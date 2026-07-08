Disney pagará 50 millones de dólares a algunos suscriptores de YouTube TV y DirecTV Stream: así puedes saber si te corresponde una parte y cómo reclamarla

Disney pagará una parte de los 50 millones de dólares a los suscriptores de YouTube TV y DirecTV Stream

Esto forma parte de un acuerdo al que ha llegado en el marco de una demanda colectiva en la que se le acusa de haber aprovechado su control sobre canales como ESPN para imponer precios más altos a los usuarios

Los usuarios de FuboTV también forman parte de esta demanda colectiva, pero no están incluidos en este acuerdo, lo que significa que la parte del caso que les concierne sigue en curso

Si estuviste suscrito a YouTube TV o a DirecTV Stream en algún momento entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2026, podrías tener derecho a una parte de los 50 millones de dólares como parte de una demanda colectiva.

La demanda colectiva alega que Disney violó las leyes federales y de varios estados en materia de competencia y protección al consumidor al aumentar los precios de los paquetes de streaming. Afirma que lo hizo al obligar a que ESPN y otros canales premium de propiedad de Disney se incluyeran en los paquetes básicos ofrecidos por YouTube TV y DirecTV Stream, lo que encareció estos paquetes para los usuarios finales y los dejó sin alternativas más accesibles que incluyeran canales deportivos premium.

Disney ha negado enérgicamente las acusaciones expuestas en la demanda, y este acuerdo no determina si actuó bien o mal. Sin embargo, sí significa que los suscriptores —incluso quienes ya no están suscritos pero lo estuvieron en algún momento entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2026— recibirán una parte del pago de 50 millones de dólares.

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FuboTV también estuvo involucrado en esta demanda, pero sus demandantes no han llegado a un acuerdo con Disney. Esto significa que su parte de la demanda colectiva aún está en curso, y tendrás que esperar a ver cómo se resuelve si fuiste o eres suscriptor de este servicio.

Más allá de los 50 millones de dólares, Disney también ha acordado considerar propuestas de paquetes de canales que excluyan a ESPN o que contengan menos canales propiedad de Disney en general. Esto generaría mayor flexibilidad en los paquetes y, potencialmente, ofrecería a quienes no son aficionados al deporte opciones más accesibles y sin contenido deportivo que se adapten mejor a sus necesidades y presupuestos.

¿Cómo presento una reclamación?

(Image credit: OpturaDesign/Shutterstock)

La forma más fácil de presentar una reclamación es visitar https://onlinetvsettlement.com.

Desde allí, dirígete a la pestaña «Presentar una reclamación», donde se te pedirá el ID único que aparece impreso en el aviso que recibiste por correo postal o correo electrónico; este es un documento que se ha enviado a los demandantes elegibles en este caso.