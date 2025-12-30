CES 2026: ¿Qué esperar?

Si, lo sabemos, seguramente la inteligencia artificial seguirá siendo un tema general en CES 2026, pero está lejos de ser la única historia en la que se espera que sea la feria tecnológica más grande del mundo.

Si el pasado reciente, en el que la CES 2025 atrajo a 142 4654 asistentes y 4500 expositores, es un prólogo, esperamos que el evento de este año, que se celebrará del 4 al 9 de enero en Las Vegas, Nevada, acoja a miles de expositores y decenas de miles de asistentes.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Llegarán a un centro de convenciones que se amplió en los últimos años y que el año pasado, durante el evento, fue objeto de otra importante remodelación. Este año veremos los frutos de ese trabajo y los pasillos ampliados que, esperamos, nos ayuden a todos a digerir este espectáculo monumental.

La emblemática Esfera también volverá a desempeñar un papel importante. El año pasado acogió la impresionante celebración del centenario de Delta y su actualización en materia de innovación. Este año, Lenovo subirá al escenario para presentar las novedades en ordenadores personales y móviles (a través de Motorola) y se espera que a continuación actúe Gwen Stefani.

En cuanto a lo que verán los asistentes en el espectáculo principal, dejando de lado la inteligencia artificial, habrá grupos en torno a:

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Salud y longevidad

Movilidad y transporte

Computadoras y chips

Televisores y tecnología de pantallas

Hogares inteligentes

Tecnología alimentaria

Entretenimiento

Robótica

Startups

Más IA

Una mezcla de lo nuevo y lo familiar

En cierto modo, la historia de este año es igual a las docenas que la han precedido. El CES es una mezcla de productos dirigidos al consumidor, negocios e incluso soluciones empresariales. Abarca los televisores 4K y 8K que pondrás en tu casa el próximo año, las computadoras portátiles que llevarás a la escuela, la máscara LED que usarás para parecer más joven, el dispositivo de traducción que llevarás en la cara para parecer más inteligente y el exoesqueleto que llevarás en el cuerpo para caminar más lejos.

(Image credit: Nanoleaf / Mirumi / Yukai Engineering)

Aunque muchos de los productos serán en cierto modo similares a los de eventos anteriores, ahora muchos de ellos incorporarán IA para hacerlos más inteligentes y quizá más útiles.

La IA portátil debería ser una tendencia significativa, y es probable que las gafas con IA y RA y los chatbots con IA aparezcan en otras opciones portátiles.

Habrá una amplia gama de productos de audio de todos los principales fabricantes, en los formatos más reconocibles, desde altavoces y barras de sonido hasta audífonos y auriculares. Sí, algunos incluirán IA, y puede que haya algunas combinaciones sorprendentes.

(Image credit: Halliday / Future)

Salud y estilo de vida

La CES se ha centrado durante mucho tiempo en la salud, el bienestar e incluso la belleza, pero ahora se está codificando en torno a la «longevidad», lo que probablemente sea una respuesta al envejecimiento de la población, especialmente en Estados Unidos.

Aparte de las máscaras antiarrugas y los exoesqueletos, no está claro qué tipo de productos podrían aparecer aquí. ¿Podría haber algunas aplicaciones para mejorar la cognición, e incluso robots que te hagan preguntas diariamente? Quizás.

(Image credit: Lenovo / Asus)

La tecnología móvil, incluyendo tabletas, computadoras portátiles, lectores electrónicos y teléfonos (aunque no de las grandes marcas como Apple, Samsung y Google), debería estar presente con los últimos chips móviles y algunas cámaras interesantes. Sin embargo, esperamos ver un buen número de formatos inusuales, incluyendo más dispositivos plegables.

Del mismo modo, aunque esperamos ver más computadoras portátiles para consumidores y oficinas, la CES suele ser un buen lugar para descubrir diseños extravagantes, como pantallas y teclados enrollables o extensibles.

Televisores grandes y equipos aún más grandes

(Image credit: Future)

Algunos de los equipos que se presentan en el CES son enormes. Realmente enormes: en el pasado, hemos visto robots agrícolas de Caterpillar y John Deere. Pero también esperamos ver robots más pequeños, como limpiadores de piscinas y, por supuesto, muchos robots aspiradores. Esperamos que al menos uno de ellos pueda superar al Roborock Saros Z70 con brazo articulado del año pasado.

(Image credit: Future)

Los televisores serán más grandes y quizás más brillantes, gracias al Micro RGB LED, y veremos pantallas aún más transparentes y flexibles, pero es posible que no haya grandes novedades en cuanto a televisores, y menos fabricantes hablarán del 8K, ya que todavía no hay prácticamente ningún contenido en 8K.

Hablando de contenido, Netflix no estará presente en la feria y no esperamos tanta presencia de estrellas como en años anteriores. Quizás haya demasiada incertidumbre sobre estas grandes empresas de medios de comunicación (quién se quedará con quién) y sobre cómo la inteligencia artificial afectará al futuro del contenido y la creatividad.

Ser más inteligente

La tecnología para hogares inteligentes estará en todas partes, aunque esperamos que la mayoría de las empresas hablen de cómo sus plataformas ahora están potenciadas por la inteligencia artificial o, al menos, funcionan con las principales plataformas para facilitar la integración y la automatización. Quizás Matter nos muestre este año cómo finalmente está cumpliendo su promesa.

(Image credit: Future)

Habrá robots, incluidos humanoides, aunque nadie espera ver a las estrellas revelación de 2025, Figure 03 de Figure AI y Neo Beta de X1. Se espera que Hyundai muestre algunos robots de movilidad, y Unitree volverá a exhibir su G1 y otras actualizaciones de robots.

También se esperan startups desconocidas con innumerables ideas sorprendentes y extrañas en todas las categorías principales. Muchas serán poco prácticas o, al menos, no estarán listas para salir al mercado, pero todas apuntan al futuro, y por eso estamos aquí, ¿no?

