Anker Day 2026: nuevos audífonos con IA, seguridad inteligente y energía portátil

El Anker Day 2026 sorprendió con una nueva generación de productos impulsados por inteligencia artificial y soluciones para el hogar conectado. ¿Te lo perdiste? No te preocupes, aquí tenemos todos los detalles.

Entre los anuncios destacan nuevos audífonos con chip de IA integrado, un sistema de seguridad proactivo para el hogar, una estación de energía portátil enfocada en respaldo doméstico y una aspiradora robot con funciones avanzadas de limpieza.

THUS AI Chip: la nueva plataforma de IA local de Anker

(Image credit: Anker)

Uno de los anuncios centrales fue THUS, una nueva plataforma de chips de inteligencia artificial desarrollada por Anker Innovations para llevar procesamiento de IA local a dispositivos de consumo, comenzando con productos de audio y, eventualmente, accesorios móviles y dispositivos IoT.

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Según Anker, THUS utiliza una arquitectura “compute-in-memory” basada en memoria NOR Flash, lo que permite realizar procesamiento directamente donde se almacenan los datos, reduciendo el consumo energético y el espacio físico requerido para ejecutar modelos de IA.

La compañía asegura que el primer chip THUS ofrece hasta 150 veces más poder de cómputo enfocado en cancelación de ruido ambiental frente a generaciones anteriores de audífonos de la marca.

Soundcore Liberty 5 Pro y Liberty 5 Pro Max

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Anker) (Crédito de la imagen: Anker)

Los primeros productos en integrar el chip THUS AI son los nuevos Soundcore Liberty 5 Pro y Liberty 5 Pro Max. Ambos modelos incorporan una matriz de 10 sensores compuesta por ocho micrófonos y dos sensores de conducción ósea para mejorar la claridad de llamadas incluso en entornos ruidosos.

Soundcore también destacó mejoras en la cancelación activa de ruido Adaptive ANC 4.0, capaz de procesar datos de audio hasta 384,000 veces por segundo para ajustar la cancelación en tiempo real según el entorno.

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Ambos modelos incluyen HearID 5.0 para crear perfiles de ecualización personalizados mediante pruebas auditivas, además de un sistema de mejora de audio con IA que reconstruye detalles perdidos durante la compresión Bluetooth.

Los Liberty 5 Pro Max añaden una de las funciones más llamativas del anuncio: AI Note-Taker. Esta característica permite grabar reuniones directamente desde el estuche de carga y posteriormente generar transcripciones, identificar participantes y extraer puntos clave desde la app de Soundcore.

En autonomía, ambos modelos prometen hasta 6.5 horas de reproducción con ANC activado y hasta 28 horas usando el estuche de carga. También ofrecen conectividad multipunto para hasta tres dispositivos, compatibilidad con Apple Find My, Google Fast Pair, Bluetooth 6.1 y certificación IP55.

eufy EdgeAgent: seguridad inteligente y proactiva

En el apartado de hogar inteligente, eufy presentó EdgeAgent, descrito como el primer agente de IA local para seguridad doméstica. El sistema está diseñado para realizar detección, análisis y acciones preventivas directamente desde el dispositivo, sin depender completamente de la nube.

El sistema utiliza Smart Security Shield, un sensor con radar dual de 180 grados y tecnología DSKey capaz de detectar movimientos de desconocidos hasta a 15 metros de distancia y reconocer familiares o personas autorizadas hasta a 30 metros.

De acuerdo con eufy, el procesamiento local puede completarse en apenas tres segundos y sería 63% más rápido que soluciones de IA basadas en la nube. Además, la marca señala que el sistema no requerirá cuotas mensuales de suscripción.

Entre las funciones proactivas del sistema destacan alertas inteligentes, activación automática de luces y advertencias de voz cuando se detectan amenazas potenciales dentro del perímetro del hogar.

eufy confirmó que EdgeAgent llegará durante la segunda mitad de 2026.

Anker SOLIX S2000: respaldo energético para el hogar

(Image credit: Anker)

Anker SOLIX también aprovechó el evento para anunciar la nueva línea S-Series enfocada en respaldo energético doméstico, encabezada por la estación portátil SOLIX S2000.

La compañía asegura que el equipo ofrece 2,010Wh de capacidad y hasta 35 horas continuas de respaldo para refrigeradores, gracias a su tecnología OptiSave, diseñada para reducir el consumo energético en reposo y mejorar la eficiencia bajo cargas ligeras.

El dispositivo incorpora baterías LiFePO4 con hasta 10,000 ciclos de carga y una vida útil estimada de 15 años. Además, integra salida AC de 1,500W, picos de hasta 3,000W y función UPS para cambios automáticos durante apagones.

Otro punto destacado es su diseño compacto, ya que Anker afirma que logra integrar una capacidad de 2kWh en un cuerpo comparable al tamaño habitual de unidades de 1kWh. También cuenta con entradas solares de hasta 400W y carga rápida capaz de alcanzar el 80% en aproximadamente 1.2 horas.

eufy Robot Vacuum Omni S2

(Image credit: Anker)

Finalmente, eufy también mostró la Robot Vacuum Omni S2, una aspiradora robot equipada con un sistema AeroTurbo de 30,000 Pa y tecnología HydroJet Always Clean Mop.

El modelo integra autolimpieza en tiempo real del rodillo trapeador, esterilización de hasta 99.99% y presión descendente de 15N para mejorar la limpieza profunda.

La aspiradora también incorpora el sistema CleanMind AI con reconocimiento de más de 200 tipos de obstáculos y navegación basada en sensores 3D ToF, cámara RGB y LED.

Además, la estación UniClean 12-en-1 incluye autovaciado, rellenado automático de agua, lavado con agua caliente, secado por aire caliente y dispensador automático de detergente.