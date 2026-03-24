Llega a México la Tapo C216, nueva cámara de seguridad 2K con IA

¡Es oficial! La nueva Tapo C216 de TP-Link llega a México, se trata de una cámara de vigilancia Wi-Fi diseñada para ofrecer monitoreo inteligente en interiores y exteriores. Pero eso no es todo, así que no te pierdas ningún detalle a continuación.

Con resolución 2K de 3MP, cobertura panorámica de 360° horizontal y 152° vertical, e integración de detección inteligente con IA, el nuevo modelo busca brindar mayor control, visibilidad y tranquilidad a los hogares mexicanos.

Diseñada para adaptarse a distintos entornos del hogar, la Tapo C216 cuenta con certificación IP65, lo que le permite operar en condiciones de polvo y lluvia ligera. Su sistema Pan/Tilt amplía el campo de visión, facilitando la supervisión de espacios como accesos, patios, salas, cocheras, pasillos o habitaciones infantiles desde una sola cámara.

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Entre sus funciones destacadas se encuentra la detección inteligente impulsada por IA, capaz de identificar personas y detectar el llanto de un bebé, enviando notificaciones oportunas al usuario. Además, integra seguimiento automático de movimiento, lo que permite a la cámara mantener en el encuadre a los sujetos detectados para registrar eventos relevantes en tiempo real.

En cuanto a calidad de imagen, la Tapo C216 ofrece una resolución máxima de 2304 x 1296 píxeles y combina visión nocturna a color mediante focos integrados con LED infrarrojos de hasta 12 metros de alcance, permitiendo captar detalles incluso en condiciones de poca iluminación.

El dispositivo también incorpora audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados, lo que facilita la comunicación remota con familiares, visitantes o mascotas. Como medida adicional de seguridad, incluye alarma de luz y sonido, diseñada para ayudar a disuadir intrusiones.

"Con la Tapo C216 acercamos al mercado mexicano una solución versátil que combina calidad de imagen, funciones inteligentes y facilidad de uso en una sola cámara, ayudando a las familias a monitorear y proteger los espacios más importantes de su hogar." — Vocero de TP-Link México

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(Image credit: TP-Link)

En materia de almacenamiento, la cámara permite guardar grabaciones de forma local mediante tarjeta microSD de hasta 512 GB, además de ser compatible con el servicio en la nube Tapo Care. También puede integrarse con Tapo H500, que permite ampliar el almacenamiento local hasta 16 TB.

La Tapo C216 se conecta mediante Wi-Fi de 2.4 GHz y es compatible con Amazon Alexa, Google Home y Samsung SmartThings, facilitando su integración en ecosistemas de hogar inteligente. Asimismo, ofrece múltiples opciones de instalación —sobremesa, pared, techo o poste— para adaptarse a diferentes necesidades y espacios del hogar.

Principales características de la Tapo C216

(Image credit: TP-Link)

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