MWC 2026: Honor se roba los reflectores con un robot humanoide que baila moonwalk

¿Recuerdas la primera vez que viste un robot? Y no, no te preocupes si tu respuesta se remonta a una vieja película, pues hace algunas décadas, esta idea solo vivía en nuestra imaginación.

Vivían en novelas de ciencia ficción, en el cine y en las visiones futuristas de un mundo donde humanos y máquinas convivían. Sin embargo, lo que antes parecía una idea lejana hoy empieza a materializarse frente a nuestros ojos.

En el Mobile World Congress 2026, HONOR sorprendió al público al presentar un robot humanoide capaz no solo de interactuar con personas, sino también de bailar con precisión coreográfica frente a una audiencia global.

La escena fue tan impactante como simbólica: mientras sonaba música en el escenario, el robot ejecutó movimientos perfectamente sincronizados con bailarines humanos, incluyendo un impecable moonwalk, uno de los pasos más icónicos de la cultura pop.

El momento culminó cuando James Li, CEO de HONOR, subió al escenario para estrechar la mano del robot, en una imagen que parecía sacada de una película futurista, pero que ahora formaba parte de la realidad.

Cuando la tecnología se convierte en cultura

Durante mucho tiempo imaginamos robots como herramientas industriales o asistentes tecnológicos. Sin embargo, escenas como la vivida en Barcelona sugieren que la relación entre humanos y máquinas está evolucionando hacia algo mucho más cercano a la interacción cultural.

El baile, por ejemplo, ha sido históricamente una de las expresiones más humanas de creatividad, identidad y emoción. Ver a un robot replicar movimientos que durante décadas simbolizaron la cultura popular plantea una nueva narrativa: la tecnología ya no solo ejecuta funciones, también empieza a participar en expresiones culturales.

De la tradición al futuro

Este fenómeno no es aislado. Hace apenas unos meses, durante las celebraciones del Año Nuevo Chino, un grupo de robots humanoides formó parte de una coreografía colectiva en el marco de las festividades tradicionales, mezclando una de las celebraciones culturales más antiguas del mundo con una de las tecnologías más avanzadas de nuestra era.

La escena reflejaba una nueva convivencia entre tradición e innovación: máquinas participando en rituales culturales que durante siglos fueron exclusivamente humanos.

Más allá de la tecnología: una visión de estilo de vida

(Image credit: Honor)

El robot humanoide presentado por HONOR está diseñado para interactuar con personas en entornos cotidianos, desde asistencia en espacios públicos hasta apoyo en tareas diarias.

Pero más allá de sus capacidades técnicas, lo que realmente captura la atención es lo que representa: un vistazo al estilo de vida del futuro, donde la inteligencia artificial deja de ser invisible dentro de dispositivos y comienza a integrarse físicamente en nuestro entorno.

Además de sus habilidades de baile, el robot está diseñado para tres escenarios principales de uso: asistencia en compras, inspecciones en lugares de trabajo y compañía de apoyo. HONOR enfatizó que, a diferencia de muchas empresas de robótica que comienzan con aplicaciones industriales, su robot está diseñado para consumidores desde el inicio.

Parte de una inversión masiva en IA

(Image credit: Honor)

El robot humanoide forma parte de la inversión de $10 mil millones en IA que HONOR anunció en MWC 2025. "Creo que la IA debe expandirse... hacia nuestro mundo físico", señaló Li durante el evento, explicando la filosofía detrás de la incursión de HONOR en robótica.

El robot también tuvo un momento protocolar cuando el rey Felipe VI de España visitó el stand de HONOR y saludó al humanoide durante su recorrido oficial por MWC 2026.

HONOR había anunciado su movimiento hacia robótica en octubre de 2025. La presentación del humanoide y el Robot Phone representa los siguientes pasos en su estrategia de la Inteligencia Humana Aumentada.

La demostración en vivo dejó claro que la compañía está apostando fuerte por la robótica física como complemento natural de su ecosistema de dispositivos impulsados por IA y posiciona a HONOR en una tendencia emergente donde empresas tecnológicas están explorando robots humanoides diseñados para convivir y trabajar junto a personas en entornos cotidianos, no solo industriales.