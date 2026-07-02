LG presenta GOAT Lounge Tycoon, su nueva experiencia interactiva dentro de Roblox

¿Entretenimiento, creatividad y tecnología en un mismo lugar? Sí, LG lo hizo posible con LG GOAT Lounge Tycon, su experiencia única en su tipo desarrollada dentro de Roblox con un entorno diseñado para que los gamers dejen volar su imaginación y construyan el espacio ideal para alimentar su pasión por el Fútbol.

Disponible para millones de usuarios de Roblox, LG GOAT Lounge Tycoon permite a los jugadores diseñar y hacer crecer su propio lounge, atendiendo visitantes, desbloqueando mejoras y equipándolo con televisores LG OLED, electrodomésticos como el refrigerador LG InstaView, estufas y hasta dispositivos de aire acondicionado LG, que ayudan a atraer cada vez más visitantes y enriquecen la experiencia de juego. El objetivo de cada partida es que el jugador sea el mejor anfitrión, ofreciendo a sus invitados una experiencia memorable al momento de ver un partido.

Más allá de una integración de marca, la experiencia busca mostrar de forma interactiva cómo la tecnología puede transformar la manera en que las personas disfrutan los grandes momentos deportivos, creando espacios donde el entretenimiento, el confort y la innovación convergen.

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Con esta iniciativa, LG fortalece su apuesta por conectar con las audiencias digitales a través de plataformas donde las nuevas generaciones pasan gran parte de su tiempo, ofreciendo experiencias que van más allá de la publicidad tradicional y que fomentan la participación activa de los usuarios.

Roblox se ha consolidado como una de las plataformas de entretenimiento inmersivo más importantes del mundo, permitiendo que millones de personas interactúen diariamente mediante experiencias creadas por desarrolladores y marcas. En este contexto, LG GOAT Lounge Tycoon representa una nueva forma de acercar la filosofía Life's Good a una comunidad global que valora la creatividad, la colaboración y la innovación.

"En LG buscamos estar presentes en los espacios digitales donde nuestros consumidores viven el entretenimiento. Con LG GOAT Lounge Tycoon llevamos nuestra tecnología a una experiencia interactiva que combina creatividad, gaming y la emoción del futbol", comentó Daniel Aguilar, director de Comunicación Corporativa en LG Electronics México.

La experiencia ya se encuentra disponible para todos los usuarios de Roblox y forma parte de la estrategia de LG para explorar nuevos formatos de interacción digital, combinando gaming, tecnología y entretenimiento en un mismo espacio.

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Para comenzar a vivir esta experiencia inmersiva en el mundo de Roblox, visita la página oficial.