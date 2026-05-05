Menos CO2, más eficiencia: LG Electronics impulsa TVs más sustentables en 2026

¡LG demuestra su compromiso con la sustentabilidad una vez más! En esta ocasión al lograr múltiples certificaciones ecológicas reconocidas a nivel global en su línea de televisores 2026. A continuación todos los detalles.

Estos logros también destacan el avance de LG en la reducción de emisiones de CO2, el impulso a ahorros de carbono y la expansión en el uso de plásticos reciclados provenientes de materiales postconsumo.

Certificaciones Reducing CO2 y Measured CO2 de Carbon Trust

El artículo continúa a continuación.

Los televisores LG OLED recibieron las certificaciones Reducing CO2¹ y Measured CO2² de Carbon Trust por sexto año consecutivo, con variaciones según tamaño del modelo y región.

Los modelos G6 de 83, 77 y 65 pulgadas obtuvieron la certificación Reducing CO2, mientras que el modelo G6 de 55 pulgadas recibió Reducing CO2 fuera de Europa y Measured CO2 dentro de Europa.

Carbon Trust, consultora independiente enfocada en acelerar la transición hacia un futuro bajo en carbono, evalúa emisiones de carbono durante todo el ciclo de vida de un producto, incluyendo materiales, producción, uso y disposición final.

Los televisores LG OLED contribuyen a reducir carbono gracias al uso de tecnología autoemisiva, que elimina la necesidad de retroiluminación y reduce el número de componentes y materiales.

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Certificación Resource Efficiency de Intertek

La línea de televisores 2026 de LG también obtuvo la certificación Resource Efficiency de Intertek, organismo globalmente reconocido de pruebas y certificación.

La certificación fue otorgada a ocho series³ con base en evaluaciones sobre eficiencia de materiales,⁴ eficiencia energética⁵ y contenido reciclado.

Certificación E-Cycle Excellent Products de Korea's E-Cycle Governance

Por cuarto año consecutivo, modelos de televisores LG fueron reconocidos por Korea's E-Cycle Governance como E-Cycle Excellent Products, con base en 11 criterios que incluyen diseño reciclable, reducción en el uso de sustancias peligrosas y facilidad de desmontaje.

La certificación se extiende en 2026 a la línea de televisores lifestyle de LG, con StanbyME 2 de 32 pulgadas recibiendo este reconocimiento por primera vez.

Adicionalmente, modelos OLED evo serie C — incluyendo C6 de 55, 48 y 42 pulgadas — también fueron certificados.

Estas certificaciones reflejan las prioridades de sustentabilidad de la compañía. Se estima que los televisores LG OLED reduzcan el consumo de plástico en aproximadamente 15 mil toneladas y emisiones de CO2 en alrededor de 80 mil toneladas durante 2026 frente a un volumen equivalente de televisores LCD.

Durante la fase de uso, los modelos OLED evo G6 de 83 pulgadas y OLED evo C6 de 83 y 77 pulgadas alcanzaron por primera vez una clasificación D en la Etiqueta Energética de la Unión Europea.

En todo su portafolio de televisores⁶, LG ha reciclado aproximadamente 20 mil toneladas de plástico al final de su vida útil en los últimos tres años, y la compañía planea ampliar aún más el uso de plásticos reciclados en 2026.

"Nuestra línea de televisores 2026 demuestra cómo la responsabilidad ambiental y el desempeño premium pueden converger de manera significativa", señaló Lee Choong-hwoan, head of Display Business de LG Media Entertainment Solution Company.

"Estas certificaciones representan avances medibles en la forma en que diseñamos, desarrollamos y gestionamos nuestros productos a lo largo de todo su ciclo de vida".