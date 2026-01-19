Blue Monday: cuando la tristeza llega, los chatbots escuchan… y Kaspersky recomienda cómo usarlos con cuidado

La IA como refugio emocional y lo que Kaspersky recomienda antes de usarla

¿Qué es lo que sueles hacer cuando te sientes triste o melancólico? ¿Nos creerías si te decimos que hay muchas personas que deciden hablar con chatbots para desahogarse?

Así como lo lees, y una reciente investigación de Kaspersky señala que la inteligencia artificial está adoptando un nuevo papel en la vida digital de los humanos: el de apoyo emocional. El estudio de la compañía revela que el 21% de los mexicanos que utiliza herramientas de IA afirma hablar con chatbots cuando se siente triste o decaído, una práctica que puede intensificarse en fechas como el Blue Monday y que plantea riesgos para la privacidad de los usuarios.

La tendencia es especialmente visible entre los jóvenes. A nivel global, la Generación Z y los Millennials lideran el uso de la IA como apoyo: 35% afirma acudir a estas herramientas en momentos de malestar emocional, frente al 19% de las personas de 55 años o más. Esto refleja un cambio en la forma en que las nuevas generaciones gestionan sus emociones, en la que cada vez involucran más a las plataformas digitales, sin dimensionar las posibles implicaciones y riesgos de privacidad.

  • Revisa la política de privacidad antes de iniciar una conversación. Algunos servicios pueden utilizar las interacciones para analizar comportamientos, personalizar publicidad o entrenar modelos de IA. Verifica si puedes evitar que tus chats se usen con estos fines para reducir la cantidad de datos compartidos.
  • Evita compartir información personal, identificable o financiera. Por ejemplo, tu nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono, cuentas de correo, contraseñas o datos de tarjetas bancarias. Las conversaciones con chatbots no deben considerarse confidenciales, ya que la información puede almacenarse y ser accesible para terceros ante un incidente, incluyendo cibercriminales.
  • Verifica la información que ofrecen los chatbots y busca apoyo profesional cuando sea necesario. Las respuestas generadas por IA pueden ser incompletas, imprecisas o sesgadas y no sustituyen la orientación de expertos en salud mental; por ello, es importante contrastar la información y acudir a especialistas.
  • Utiliza únicamente plataformas reconocidas y confiables. Los bots anónimos o desconocidos pueden estar diseñados para recolectar datos con fines maliciosos. Protege tu información con soluciones de seguridad, como Kaspersky Premium, que bloqueen enlaces y sitios poco confiables.
