciones en la suspensión y soluciones enfocadas en incrementar la precisión y estabilidad durante la conducción deportiva.

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Uno de los elementos centrales del paquete es su profunda revisión aerodinámica, diseñada para incrementar significativamente la carga aerodinámica sin comprometer la eficiencia. El sistema incorpora modificaciones específicas en la parte frontal, el difusor trasero y el alerón posterior, además de una optimización integral del flujo de aire inferior del vehículo. El resultado es un Porsche 911 GT3 aún más preciso, estable y capaz en condiciones de conducción de alto rendimiento.

El paquete también incorpora una suspensión coilover ajustable en cuatro vías, desarrollada para responder a las mayores exigencias aerodinámicas del vehículo, así como mejoras específicas en el sistema de frenado orientadas al uso intensivo en circuito.

La efectividad de este desarrollo quedó demostrada recientemente en Nürburgring Nordschleife, donde un Porsche 911 GT3 equipado con el nuevo Manthey Kit registró un tiempo de vuelta de 6:52.981 minutos, reafirmando el potencial de una solución creada específicamente para los entusiastas de la conducción en pista.

Además del kit Manthey para el Porsche 911 GT3 (992 II), Manthey ofrece soluciones de desempeño desarrolladas para otros modelos Porsche. Los clientes interesados pueden encontrar más información sobre las distintas opciones disponibles en el sitio web oficial de Manthey, así como consultar a su concesionario Porsche local para conocer la disponibilidad de kits para modelos específicos, así como los detalles relacionados con su adquisición e instalación.

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La experiencia Manthey llega a Porsche Driving Center México

Como parte de esta nueva etapa, Porsche Driving Center México incorporará a su flota un Porsche 911 GT3 equipado con Manthey Kit, permitiendo a clientes e invitados experimentar de primera mano las capacidades del paquete en un entorno diseñado para la conducción deportiva.

Ubicado en México Drive Resort, cerca de la Ciudad de México, el circuito de 4 kilómetros del Porsche Driving Center México ofrecerá el escenario ideal para explorar el enfoque desarrollado conjuntamente entre Porsche y Manthey en áreas como aerodinámica, configuración de chasis y desempeño en pista.

Con esta presentación especial, Porsche de México celebra no sólo la llegada oficial de Manthey al país, sino también 25 años de una historia construida junto a miles de clientes y entusiastas que han convertido a México en uno de los mercados más importantes para la marca en América Latina. Los tres exclusivos 911 GT3 inspirados en los colores de la bandera simbolizan este recorrido y reflejan el compromiso de Porsche por seguir impulsando la pasión por los autos deportivos y escribiendo nuevos capítulos junto a la comunidad mexicana.

“México ocupa un lugar muy especial dentro de la historia de Porsche. Estos tres 911 GT3 representan nuestro agradecimiento a una comunidad de clientes y entusiastas que, durante 25 años, ha compartido con nosotros la pasión por los autos deportivos. La llegada de Manthey marca una nueva etapa para Porsche en México y nos permite ofrecer a nuestros clientes experiencias y productos aún más cercanos al automovilismo de alto desempeño. Al mismo tiempo, esta edición especial celebra todo lo que hemos construido juntos y refleja nuestro entusiasmo por el futuro de la marca en el país”, comentó Camilo San Martín, Director General de Porsche de México.

El kit Manthey para el Porsche 911 GT3 y otros modelos de Porsche* ya está disponible en los concesionarios Porsche de México, acercando a los clientes del país una solución para llevar la experiencia de conducción en circuito a un nuevo nivel de desempeño y precisión.