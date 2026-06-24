LG OLED evo AI G5 y G6: las pantallas que convierten cualquier partido en una experiencia de estadio

Ver fútbol en casa ya no se trata únicamente de tener una pantalla grande. Hoy, la diferencia entre disfrutar un partido y sentir que estás dentro del estadio está en la calidad de imagen, el brillo, el manejo del movimiento y la capacidad del televisor para adaptarse a cualquier entorno. En ese terreno, las nuevas LG OLED evo AI G5 y LG LG OLED evo AI G6 se posicionan como dos de las propuestas más avanzadas del mercado.

Si estás pensando en renovar tu centro de entretenimiento para la próxima temporada futbolera, estas dos pantallas representan lo mejor que LG tiene para ofrecer en imagen, inteligencia artificial y experiencia premium.

LG OLED evo AI G5: tamaño, brillo e inteligencia para vivir cada jugada

La LG OLED evo AI G5 de 83 pulgadas está diseñada para quienes buscan una experiencia verdaderamente cinematográfica. Su enorme tamaño permite apreciar cada detalle del terreno de juego, desde la estrategia táctica hasta las repeticiones más cerradas.

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El corazón de esta pantalla es el procesador alpha 11 4K AI Gen2, un chip que utiliza inteligencia artificial para analizar imágenes en tiempo real y optimizar cada escena. Durante una transmisión deportiva esto se traduce en mayor nitidez, mejor profundidad y una sensación más realista de movimiento.

Uno de los aspectos más importantes para ver deportes es el brillo. Los partidos suelen disfrutarse durante el día, con ventanas abiertas o iluminación ambiental. Aquí destaca el sistema Brightness Booster Ultimate, capaz de ofrecer imágenes hasta tres veces más brillantes que las de televisores OLED convencionales.

La tecnología OLED sigue siendo uno de los grandes diferenciadores. Cada píxel se ilumina de manera independiente, lo que permite obtener negros perfectos y un contraste espectacular. Esto ayuda a que el uniforme de los equipos, el césped y los elementos gráficos de la transmisión luzcan con una precisión impresionante.

Además, la certificación de 100% Fidelidad de Color y 100% Volumen de Color garantiza tonos vibrantes y realistas, algo especialmente importante cuando se trata de eventos deportivos transmitidos en 4K HDR.

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Una experiencia más inteligente dentro y fuera de la cancha

La inteligencia artificial tiene un papel fundamental en la LG OLED evo AI G5. El nuevo AI Magic Remote incorpora un botón dedicado para acceder rápidamente a funciones avanzadas de IA.

Gracias a herramientas como AI Picture Pro, el televisor analiza cada píxel para mejorar resolución, brillo y claridad. Incluso contenidos que no fueron producidos originalmente en 4K pueden verse notablemente mejor gracias al superescalado inteligente.

Por su parte, funciones como AI Sound Assistant permiten personalizar el perfil de audio según las preferencias del usuario. Esto resulta ideal para quienes buscan escuchar con mayor claridad la narración, el ambiente del estadio o ambos al mismo tiempo.

A ello se suma la compatibilidad con comandos de voz, recomendaciones personalizadas, AI Concierge y actualizaciones garantizadas de webOS durante cinco años mediante el programa webOS Re:New.

LG OLED evo G6: el siguiente paso en calidad de imagen

Si la LG OLED evo AI G5 representa una evolución importante, la nueva LG OLED evo AI G6 lleva la tecnología OLED todavía más lejos.

Su principal innovación es la Tecnología de Color Hiperradiante, una nueva generación de paneles OLED diseñada para ofrecer un nivel superior de brillo, precisión cromática y contraste.

La LG OLED evo AI G6 incorpora el nuevo procesador alpha 11 AI Gen3, ahora con un sistema de Doble Motor AI que mejora simultáneamente la nitidez y la textura de las imágenes. El resultado es una representación más natural y detallada de cada escena.

Para transmisiones deportivas esto significa jugadores más definidos, movimientos más precisos y una mejor percepción de profundidad durante tomas panorámicas.

Otro aspecto sobresaliente es su capacidad de alcanzar un brillo máximo hasta 3.9 veces superior, permitiendo que las imágenes mantengan impacto visual incluso en habitaciones muy iluminadas.

El aliado perfecto para ver fútbol durante el día

Uno de los mayores desafíos para cualquier televisor premium es combatir los reflejos. La LG OLED evo AI G6 integra una certificación Antirreflejante Premium, diseñada para minimizar reflejos sin sacrificar la profundidad de los negros ni la fidelidad de los colores.

Esto la convierte en una opción especialmente atractiva para quienes suelen ver partidos en salas con grandes ventanales o durante horarios diurnos.

La IA también juega un papel clave mediante la optimización automática de color, brillo y contraste, mejorando incluso transmisiones SDR para acercarlas a una experiencia visual tipo HDR.

¿Cuál elegir para disfrutar el fútbol?

La respuesta depende principalmente del espacio y del presupuesto. La LG OLED evo AI G5 de 83 pulgadas apuesta por una experiencia inmersiva gracias a su enorme tamaño y su potente ecosistema de inteligencia artificial. Por otro lado, la LG OLED evo G6 representa la visión más avanzada de LG en calidad de imagen, brillo y control de reflejos.

Lo que ambas comparten es una característica fundamental para cualquier aficionado al fútbol: ofrecen una experiencia visual extraordinaria capaz de transformar la sala de tu casa en la mejor localidad para disfrutar cada partido. Porque cuando la tecnología desaparece y solo queda la emoción del juego, es cuando un gran televisor realmente marca la diferencia.