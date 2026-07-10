LG InstaView: el refrigerador que eleva tus reuniones para ver fútbol en casa
Las reuniones para ver un partido siempre tienen algo en común: bebidas frías, botanas listas para compartir y visitas constantes al refrigerador. En ese escenario, contar con un equipo que ofrezca suficiente espacio, conserve mejor los alimentos y facilite el acceso a todo lo necesario puede hacer que la experiencia sea mucho más cómoda.
El LG InstaView French Door apuesta por combinar una gran capacidad con funciones inteligentes pensadas para el día a día. Desde su sistema de cuatro tipos de hielo hasta la conectividad con LG ThinQ, este refrigerador busca convertirse en un aliado tanto para las reuniones como para la rutina cotidiana.
Espacio para organizar alimentos y bebidas
Cuando hay invitados en casa, el refrigerador suele llenarse rápidamente con refrescos, carnes para la parrilla, botanas, postres y otros alimentos que necesitan mantenerse a la temperatura adecuada.
Con una capacidad de 31 pies cúbicos, este modelo ofrece espacio suficiente para organizar todo con mayor facilidad. Su distribución interior permite aprovechar mejor cada compartimento, mientras que el sistema 3-Tier Organization Freezer ayuda a mantener el congelador ordenado para localizar rápidamente hielo, alimentos congelados o ingredientes.
Para conservar mejor los alimentos, integra LINEARCooling, una tecnología que mantiene un control más preciso de la temperatura para ayudar a preservar la frescura durante más tiempo. A ello se suma DoorCooling+, que distribuye aire frío incluso hacia la puerta del refrigerador para mantener una temperatura uniforme, incluso cuando esta se abre con frecuencia.
Cuatro tipos de hielo para cualquier ocasión
Uno de los principales diferenciadores del LG InstaView French Door es su sistema de fabricación de hielo.
El refrigerador incorpora cuatro tipos de hielo: cubos tradicionales, hielo triturado, mini cubitos y Craft Ice, unas esferas de hielo de mayor tamaño diseñadas para derretirse más lentamente y ayudar a conservar por más tiempo la temperatura y el sabor de bebidas como whisky, cócteles, cafés fríos o refrescos.
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Cuando se necesita una mayor producción, la función IcePlus incrementa automáticamente la fabricación de hielo durante 24 horas, una característica útil cuando hay reuniones con varios invitados.
Además, las hieleras incluidas permiten servir el hielo directamente en la mesa con una presentación más práctica y elegante.
Acceso rápido con InstaView
Una de las funciones más representativas del equipo es InstaView Door-in-Door.
Con solo dar dos toques sobre el panel de cristal, este se ilumina para mostrar el interior del compartimento sin necesidad de abrir la puerta. Esto facilita comprobar si aún quedan bebidas o botanas disponibles y, al mismo tiempo, ayuda a reducir la pérdida de aire frío.
El refrigerador también incorpora una iluminación automática en la manija que se activa cuando detecta que una persona se acerca, facilitando el acceso durante la noche o en espacios con poca iluminación.
Un refrigerador conectado
Como parte del ecosistema inteligente de LG, el InstaView French Door es compatible con LG ThinQ.
A través de la aplicación es posible monitorear distintas funciones del refrigerador desde el smartphone, consultar su estado y administrar el equipo junto con otros dispositivos inteligentes de la marca.
Esta integración permite incorporar el refrigerador a un hogar conectado, facilitando el control de varios electrodomésticos desde una sola plataforma.
Pensado para compartir
El LG InstaView French Door reúne funciones que van más allá de la simple conservación de alimentos. Su gran capacidad, tecnologías como LINEARCooling y DoorCooling+, el sistema de cuatro tipos de hielo, la función InstaView Door-in-Door y la conectividad mediante LG ThinQ ofrecen una experiencia enfocada tanto en la practicidad como en el confort.
Ya sea para organizar una reunión para ver fútbol, preparar una comida familiar o simplemente disfrutar del día a día, este refrigerador combina diseño, tecnología y funcionalidad para responder a distintas necesidades dentro del hogar.