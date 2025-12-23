CES 2026: Hisense presenta su visión de una vida más brillante y conectada

¡Es oficial! Hisense llegará a CES 2026 con su lema global "Innovating a brighter Life", presentando un futuro donde la innovación en pantallas se define por un enfoque más centrado en el humano. ¿Estás listo para conocer todos los detalles?

Para Hisense, este lema refleja un compromiso constante con el diseño de tecnologías que mejoran la vida cotidiana, haciendo que las pantallas sean más naturales de ver, más sostenibles de usar y más atractivas emocionalmente en el hogar.

Esta visión se basará en la última evolución de RGB MiniLED de Hisense. La verdadera actualización de la tecnología ofrecerá un rendimiento de color de vanguardia con una mayor comodidad visual y mejor eficiencia energética. Como el creador de RGB MiniLED, Hisense está replanteando el motor de iluminación desde su origen, guiando a la industria hacia una nueva era de pantallas, a la vez que continúa superando los límites tecnológicos.

Más allá de la tecnología de pantallas, Hisense también presentará sus últimos electrodomésticos con inteligencia artificial y evolución de ingeniería de última generación, ilustrando cómo los sistemas inteligentes y conectados moldearán el futuro de la vida moderna. Estas innovaciones reflejan la convicción holística de Hisense de que una vida más brillante no se crea con productos aislados, sino con un ecosistema diseñado en torno a las necesidades humanas reales.

Con "Innovating a brighter life", Hisense demostrará en CES que el futuro de las pantallas estará diseñado primero para las personas, y que la nueva era de la excelencia en pantallas comenzará con la innovación RGB MiniLED.

Conferencia de prensa

Fecha y horas: Lunes, 5 de enero de 2026 - 10:00 AM PST

Ubicación: South Convention Center, South Seas Ballroom F, Las Vegas, NV.

Booth de Hisense en CES

Fechas: 6–9 de enero de 2026

Ubicación: Expositor #17704, Central Hall, Las Vegas Convention Center, Las Vegas, NV.

Hisense reafirma su compromiso con la accesibilidad global permitiendo que los entusiastas de todo el mundo se unan a la experiencia desde cualquier dispositivo, sintonizando la cobertura completa en vivo en el siguiente link.