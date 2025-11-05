LG MAGNIT Active Micro LED: el cine en casa alcanza una nueva "dimensión"

¿Estás listo para vivir una experiencia de cine en casa como ninguna otra? De ser así, debes conocer la más reciente innovación de pantallas para cine en casa de LG, estamos hablando de "LG MAGNIT Active Micro LED, la cual integra tecnología Active Matrix para un control ultra-preciso en cada píxel.

Este modelo de nueva generación ofrece claridad, contraste y profundidad de imagen excepcionales, redefiniendo la experiencia de disfrutar contenidos en casa con un nivel de entretenimiento premium.

LG MAGNIT Active Micro LED forma parte de la línea premium MAGNIT de LG. Con una pantalla de 136 pulgadas (aproximadamente 3 metros de ancho por 1.7 metros de alto), resolución 4K (3,840 x 2,160) y un extraordinario contraste de 1,000,000:1, ofrece una inmersión y un realismo visual sin igual.

(Image credit: LG)

Al integrar la tecnología Active Matrix, la pantalla Micro LED auto emisiva del nuevo modelo permite que cada píxel genere su propia luz. A diferencia de los sistemas convencionales de Passive Matrix, que controlan los píxeles por filas y columnas, el enfoque Active Matrix de LG ofrece control a nivel de cada píxel, logrando detalles increíblemente precisos y una calidad de imagen en ultra alta definición.

La tecnología de control de superficie exclusiva de LG intensifica los negros y reduce el impacto de la luz externa, logrando una precisión de color superior. Su diseño modular, cuidadosamente alineado, minimiza los espacios entre los paneles para ofrecer una superficie de visualización continua, mientras que la pantalla libre de parpadeo garantiza una experiencia cómoda y sin fatiga visual, incluso durante sesiones prolongadas.

Los altavoces integrados a cada lado ofrecen sonido envolvente, 4.2 canales con una potencia total de 100 watts. Además, la pantalla es compatible con Audio Return Channel mejorado (eARC) para reproducción sin pérdida de audio de alta calidad, permitiendo a los usuarios disfrutar de un sonido cinematográfico y envolvente desde la comodidad de su hogar.

Impulsada por el más reciente α9 AI Processor de sexta generación de LG, la pantalla analiza de manera inteligente y optimiza cada escena. Reduce el ruido, mejora la nitidez y reconoce rostros, objetos, textos y fondos, ofreciendo imágenes más naturales, detalladas y realistas. Además, su alta frecuencia de actualización de 144 Hz garantiza un movimiento fluido y sin desenfoques, lo que lo hace ideal para videojuegos y contenido deportivo dinámico.

(Image credit: LG)

Impulsada por la plataforma de smart TV propietaria de LG, webOS, la pantalla permite a los usuarios disfrutar de manera sencilla de LG Channels, el servicio de televisión en streaming gratuito con publicidad (FAST) de LG, así como de otros contenidos OTT y videojuegos. Además, al suscribirse a LG Gallery+, los usuarios pueden mejorar la estética de sus espacios con una variedad de contenidos visuales, convirtiendo su hogar en una exhibición personalizada con famosas pinturas o ilustraciones de videojuegos. La pantalla también es compatible con AirPlay2 y Miracast, lo que facilita compartir contenido desde dispositivos con iOS y Android.

La LG MAGNIT Active Micro LED cuenta con Dolby Vision, que ofrece imágenes impactantes con una amplia gama de colores, mayor contraste y detalles más minuciosos. Además, ha recibido la certificación Color Consistency Wide Viewing de TÜV Rheinland, que garantiza colores uniformes y ángulos de visión amplios, incluso en pantallas de tamaño ultra grande.

LG diseñó la MAGNIT Active Micro LED pensando tanto en los distintos entornos de instalación como en el bienestar del usuario. El producto cuenta con certificación de compatibilidad electromagnética según las normas de la Federal Communications Commission para entornos residenciales, y ha obtenido la certificación Clase 2 en la prueba de flamabilidad realizada por el British Standards Institution, lo que confirma que es apropiada para su uso en hogares y espacios interiores.

LG planea evolucionar este producto hacia una solución de video wall totalmente escalable, fortaleciendo aún más su presencia en el mercado B2B.

"Con su tamaño impresionante que abarca toda una pared, colores realistas y detalles en alta definición espectaculares, la nueva LG MAGNIT Active Micro LED convierte cualquier hogar en un verdadero teatro, ofreciendo una experiencia cinematográfica inigualable", comentó Park Hyoung-sei, presidente de LG Media Entertainment Solution Company.