Siemens liderará la conversación sobre IA industrial en CES 2026 con Roland Busch

Noticias
Por publicado
Siemens
(Crédito de imagen: CTA)

¡Atención! Sobre todo si asistirás al CES 2026, pues Siemens anunció que Roland Busch, será orador principal en el evento tecnológico más importante del mundo. ¿Estás listo para conocer todos los detalles?

Roland Busch mostrará cómo Siemens está desarrollando tecnología de IA, gemelo digital y automatización para generar un impacto en el mundo real y dar inicio a una nueva era de fabricación, infraestructura y transporte preparados por la IA, donde los mundos real y digital se combinan para transformar la vida cotidiana.

Siemens también mostrará cómo sus tecnologías impulsadas por IA, su experiencia en el sector y su ecosistema complementario de socios permiten que la IA se implemente a gran escala en el mundo real. Junto con clientes y socios, Siemens presentará tecnologías de vanguardia que están transformando la manufactura, la infraestructura y el transporte.

“Siemens encarna el espíritu de CES, donde la creatividad humana se encuentra con la transformación tecnológica,” comentó Kinsey Fabrizio, Presidente de CTA. “A medida que exploramos cómo la IA está redefiniendo las relaciones entre humanos, máquinas e ideas, el liderazgo de Siemens ayudará a marcar el rumbo hacia el futuro.”

Antonio Quijano
Antonio Quijano
Editor