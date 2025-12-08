Siemens liderará la conversación sobre IA industrial en CES 2026 con Roland Busch

¡Atención! Sobre todo si asistirás al CES 2026, pues Siemens anunció que Roland Busch, será orador principal en el evento tecnológico más importante del mundo. ¿Estás listo para conocer todos los detalles?

Roland Busch mostrará cómo Siemens está desarrollando tecnología de IA, gemelo digital y automatización para generar un impacto en el mundo real y dar inicio a una nueva era de fabricación, infraestructura y transporte preparados por la IA, donde los mundos real y digital se combinan para transformar la vida cotidiana.

“La inteligencia artificial y los gemelos digitales revolucionarán los entornos industriales, optimizando el diseño, la planificación, la ingeniería, las operaciones y el mantenimiento”, comentó Gary Shapiro, CEO y Vicepresidente de CTA. “Roland Busch y Siemens están demostrando cómo la inteligencia artificial, combinada con datos y un profundo conocimiento del dominio, puede reinventar industrias enteras. Estamos encantados de dar la bienvenida de nuevo a Roland al escenario de CES para explorar cómo la IA está transformando la manera en que el mundo diseña, construye y se conecta.”

Siemens también mostrará cómo sus tecnologías impulsadas por IA, su experiencia en el sector y su ecosistema complementario de socios permiten que la IA se implemente a gran escala en el mundo real. Junto con clientes y socios, Siemens presentará tecnologías de vanguardia que están transformando la manufactura, la infraestructura y el transporte.

“Siempre es un momento definitorio cuando una nueva tecnología de uso general se hace disponible: existió un mundo antes de la electricidad; hoy la electricidad es omnipresente. Existía un mundo antes de la IA, y ahora mismo estamos en transición a un mundo que hace pleno uso de ella, incluyendo en fábricas, edificios, redes y transporte”, comentó Busch. “Siemens es el líder global en IA industrial, IA para el mundo real, llevando inteligencia a cada máquina, cada dispositivo y cada infraestructura. Tenemos los datos, el conocimiento del sector y la confianza de nuestros clientes y socios con quienes estamos ampliando la IA industrial. Durante CES mostraremos cómo estamos convirtiendo esta oportunidad única en el siglo en beneficios tangibles para las industrias y la sociedad.”

Con un doctorado en física y más de 30 años en Siemens, Roland Busch se ha consolidado como un defensor de la digitalización y la infraestructura inteligente a nivel mundial. Bajo su liderazgo, Siemens fue nombrada una de las Mejores Empresas del Mundo por TIME. Desde automatización industrial y sistemas energéticos a prueba de futuro hasta infraestructura adaptable, Siemens está trazando una trayectoria de IA industrial que permite a las industrias volverse más competitivas, resilientes y sostenibles.

“Siemens encarna el espíritu de CES, donde la creatividad humana se encuentra con la transformación tecnológica,” comentó Kinsey Fabrizio, Presidente de CTA. “A medida que exploramos cómo la IA está redefiniendo las relaciones entre humanos, máquinas e ideas, el liderazgo de Siemens ayudará a marcar el rumbo hacia el futuro.”

Roland Busch hablará después de la presentación sobre el Estado de la Industria de CTA a las 8:30 AM del martes 6 de enero de 2026, en el Gran Salón Palazzo del hotel Venetian. La Dra. Lisa Su de AMD, Joe Creed de Caterpillar, Yannick Bolloré de Havas & Vivendi y Yuanqing Yang de Lenovo también serán oradores ’keynote’ CES 2026 . También se contará con una entrevista ‘All-In’ con McKinsey y General Catalyst en el escenario de las conferencias magistrales ‘keynote’.