Amber Silk: Dyson transforma sus secadoras y estilizadoras en piezas de colección con tres tonos

Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella los regalos de fin de año, por ello, Dyson Beaty presenta "Amber Silk", el color de temporada, perfecto para las festividades.

Amber Silk, una celebración en tres tonos de la calidez, el glamour y la magia de las fiestas, envuelve la tecnología pionera de Dyson para el cuidado del cabello en tonos diseñados para ser apreciados.

Inspirados por el resplandor de la luz del fuego, la alegría de reunirse con los seres queridos y el brillo de la celebración, los equipos de diseño de Dyson aprovechan su experiencia en CMF (color, material y acabado) para crear herramientas que funcionan a la perfección y tienen un aspecto excepcional. La combinación de colores Amber Silk es la última expresión de esta filosofía, que combina:

(Image credit: Dyson)

Burdeos tostado: refleja el cambio de estaciones y la riqueza de las noches de vino caliente.

refleja el cambio de estaciones y la riqueza de las noches de vino caliente. Cobre cálido: refleja el resplandor de las brasas del fuego y la belleza perdurable de la estación.

refleja el resplandor de las brasas del fuego y la belleza perdurable de la estación. Champán rosa pálido: captura la alegría de brindar por los momentos con amigos y familiares.

Con su acabado metálico y lustroso, la gama de colores Amber Silk —cobre cálido, burdeos tostado y champán rosa pálido— transforma las rutinas de belleza diarias en algo mágico. Es una paleta que encarna la alegría de los rituales festivos, desde el susurro de los lazos y el brillo de las luces hasta los momentos tranquilos y entrañables que trae la temporada.

El regalo de un cabello saludable

Desde secadoras hasta multiestilizadores y alisadoras, la gama de cuidado capilar de Dyson está diseñada para todo tipo de cabello y pensada para protegerlo del daño por calor extremo. Como un buen champán, las herramientas de Dyson Beauty están creadas para ofrecer resultados duraderos, promoviendo la salud capilar a largo plazo gracias al control inteligente de temperatura y la avanzada tecnología de motor digital.

Ahora, con Amber Silk, cada dispositivo se convierte en algo más que una herramienta: es una pieza de colección, una celebración, una parte del ritual de autocuidado propio de la temporada.

La colección de edición limitada Amber Silk de Dyson Beauty incluye:

Dyson Supersonic Nural – La secadora de cabello más inteligente de Dyson utiliza la tecnología de sensores Nural™ para medir la distancia entre el aparato y el cuero cabelludo, manteniendo una temperatura constante que protege la salud del cuero cabelludo y realza el brillo natural del cabello. También cuenta con tecnología de reconocimiento de accesorios, que simplifica el peinado al recordar la última configuración utilizada con cada accesorio.

– La secadora de cabello más inteligente de Dyson utiliza la tecnología de sensores Nural™ para medir la distancia entre el aparato y el cuero cabelludo, manteniendo una temperatura constante que protege la salud del cuero cabelludo y realza el brillo natural del cabello. También cuenta con tecnología de reconocimiento de accesorios, que simplifica el peinado al recordar la última configuración utilizada con cada accesorio. Dyson Airwrap i.d. multiestilizador y secadora – El multiestilizador y secadora galardonado a nivel mundial ahora incorpora tecnología Bluetooth® para un peinado optimizado. Los usuarios pueden personalizar su perfil capilar y crear rizos automáticamente con solo presionar un botón.

– El multiestilizador y secadora galardonado a nivel mundial ahora incorpora tecnología Bluetooth® para un peinado optimizado. Los usuarios pueden personalizar su perfil capilar y crear rizos automáticamente con solo presionar un botón. Dyson Airstrait – Permite alisar el cabello de mojado a seco utilizando solo aire, ayudando a prevenir tanto el daño térmico como el mecánico. El dispositivo funciona con múltiples tipos de cabello para crear estilos naturalmente lisos, suaves como de salón y con cuerpo y movimiento, mientras preserva la salud capilar, dejando el cabello fuerte y con una sensación natural.

Amber Silk: Una historia estacional de CMF

La creación de Amber Silk fue una colaboración entre los diseñadores y los ingenieros de CMF (Color, Material, Acabado) de Dyson, un proceso que combina inspiración natural con precisión técnica. El equipo investiga constantemente cómo surge el color de manera natural en nuestro entorno y, en el caso de Amber Silk, la investigación se llevó a cabo cerca de casa: en las granjas Dyson de Lincolnshire, Inglaterra.

Amber Silk se inspira en los pigmentos presentes en las hojas de otoño —flavonoles amarillos, carotenoides naranjas y antocianinas rojas/púrpuras—, los cuales funcionan en conjunto para proteger la hoja y señalar el cambio de estación.

Para determinar los matices precisos de la gama de colores Amber Silk, los diseñadores de CMF de Dyson profundizaron en la psicología de estos colores. ¿Qué significa para una persona un marcador físico del cambio de estación? ¿Cómo puede un color despertar un recuerdo o una emoción?

El equipo de diseño exploró las señales sensoriales de la temporada festiva: la calidez de la luz de las velas, el brillo de los utensilios de cocina de cobre, la riqueza del vino especiado y el destello de un brindis con champán.

De entre cientos de estudios tonales, se seleccionaron tres tonos por su equilibrio y armonía, uniendo los tonos reconfortantes de las hojas de las granjas Dyson con el atractivo vibrante de la temporada festiva: champán rosado pálido, cobre cálido y burdeos tostado. Estos tonos se probaron bajo diferentes condiciones de iluminación —desde la suave luz de las mañanas de invierno hasta el brillo de las noches navideñas— para asegurar que brillaran y cambiaran hermosamente en cualquier entorno.

El acabado se logró mediante un proceso de recubrimiento metálico que realza la profundidad del color y garantiza una durabilidad duradera. Se consideró cada curva de cada herramienta Dyson para optimizar la reflexión de la luz, otorgando a Amber Silk su característico brillo. El resultado es un diseño de CMF tan técnicamente robusto como expresivo de la temporada, haciendo de Amber Silk la verdadera gama de colores de la temporada.

La gama de colores de la temporada, presentada con Estilo

Cada dispositivo de cuidado capilar Dyson de edición limitada se presenta en un estuche hecho a medida, inspirado en la paleta Amber Silk: los tonos cobre cálido, burdeos tostado y champán rosado pálido que definen el estilo festivo de este año. El estuche está acolchado para una protección óptima, asegurando que tu regalo sea tan hermoso para obsequiar como para usar.