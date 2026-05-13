Kingston lanza SSD NVMe Gen5 de 30.72 TB para centros de datos

Kingston sorprendió con el lanzamiento del nuevo SSD NVMe DC3000ME Gen5 U.2 de alta capacidad: 30,72 TB.

Cabe señalar que este nueva incorporación expande la familia DC3000ME para responder a la creciente demanda por mayor rendimiento y densidad de almacenamiento de los nuevos centros de datos.

Gracias a su interfaz NVMe PCIe 5.0 de última generación, el DC3000ME ofrece velocidades de lectura secuenciales de hasta 14GB/s y un rendimiento de lectura aleatoria de hasta 2.8 millones de IOPS, lo que se traduce en un acceso a los datos mucho más rápido y eficiente para aplicaciones de alta demanda computacional. Ofrece compatibilidad total con PCIe 4.0 que permite a las organizaciones aprovechar el DC3000ME en entornos de servidores mixtos mientras se preparan para futuras actualizaciones de sus plataformas. Diseñado pensando en la fiabilidad de clase empresarial, DC3000ME utiliza NAND 3D eTLC e incluye protección contra pérdidas de energía (PLP) para proteger los datos en caso de cortes inesperados de energía. El SSD también soporta encriptación AES de 256 bit con características de auto encriptación TCG Opal 2.0 para ayudar a las organizaciones a cumplir con los más estrictos requisitos de seguridad.

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"El lanzamiento del DC3000ME de 30,72TB marca un hito importante en nuestro portafolio de productos para centros de datos", dijo Geraldine Stack, Gerente de Negocio SSD para Kingston Latam. "A medida que los entornos de IA, HPC y nube continúan escalando, los clientes buscan maximizar la densidad de almacenamiento sin comprometer el rendimiento ni la fiabilidad. DC3000ME con 30,72TB ofrece exactamente eso."

Todas las capacidades del DC3000ME, incluido el recién lanzado modelo de 30,72TB, cuentan con el legendario soporte técnico de Kingston y una garantía limitada de 5 años, lo que proporciona confianza a largo plazo para implementaciones en empresas y centros de datos.