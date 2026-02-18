La IA ya no es solo para divertirse: ahora impulsa el aprendizaje

Si te preguntaran ¿cuál crees que sea la razón principal por la que las personas recurren a la inteligencia artificial (IA), cuál sería tu respuesta? Sin duda, hace algunos años, incluso meses, podríamos haber dicho que el entretenimiento sería la primera razón, sin embargo, por primera vez, el aprendizaje y la educación ocupan ese lugar.

Según el reciente estudio de Google e Ipsos, " Nuestra vida con la IA ", el 77% de los mexicanos ya utilizan IA para profundizar en sus conocimientos, superando el promedio global (74%).

Este entusiasmo por la aceleración tecnológica viene acompañado de una gran responsabilidad hacia los niños y jóvenes. Por eso, Google comparte cinco consejos para que estudiantes, familias y educadores exploren el mundo en línea con confianza.

1. Establecer límites inteligentes

En un mundo con información constante, saber cuándo hacer una pausa es tan importante como saber disfrutar de lo que ofrece internet. Family Link permite a las familias establecer reglas digitales claras, respetando sus propias dinámicas. Con su nuevo diseño más intuitivo, facilita gestionar varios hijos porque permite navegar entre los perfiles y administrar los dispositivos desde una sola página. Por ejemplo, desde la nueva pestaña Tiempo de uso se pueden ver todas las herramientas de gestión del tiempo de uso: desde el resumen de uso de cada dispositivo y la configuración de límites de tiempo, hasta ajustar fácilmente los controles de Tiempo de descanso y Horario escolar.

Además, desde la plataforma, las familias pueden gestionar la configuración de datos de la cuenta, los permisos y filtros de las aplicaciones y la ubicación para estar al tanto de sus hijos dondequiera que estén.

Para las familias que usan YouTube, recientemente se han reforzado las cuentas supervisadas. Ahora, es posible crear una nueva cuenta infantil y cambiar fácilmente de cuenta en la aplicación móvil según quién esté viendo el programa. Esto garantiza que todos los miembros de la familia disfruten de la experiencia de visualización ideal, con la configuración de contenido adecuada y recomendaciones de contenido apropiado para su edad.

También se puede establecer un control del tiempo de visualización de Shorts y muy pronto, con la opción de ajustarlo a cero. Una función pionera en la industria, donde las familias podrán decidir con precisión la cantidad de contenido corto que ven los menores. Adicionalmente, los responsables de cuentas supervisadas pueden configurar recordatorios personalizados para la hora de dormir y para tomar un descanso, que complementan las protecciones de bienestar predeterminadas para adolescentes.

2. Impulsar el aprendizaje crítico con Gemini

El objetivo de la IA en la educación no es dar respuestas rápidas, sino fomentar la curiosidad. Con la función Aprendizaje Guiado en Gemini, los estudiantes no solo obtienen un resultado, sino que son guiados paso a paso para resolver problemas complejos. Esto refuerza el pensamiento crítico, algo fundamental en una región donde dos de cada tres personas ya usan chatbots para estudiar o trabajar.

3. Estimular el consumo de contenido de calidad

En YouTube, el objetivo no es solo que los jóvenes encuentren videos, sino que ese contenido sea valioso. En función de criterios de calidad desarrollados con expertos, ahora contamos con nuevos principios y una guía para creadores que priorizan videos divertidos, enriquecedores y adecuados para la edad de los adolescentes. Estos principios ayudan a nuestro sistema de recomendaciones a destacar y mostrar con más frecuencia contenidos que aporten positivamente a su desarrollo.

Seguimos sumando aliados de confianza para las familias. Recientemente, YouTube se convirtió en el hogar de la biblioteca digital más grande de Plaza Sésamo, con más de 100 episodios completos disponibles en YouTube y YouTube Kids (en los canales Sesame Street y Sesame Street Classics). Así, facilitamos que los más chicos aprendan y se diviertan junto a sus personajes favoritos en un entorno diseñado para ellos.

4. Identificar contenido generado por IA

Con la sofisticación de las herramientas generativas, distinguir qué es real y qué es creado por una máquina puede ser un reto. En nuestro programa " Super Searchers " de Google for Education recomendamos aplicar el método "SIFT": Stop -detenerse, en español-, Investigate the source -investigar la fuente-, Find better coverage -buscar mejores fuentes- y Trace claims -rastrear citas e información del contexto original- para evaluar la información. Este programa, junto a " Meet LEO " y " Meet LEA ", ahora son cursos online disponibles en todo el mundo y diseñados para proporcionar a educadores, familias y personas en general habilidades esenciales para la alfabetización digital y mediática, enseñándoles a utilizar productos de Google como el Modo IA y Búsqueda Segura, entre otros.

Además, las personas pueden utilizar funciones como " Acerca de esta imagen " y la tecnología SynthID incorporada en Gemini que ayudan a detectar imágenes manipuladas, dándonos más herramientas contra la desinformación.

5. Fomentar la ciudadanía digital para el siglo XXI