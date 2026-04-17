NAB Show 2026: Sony presentará su ecosistema completo de soluciones para broadcast y producción

Sony se robará los reflectores de la feria NAB (National Association of Broadcasters) Show 2026 , uno de los eventos más importantes en el ramo de medios y entretenimiento, pero seguramente te estás preguntando, ¿cómo lo hará? La respuesta es sencilla, pues presentará su ecosistema completo de soluciones para creadores ( broadcast y producción).

Del 19 al 22 de abril, la compañía estará presente en el estand C8401 en Las Vegas; se centrará en la producción en vivo , la producción de noticias , las imágenes y la producción virtual , y como lo mencionamos al inicio exhibirá las tecnologías más recientes diseñadas para abordar los desafíos y las necesidades emergentes en las áreas de broadcast y producción.

“En la NAB Show de este año, la temática de Sony será ‘The Power Behind Your Story’, un concepto que muestra de qué manera nuestras tecnologías son el motor que impulsa las distintas formas de narración”, expresó Theresa Alesso , presidenta de Imaging Products and Solutions Americas en Sony Electronics. “Desde productos hasta flujos de trabajo y desde la adquisición del contenido hasta su entrega, Sony tiene las personas, las herramientas y la experiencia adecuadas para que los creadores capturen su visión y comuniquen su verdad con calidad y autenticidad”.

El artículo continúa a continuación.

El panorama del sector de medios y entretenimiento está cambiando, y Sony presenta soluciones para todo el flujo de trabajo de producción que garantizan la autenticidad y la procedencia, crean experiencias visuales más emotivas y personalizadas, y admiten la creación de contenido espacial y de realidad extendida (XR, por sus siglas en inglés).

En el estand de Sony, los visitantes conocerán las soluciones para producción en vivo, que incluyen la evolución del ecosistema “ Networked Live ” de Sony; así como nuevas cámaras de estudio que ofrecen calidad de imagen excepcional y capacidad de ampliación; flujos de trabajo mejorados para la producción de noticias, que permiten reportes rápidos y sumamente confiables; las últimas herramientas y procesos de producción virtual; y una línea completa de soluciones de imagen. Además, la empresa exhibirá la “solución de captura espacial” XY (/Zin/).

Asimismo, durante la feria, Sony llevará a cabo muchas presentaciones y charlas interesantes sobre temas que son tendencia, con la participación de figuras notables de la industria. Para obtener más detalles sobre la presencia de la empresa, visite el sitio web de la feria NAB Show de Sony .

Exhibiciones clave y tecnologías destacadas

Producción en vivo ampliable, flexible y simplificada

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Sony presentará su nueva línea de cámaras de estudio “Serie R”, que hace uso de las fortalezas de las actuales series HDC‑5000 y HDC‑3000, y mejora significativamente el rendimiento de las imágenes, permite la ampliación del sistema a través de rutas de transmisión y opciones de infraestructura adicionales, y mantiene la coincidencia de color de manera constante en todos los modelos.

Además, la nueva serie ofrece un amplio rango dinámico para mostrar detalles mejorados en condiciones de iluminación difíciles e incluye modos de operación según los diferentes entornos de luz. Los modelos incluyen las cámaras HDC‑5500R , HDC‑5500RV , HDC‑3500R , HDC‑3500RV y HDC‑3200R , así como productos relacionados, como la unidad de control de cámara HDCU‑3500R y la tarjeta opcional de tablas LUT 3D HKCU‑LUT35 . Se prevé que los modelos mencionados estén disponibles en el verano boreal de 2026.

Sony también presentará actualizaciones de firmware lanzadas recientemente para las cámaras PTZ con función Auto-Framing BRC‑AM7 (versión 3.0), SRG‑A40 y SRG‑A12 (versión 4.0). Estas actualizaciones se basan en las últimas tecnologías de IA de Sony; expanden la funcionalidad para satisfacer las necesidades de producción que son cada vez más diversas y que incluyen transmisión de deportes, educación y creación de contenido empresarial.

Sony expondrá MOXELA , una nueva plataforma de procesamiento de contenido multimedia basada en software que funciona sobre servidores COTS (estándar y listos para usar) o en la nube, y está diseñada para transformar la manera en que las emisoras, las productoras y las organizaciones de medios transportan, procesan y monitorean los videos en vivo, el audio y los datos.

Adicionalmente, los visitantes verán demostraciones de las nuevas funciones del switcher multiformato MLS‑X1 , que posibilitan producciones eficientes al compartir las señales de entrada y salida entre varios estudios. Por otra parte, Sony presentará la unidad ICP‑X7000A, un panel de control con un panel de operación XPT desarrollado recientemente, que mejora de manera significativa la visibilidad y la capacidad de operación, y cuya disponibilidad está prevista para el otoño boreal de 2026.

Flujos de trabajo de producción de noticias más inteligentes, rápidos y seguros

Por primera vez en la NAB Show, la videocámara de mano XDCAM impulsada por IA PXW‑Z300 que Sony lanzó hace poco (la primera videocámara del mundo en admitir el estándar C2PA de autenticidad de los videos) demostrará la creciente demanda de reportes de noticias confiables mediante garantías de autenticidad y procedencia.

Sony continúa proponiendo una amplia gama de flujos de trabajo mediante la colaboración con socios. En la NAB Show, la empresa presentará un flujo de trabajo de extremo a extremo que aprovecha los archivos de autenticidad generados en la cámara y los metadatos del lugar de filmación mediante la producción y la edición inmediatas. Este flujo de trabajo se logra con la unidad LiveU TX1, un transmisor de datos compacto por agregación de enlaces IP ( anunciado en septiembre de 2025 ), el transmisor de datos portátil PDT‑FP1 y la estación receptora de red PWA‑RXS, anunciada recientemente.

Además, LiveU ha anunciado la expansión adicional de su integración con la unidad PWA-RXS de Sony mediante una licencia opcional. Se realizará una demostración de referencia para mostrar un nuevo flujo de trabajo impulsado por el sistema de gestión de conectividad celular de Sony, que ofrece optimización de redes móviles en tiempo real y conectividad global sin inconvenientes para los creadores de contenido.

Innovaciones sin límites en materia de imágenes

La completa línea de cámaras y lentes Alpha™ de Sony continúa ampliándose para brindarles a los creadores de contenido las herramientas necesarias en cada etapa de la producción. Lanzada a fines de 2025, la cámara Alpha 7 V , capaz de capturar contenido con resolución 4K 60p sin recortes, se exhibirá por primera vez en la NAB Show. El modelo híbrido full-frame con 33 MP (aprox.) incorpora un procesador BIONZ XR2TM con un motor de procesamiento mediante IA integrado que facilita el reconocimiento de sujetos, y la función Auto Framing. Además, se mostrará la versión más reciente (versión 2.6) de la app Monitor & Control , que permite el monitoreo de video y el control remoto desde smartphones, tabletas y computadoras Mac.

Se mejorará la funcionalidad de las diversas cámaras de la línea Cinema Line de Sony. Recientemente, la cámara de cine PTZ FR7 incorporó la función Auto Framing basada en IA y la compatibilidad con el protocolo OpenTrackIO mediante una actualización al firmware versión 4.0, mientras que la cámara full-frame Cinema Line FX6 implementó la compatibilidad con la pantalla de inicio BIG 6 para ofrecer fácil acceso a las funciones principales.

Por otra parte, vea cómo el contenido espacial cobra vida a través del sistema de extensión VENICE Mini (Rialto) combinado con la pantalla 3D sin lentes Spatial Reality Display .

El crecimiento de la producción virtual y la creación de contenido espacial

Como fabricante tecnológico, Sony ofrece un ecosistema robusto e inclusivo de soluciones para producción virtual, desde cámaras y herramientas de seguimiento de cámaras hasta paneles LED y programas de software de propósito específico que apoyan la creatividad y optimizan los procesos de producción. Las actualizaciones de firmware y la incorporación de nuevas herramientas y mejoras, como Virtual Production Tool Set versión 3.0 de Sony, continúan aumentando las capacidades de narración visual.