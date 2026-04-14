Gemini lanza Inteligencia Personal en México para respuestas más personalizadas

¡Es oficial! Google comenzará el despliegue de la función Inteligencia Personal para Gemini en México, una herramienta que permitirá personalizar las respuestas del asistente mediante la conexión con el ecosistema de aplicaciones del usuario.

Inteligencia Personal permitirá a Gemini adaptar sus respuestas al integrarse con servicios como Gmail, Fotos, Buscador y el historial de YouTube. Aunque previamente el asistente ya podía interactuar con información de estas aplicaciones, con la llegada de Gemini 3 ahora es capaz de razonar sobre los datos del usuario para ofrecer resultados más relevantes y proactivos.

Un ejemplo de esta capacidad es la recomendación automática de neumáticos basada en el tipo de vehículo y hábitos de uso del usuario, sin necesidad de proporcionar detalles adicionales. Basta con solicitar una sugerencia para que el sistema genere una respuesta contextualizada.

Esta función fue lanzada inicialmente en Estados Unidos y ahora llega a México para los suscriptores de Google AI Plus, Pro y Ultra. La compañía prevé habilitarla para usuarios de la versión gratuita de Gemini en las próximas semanas.

Una vez disponible, Inteligencia Personal funcionará en web, Android e iOS, y será compatible con todos los modelos dentro del selector de Gemini. Por el momento, solo estará disponible para cuentas personales de Google, quedando fuera usuarios empresariales, educativos y de Workspace.

En términos de privacidad, la función estará desactivada por defecto, permitiendo que cada usuario decida si desea conectar sus aplicaciones y cuándo hacerlo. Incluso al activarla, no todas las respuestas serán personalizadas, ya que el sistema utilizará esta información únicamente cuando considere que es útil.

Los usuarios también podrán elegir qué aplicaciones vincular, así como desactivar la personalización basada en conversaciones previas desde la configuración correspondiente. Además, será posible administrar o eliminar el historial de chats en cualquier momento.

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Entre los controles disponibles, se incluye la opción “Volver a intentar”, que permite generar respuestas sin personalización, ofreciendo mayor control sobre la experiencia.