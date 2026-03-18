MCE 2026: LG presenta sus nuevas unidades interiores para sistemas de bomba de calor

LG se robará los reflectores de la feria Mostra Convegno Expocomfor (MCE) 2026 con su nueva gama de unidades interiores (IDU) para sistemas de bomba de calor aire-agua.

Es importante mencionar que MCE 2026 se celebrará en Milán, Italia, del 24 al 27 de marzo. Las nuevas unidades Combi, Hydro y Control amplían la gama de soluciones de calefacción de LG con un diseño coherente, una instalación flexible y una mejor integración del sistema para aplicaciones residenciales.

Diseño unificado para entornos residenciales europeos

Las tres unidades interiores comparten un lenguaje de diseño coherente, lo que da lugar a una familia de productos unificada que ha sido galardonada con el Premio iF Design Award 2026. En comparación con los modelos anteriores, la interfaz de usuario se ha mejorado con una pantalla táctil a color de 6,8 pulgadas y Wi-Fi integrado, lo que permite el acceso remoto a través de la aplicación LG ThinQ. Además, un indicador LED situado en el panel frontal permite a los usuarios comprobar el estado de funcionamiento de un solo vistazo.

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Los diseños compactos están pensados para los hogares europeos, donde los cuartos de servicio y el espacio para la instalación suelen ser limitados. Al integrar los componentes hidráulicos clave y perfeccionar la disposición interna, LG ha reducido el volumen de cada unidad en comparación con los modelos anteriores, lo que ofrece una mayor flexibilidad para su instalación en cuartos de servicio o armarios.

Características específicas del modelo

La unidad Combi permite la calefacción, la refrigeración y el suministro de agua caliente sanitaria en una sola configuración. Incluye un depósito integrado de acero inoxidable Duplex de 200 litros y sensores de temperatura del agua que ayudan a mantener un rendimiento estable del agua caliente. Las conexiones de tuberías traseras mejoran la flexibilidad de instalación, mientras que el modelo de dos zonas integra el grupo de bombas mezcladoras y el depósito de inercia para simplificar la configuración del sistema.

La unidad Hydro reduce el volumen de la unidad en más de un 30 % en comparación con su predecesora.1 Incluye una válvula de tres vías y una bandeja de drenaje integradas, y la capacidad de su depósito de expansión se ha aumentado a 12 litros. Al integrar estas funciones, la unidad puede reducir la necesidad de componentes separados y simplificar el cableado. Su diseño de acceso frontal y su nuevo sistema de montaje con soportes también simplifican la instalación, permitiendo que una sola persona se encargue de ella dependiendo de las condiciones del lugar.

La unidad de control comparte el mismo lenguaje de diseño que las unidades Hydro y Combi, al tiempo que amplía la flexibilidad de instalación. Al evitar las conexiones hidráulicas directas y controlar el sistema de calefacción mediante el cableado del bloque de terminales, puede instalarse en espacios más reducidos. La lógica de control del calentador integrada simplifica aún más la instalación y el diseño del sistema al reducir la necesidad de componentes accesorios independientes. A través de esta gama ampliada, LG puede ofrecer soluciones más personalizadas y adaptadas a las diferentes condiciones de instalación y a los requisitos de los clientes.

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Compatibilidad con los sistemas monobloque R290

Las nuevas unidades interiores están diseñadas para combinarse con los sistemas exteriores monobloque R290 de LG. Estos sistemas utilizan un refrigerante natural con un potencial de calentamiento global (GWP) muy bajo.2 La solución combinada está diseñada para ofrecer un rendimiento de calefacción a temperaturas ambiente de hasta -28 °C y una producción de agua caliente sanitaria de hasta 75 °C.3 Su diseño monobloque solo requiere tuberías de agua para conectar las unidades interiores y exteriores, lo que evita tener que tender tuberías de refrigerante por las zonas interiores.

"Los hogares europeos suelen tener espacios de servicio más reducidos, distribuciones más variadas y altas expectativas de confort», afirmó James Lee, presidente de LG ES Company. "Nuestras nuevas unidades interiores se han diseñado teniendo en cuenta esos requisitos, reforzando nuestra gama de sistemas de climatización con un diseño unificado, una integración mejorada del sistema y una ingeniería centrada en la instalación y adaptada a las necesidades cambiantes de los clientes".

El lanzamiento de las nuevas unidades interiores en Europa está previsto para la primera mitad de este año. La disponibilidad puede variar según el país.