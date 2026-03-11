GDC 2026: NVIDIA anuncia DLSS 4.5 y nuevas tecnologías RTX

¡Sorpresas y más sorpresas de parte de NVIDIA! ¿Dónde? En la GDC 2026, ¿estás listo para conocer todos los detalles?

Spoiler alert, las novedades incluyen la disponibilidad de DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation a partir del 31 de marzo, nuevas integraciones de DLSS 4.5 y Path Tracing para próximos juegos, actualizaciones de NVIDIA RTX Remix con Advanced Particle VFX, un nuevo GeForce Game Ready Driver para Crimson Desert y DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH, además de mejoras para GeForce NOW y nuevas herramientas de IA para la creación de contenido en PCs RTX.

Entre los aspectos más destacados se encuentran el nuevo sistema RTX Mega Geometry Foliage para entornos complejos en juegos, avances en la generación de video mediante IA con ComfyUI, nuevas integraciones de NVIDIA CloudXR con el Apple Vision Pro y diversas tecnologías RTX destinadas a acelerar el desarrollo de juegos y mejorar las experiencias visuales.

1. NVIDIA DLSS 4.5 Generación Dinámica de Múltiples Fotogramas Disponible a partir del 31 de marzo

En el CES 2026, NVIDIA presentó DLSS 4.5, mejorando la calidad de imagen en todas las GPUs GeForce RTX con una nueva segunda generación Transformer, añadiendo 6X Multi Frame Generation para una jugabilidad más fluida y Dynamic Multi Frame Generation, que permite a los juegos y a la app de NVIDIA ajustar el multiplicador de fotogramas en tiempo real para ayudar a alcanzar la tasa de fotogramas objetivo del jugador o igualar la refrescación de su pantalla Tasa.

El 31 de marzo, como parte de la próxima beta opt-in de la app NVIDIA, DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation y DLSS 4.5 Multi Frame Los sobrescritos DLSS de la Generación 6X se lanzarán para los propietarios de la GeForce RTX 50 Series. DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation ajusta inteligentemente el número de fotogramas generados durante la partida para alcanzar la tasa de fotogramas deseada por el usuario, logrando el equilibrio perfecto entre la tasa de fotogramas, la calidad de imagen y la capacidad de respuesta. DLSS 4.5 Multi Frame Generation 6X también aumenta la tasa de fotogramas 4K en títulos con trazado de camino, como 007 First Light. Combinado con NVIDIA Reflex, genera estos fotogramas adicionales con un impacto mínimo en la capacidad de respuesta.

2. DLSS 4.5 y Path Tracing llegando a 007 First Light, CONTROL Resonant, Tides of Annihilation y más juegos

En enero de 2026, llegó NVIDIA DLSS 4.5 Super Resolution, que mejora aún más la calidad de imagen en todas las GPUs GeForce RTX con un modelo de transformador de segunda generación de última generación. Ahora, en la GDC 2026, anunciamos 20 integraciones DLSS 4.5 y path-traced para juegos muy esperados, incluyendo:

007 First Light se lanzará con Path Tracing y DLSS 4.5 el 27 de mayo

CONTROL Resonant se lanza este año con DLSS 4.5 y Path Tracing

Samson se lanza el 8 de abril con DLSS 4.5 Super Resolution y Ray Tracing

El Vernyhorn se lanzará con DLSS 4.5 y Ray Tracing

Mareas de la Aniquilación se lanzará con DLSS 4.5 y Path Tracing

3. Nuevo sistema NVIDIA RTX Mega Geometría Foliage

El año pasado, se presentó NVIDIA RTX Mega Geometry en Alan Wake 2, mejorando la tasa de fotogramas y reduciendo el uso de VRAM en sus entornos llenos de vegetación. Al comprimir la geometría en clústeres, RTX Mega Geometry gestiona escenas masivas y las actualiza hasta 100 veces más rápido que los métodos anteriores, permitiendo una fidelidad total trazado de trayectoria con detalle avanzado y teselación en tiempo real. Más adelante este año, RTX Mega Geometry también llegará a CONTROL de Remedy Resonante.

En la GDC, la compañía anunció una colaboración con CD PROJEKT RED para integrar un nuevo sistema NVIDIA RTX Mega Geometry de follaje en The Witcher 4. Con un nuevo sistema de nivel de detalle para el follaje, la tecnología se actualiza selectivamente Escenas, reduciendo el uso de memoria y acelerando el rendimiento de forma visualmente fluida. Con esto, por primera vez, NVIDIA pudo trazar trayectos en entornos densos con millones de plantas y árboles detallados, animación única e iluminación en tiempo real precisa y Sombras.

4. Nuevo NV RTX Remix Advanced Particle VFX presentado en la demo de Quake III Arena RTX

NVIDIA RTX Remix, una plataforma de modding para RTX PCs con IA diseñados para transformar juegos clásicos con tecnología avanzada de path tracing traen el clásico Aventuras de vuelta a la vida con detalles impresionantes, ofreciendo a los fans de siempre una forma fresca de vivirlas e introduciendo a una nueva oleada de jugadores en títulos que definen su época.

Con el lanzamiento de Remix Logic en enero, los modders pueden cambiar dinámicamente los gráficos según el juego eventos. En solo dos meses, los creadores ya han utilizado Logic para crear nuevos sistemas de juego y añadir más atmósfera a sus mods.

El mes que viene, una nueva actualización de RTX Remix introducirá Advanced Particle VFX, permitiendo a los modders crear un sistema de amplio formato una variedad de espectaculares efectos de partículas que harán que los mods NVIDIA RTX Remix sean aún más realistas, divertidos e inmersivos. Para una visión práctica temprana de estas partículas, descarga y juega a la última versión del Quake III demo de Arena RTX. Hace 26 años, en la GDC 2000, mostramos las capacidades de los gráficos GeForce2 GTS con arquitectura NV15 carta en Quake III Arena con un mapa llamado Área 15 NVIDIA Bunker, hecho en colaboración con el diseñador de niveles Casey. Ahora, 26 años después, el modder 'WoodBoy' ha remasterizado este mapa clásico, con increíbles visuales 4K trazados por camino, recursos PBR mejorados, RTX Remix Logic, RTX Remix Advanced Particle VFX, Neural Radiance Cache, NVIDIA Reflejos, DLSS Reconstrucción de rayos y DLSS 4 con generación de múltiples fotogramas.

5. Controlador GeForce Game Ready para Crimson Desert & DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH Disponible ahora, y nueva beta de la app NVIDIA

El nuevo controlador GeForce Game Ready optimiza tu sistema para el esperado Desierto Carmesí de Pearly Abyss, con DLSS 4 con generación de múltiples fotogramas y reconstrucción de rayos DLSS. Además, DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH, de KOJIMA PRODUCTIONS, en colaboración con Nixxes Software, incluye soporte para DLSS 4 con generación de múltiples fotogramas. Y soporte para más de 35 nuevas pantallas de juego compatibles con G-SYNC.

Puedes descargar el último driver ahora, preparar tu PC o portátil para el lanzamiento de Crimson Desert y DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH, ambos con soporte para DLSS 4 con generación de múltiples fotogramas.

El 31 de marzo se lanzó una nueva beta de la app NVIDIA, que introduce nuevas funciones que mejoran aún más tu experiencias en cientos de juegos y aplicaciones, incluyendo,

DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation DLSS override en las GPUs GeForce RTX 50 Series ajusta el número de fotogramas generados en tiempo real para alcanzar la tasa de fotogramas deseada por el usuario, equilibrando rendimiento, calidad de imagen y capacidad de respuesta.

El la nueva sobreescritura DLSS DLSS Multi Frame Generation 6X Mode 6X en las GPUs GeForce RTX 50 Series aumenta la tasa de fotogramas 4K en títulos con path tracing y genera estos frames adicionales con un impacto mínimo en la respuesta con Reflex.

La actualización de modelos DLSS 4.5 Frame Generation en las GPUs GeForce RTX 50 Series y 40 mejora las interfaces de usuario dentro del juego usando datos adicionales del motor para mejorar la calidad visual y claridad de los elementos estáticos de la interfaz.

De acuerdo con NVIDIA SU nuevo GRD también añade soporte para más de 35 G-SYNC Pantallas compatibles que ofrecen una experiencia VRR básica, haciendo que jugar sea más fluido y más entretenida, disponible en cientos de monitores y televisores de fabricantes líderes, ofreciendo a los usuarios de GeForce una gran variedad a la hora de buscar una pantalla.

6. GeForce NOW mejora el juego GeForce RTX en cascos de realidad virtual, amplía la vinculación de cuentas y añade nuevos juegos AAA

GeForce NOW permite juegas a juegos AAA de PC con tecnologías DLSS y RTX en diferentes partes dispositivos a través de la nube, sin necesidad de un PC o portátil GeForce RTX local. Inicio El 19 de marzo, GeForce NOW soportará hasta 90 FPS en dispositivos de realidad virtual, incluyendo el Apple Vision Pro y Meta Quest, una mejora respecto a la experiencia anterior de 60 FPS.

En la GDC, NVIDIA anunció que añadiran la vinculación de cuentas de GOG y la sincronización de la biblioteca de juegos en los próximos meses, uniéndonos soporte existente para Xbox, Ubisoft Connect y Epic. Los miembros podrán conectar sus bibliotecas de Gaijin y GOG y ver los juegos compatibles listos para lanzar con un clic. Las etiquetas dentro de la app mostrarán a los miembros qué juegos ya son jugables en GeForce NOW a través de sus suscripciones conectadas a Ubisoft Connect y Xbox Game Pass.

Algunos títulos seleccionados de Xbox también se incorporan a la biblioteca Install-to-Play, como Brütal Legend de Double Fine Productions y Contrast de Compulsion Games. La nube cuenta con una oferta muy esperada de lanzamientos AAA como CONTROL Resonant y Samson, que se lanzan en la nube cuando se lanzan en PC. Asegúrate de estar atento a GFN El jueves para las últimas noticias de GeForce NOW cada semana.

7. Storyboards y previsualización acelerados en RTX con la nueva App View de ComfyUI, nuevo soporte para modelos NVFP4 y FP8 y RTX Video

En la GDC, NVIDIA está presentando actualizaciones con ComfyUI, que hacen que la generación local de vídeo con IA sea más accesible y mucho más rápida para los desarrolladores de juegos y creadores trabajando en GPUs RTX y NVIDIA DGX Spark.

Simplificar el diseño basado en nodos con la App View de ComfyUI: Presenta flujos de trabajo de forma simplificada, Interfaz basada en prompts, que reduce la barrera de entrada para artistas que no quieren construir o editar grafos de nodos complejos. Los creadores pueden escribir un prompt, ajustar algunos parámetros y generar resultados, y luego volver a la Vista de Nodos en cualquier momento para tener el control total — con todas las optimizaciones RTX existentes disponibles en ambos modos.

Modelos NVFP4/FP8 más rápidos: ComfyUI ahora soporta formatos NVFP4 y FP8 de forma nativa, y estamos ampliando el catálogo de modelos optimizados disponibles directamente en la app: FLUX.2 Klein 4B y 9B, además de LTX-2.3 FP8, con soporte NVFP4 para LTX-2.3 próximamente. A través de estas actualizaciones, los creadores pueden ver un rendimiento hasta 2,5–3 veces más rápido y hasta un 60% menos de uso de VRAM en las GPUs RTX, lo que permite tomas más largas, resoluciones más altas y más iteraciones en el mismo hardware.

Vamos a incorporar RTX Video Super Resolution a ComfyUI: Nvidia RTX Video Super Resolution ahora está disponible como nodo en ComfyUI, por lo que los artistas pueden generar previsualizaciones a resoluciones más bajas y luego escalar rápidamente a 4K. Para desarrolladores de IA, NVIDIA también lanzó un paquete gratuito de Python disponible a través de Repositorio PyPI, junto con la muestra código en GitHub y un VFX Guía de encuadernaciones en Python, para empezar rápido. El paquete proporciona acceso programático a la misma tecnología de escalado por IA que impulsa RTX Video y está impulsado por NVIDIA Kit de desarrollo de software de efectos de vídeo.

8. NVIDIA y Apple integran la transmisión de juegos CloudXR 6.0 en visionOS

En la GDC, NVIDIA y Apple anunciaron que la tecnología de streaming de juegos CloudXR se está integrando en visionOS, lo que permite a los desarrolladores de VR y simuladores transmitir directamente desde PCs GeForce RTX a Apple Vision Pro.

NVIDIA CloudXR es una plataforma de streaming diseñada para ofrecer XR de alta fidelidad y baja latencia desde un local RTX para PC o una GPU en la nube. CloudXR utiliza el avanzado seguimiento ocular de Vision Pro para realizar streaming foveado por WiFi a hasta 4K y 120 FPS, con un renderizado inmersivo y estereoscópico que mezcla contenido espacial con el mundo físico.

Más adelante esta primavera, con NVIDIA CloudXR 6.0 para visionOS, los usuarios de Apple Vision Pro podrán transmitir de forma inmersiva Experiencias en PC y nube de sistemas NVIDIA RTX. CloudXR 6.0 añade integración con visionOS con streaming foveado que preserva la privacidad, lo que ayuda a los desarrolladores a ofrecer mejor calidad visual y rendimiento sin tener que reconstruir contenido para hardware independiente.

La transmisión de CloudXR 6.0 en Apple Vision Pro llegará pronto a iRacing y X-Plane 12, desbloqueando lo definitivo Experiencia de juego en VR en simuladores de rigs.

9. Las innovaciones NVIDIA RTX están impulsando la nueva era del desarrollo de videojuegos

En la GDC En 2026, NVIDIA presentó las últimas innovaciones en path tracing que elevan la fidelidad visual en el dispositivo Modelos de IA que permiten a los jugadores interactuar con sus experiencias favoritas de nuevas maneras, y soluciones empresariales aceleran el desarrollo de juegos desde cero.

Esta publicación ofrece una visión detallada de estas últimas innovaciones, incluyendo: