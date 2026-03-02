Amazon México y la Selección Nacional de México presentan el Echo Dot edición especial

¿Quieres mostrar tu amor por la Selección Nacional de México? De ser así, Amazon México tiene el dispositivo perfecto para ti, se trata del nuevo Echo Dot de edición limitada de la Selección Nacional.

Disponible a partir del 4 de marzo en la página oficial de Amazon por $1,499 pesos, esta edición especial del Echo Dot incluye acceso anticipado totalmente gratis a Alexa+ la asistente de voz con IA más avanzada de Amazon hasta el momento.

Este lanzamiento es la primera de muchas sorpresas que Amazon tiene preparadas para los aficionados mexicanos, en la que se combina la tecnología punta de la inteligencia artificial generativa con la pasión y el orgullo de apoyar a Nuestra Selección.

"México no solo será sede de partidos este año; vamos a recibir al mundo entero. Este es nuestro momento y en Amazon tenemos el compromiso de hacerlo inolvidable para todos los mexicanos. El Echo Dot de edición limitada de la Selección Nacional es apenas la primera de muchas maneras en las que Amazon celebrará esta histórica temporada de partidos con nuestros clientes en México. Desde dispositivos de edición especial hasta colaboraciones y experiencias que aún no anunciamos, estamos creando algo especial que reúne lo mejor de Amazon —innovación, entretenimiento, compras y, ahora, el poder de la IA generativa—, todo puesto al servicio de la afición mexicana durante el evento deportivo más importante del que nuestro país ha sido sede en su historia. Y esto, apenas comienza". Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México

Alexa+ Alexa+ transforma la forma en que los aficionados apoyan a la Selección Nacional

Impulsada por Inteligencia Artificial generativa, Alexa+ es más inteligente y conversacional, te ayuda a resolver más cosas, está personalizada para ti y es auténticamente mexicana; cambiando por completo la experiencia de seguir a la Selección Nacional. El Echo Dot de edición limitada de la Selección Nacional es la primera de muchas formas en las que Amazon le da a la afición todo lo que necesita para la temporada de futbol 2026, desde compras por voz hasta envíos rápidos y gratis con Amazon Prime.

Más inteligente. Alexa+ conoce a fondo a tu equipo. Pregúntale: "¿Cuál es el récord histórico de México contra Argentina?" o "Explícame la táctica que usa México y por qué funciona". Alexa+ entiende preguntas complejas y te da respuestas completas, no solo datos básicos. Se sabe las estadísticas de los jugadores, la historia del equipo y puede hablar de estrategia como alguien que de verdad le sabe al futbol.

Más conversacional. Platica de forma natural, sin comandos rígidos. Pregúntale: "Oye, ¿cuándo juega la Selección Nacional?". Y de ahí sigue: "¿Y contra quién?" o "¿Cómo les ha ido últimamente?", sin tener que repetir "Alexa" cada vez. ¿Quieres saber quién metió el gol de ayer? Pregúntale sobre sus estadísticas en el torneo. ¿Te da curiosidad su trayectoria? Solamente sigue la plática. Alexa+ entiende el contexto y responde como si estuvieras hablando con alguien que sí te entiende.

Hace más cosas por ti. Alexa+ no solo contesta, actúa. Dile: "Alexa, agrega todos los partidos de México a mi calendario y recuérdame una hora antes de cada uno", y listo. ¿Vas a armar algo para ver el juego? "Alexa, ayúdame a planear una carnita asada para el partido del domingo, somos 12 personas". ¿Necesitas tu playera antes del siguiente encuentro? "Alexa, avísame cuando baje de precio la playera de la Selección Nacional en Amazon". ¿Vas al estadio en otra ciudad y quieres recorrerla? "Alexa, haz un itinerario para dos días en Monterrey". Desde organizar tu agenda y tus compras hasta planear viajes, Alexa+ se encarga.

Personalizada para ti. Dile a Alexa+: "Recuerda que mi jugador favorito es Raúl Jiménez", y se acordará. Pregúntale por las estadísticas y datos que te interesen y Alexa+ irá adaptando sus respuestas a ti. Con el tiempo, se convertirá en tu asistente personal para todo lo relacionado con la Selección Nacional, hecha a la medida de tu forma de seguir al equipo. Cada miembro de la familia puede pedirle que recuerde sus propios jugadores favoritos, y Alexa+ reconoce quién le está hablando para dar respuestas personalizadas.

Auténticamente mexicana. Alexa+ habla español con un acento mexicano auténtico y entiende cómo hablamos de verdad. Dile: "Se me antoja un pozole para ver el partido, ¿qué receta me recomiendas?" o "¿Crees que México llegue al quinto partido?", y Alexa+ te va a entender perfecto. Conoce nuestra cultura deportiva, reconoce nuestras tradiciones y le entiende a las expresiones de distintas partes del país —desde "el Tri" hasta los regionalismos de cada zona—. Se siente hecha para nosotros, porque lo está.

"Cada cuatro años pasa algo mágico en México: todo el país se convierte en uno solo. No solo apoyamos a la Selección; vivimos cada partido, cada gol y cada momento juntos. Y este año es diferente. México es un país sede y el mundo nos está viendo. Alexa+ fue creada para entender esa pasión. Habla como nosotros, le importa lo que a nosotros nos importa y ayuda a la afición a mantenerse conectada con el equipo de una forma que se siente natural y auténticamente mexicana. Desde reservar mesa en un restaurante para ver el juego, hasta tener conversaciones reales sobre la historia de nuestro equipo, Alexa+ transforma cómo la tecnología se integra en los momentos más importantes de nuestras vidas. Esto es lo que sucede cuando la IA de verdad entiende lo que significa ser mexicano". Marta Morales, Country Manager de Alexa en México

Diseñado para la pasión, hecho para apoyar a Nuestra Selección

El Echo Dot de edición limitada de la Selección Nacional luce el diseño de la camiseta oficial que portará la Selección durante la temporada del torneo y cuenta con mensajes de saludo grabados por los propios jugadores del equipo. Con solo decir "Alexa, Modo Mi Selección" en la experiencia original de Alexa, escucharás a tus jugadores favoritos darte la bienvenida y contarte las novedades del equipo de primera mano.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

"La Selección Nacional es mucho más que fútbol: representa el corazón de nuestro país. Cuando juega México, 130 millones de personas nos volvemos uno solo. Esta alianza con Amazon y el lanzamiento de este Echo Dot de edición limitada acercan a la afición al equipo de formas que nunca imaginamos. Con Alexa+, la afición puede estar conectada con la Selección todos los días, no solo los días de partido. Ahora que nos preparamos para recibir el evento deportivo más importante en casa, nos llena de orgullo ofrecer nuevas formas para celebrar esta pasión y ser parte de este increíble camino juntos". Ivar Sisniega Campbell, Presidente Ejecutivo FMF.

Con Alexa+, prepararte para la temporada de fútbol es facilísimo. Compra la mercancía oficial de la Selección Nacional con simples comandos de voz: "Alexa, agrega la playera de la Selección Nacional a mi carrito de Amazon". Descubre todo lo indispensable para el día del partido en Amazon.com.mx. Escucha tu música favorita en Amazon Music: "Alexa, pon Entregando Todo de Edén Muñoz". Con Amazon Prime, los fans tienen envíos rápidos y gratis en todo lo que pidan, para que siempre estén listos al momento del silbatazo inicial.

Y esto es solo el comienzo. Amazon tiene planes enormes para la afición mexicana esta temporada, y el Echo Dot de edición limitada de la Selección Nacional de México es apenas una probadita de lo que viene.

Producto: Echo Dot de edición limitada de la Selección Nacional de México

Echo Dot de edición limitada de la Selección Nacional de México Disponibilidad: 4 de marzo 2026 en la página oficial de Amazon

4 de marzo 2026 en la página oficial de Precio: $1,499 MXN

$1,499 MXN Incluye acceso anticipado gratuito a Alexa+ (ver requerimientos abajo)

¿Cómo conseguir el acceso anticipado de Alexa+?

Alexa+ es gratis durante el periodo de acceso anticipado. Puedes tener acceso al comprar un dispositivo Echo compatible nuevo o, si ya tienes uno, diciendo: "Alexa, empecemos". Hay dos formas de solicitar el acceso anticipado a Alexa+ gratis:

Compra un dispositivo Echo compatible nuevo (incluyendo el Echo Dot Edición Selección Nacional) y activa Alexa+ durante la configuración de tu dispositivo. Si ya tienes un dispositivo Echo compatible, solo di: "Alexa, empecemos" para solicitar el acceso anticipado.