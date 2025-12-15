iPadOS 26.2 ya está disponible y facilita mucho la multitarea. Estas son las novedades

iPadOS 26.2 ya está en camino hacia los usuarios.

Una de las principales actualizaciones tiene que ver con la multitarea.

Otras mejoras coinciden con las de iOS 26.2.

iOS 26.2 y macOS 26.2 no fueron las únicas sorpresas de Apple los últimos días, también llegó iPadOS 26.2.

Así que si tu tablet Apple funciona con iOS 26, también funcionará correctamente con la nueva actualización.

La novedad más destacada, según señala 9to5Mac, es una mejora en el funcionamiento de la multitarea. De hecho, la actualización se introdujo anteriormente con iPadOS 18 el año pasado, antes de ser eliminada cuando se lanzó iPadOS 26.

Ahora ha vuelto: esto significa que puedes volver a arrastrar el ícono de una aplicación desde el dock o desde los resultados de Spotlight a un diseño multitarea Slide Over o Split View. Esto hace que trabajar con varias aplicaciones en la misma pantalla sea un poco más sencillo.

Los íconos de las aplicaciones se pueden arrastrar sobre otras ventanas de aplicaciones para crear un diseño en paralelo, o al borde izquierdo o derecho de la pantalla para abrir un panel Slide Over, o sobre un panel Slide Over existente para reemplazar la aplicación que ya está allí.

Mucho que explorar

Mantente atento al nuevo software de tu iPad. (Image credit: Future)

La actualización de iPadOS 26.2 también incluye otras novedades: ahora hay más opciones de personalización para Liquid Glass en la pantalla de bloqueo, se ha añadido una nueva función de «alarma urgente» para Recordatorios y la aplicación Freeform es compatible con tablas.

Las mejoras en la aplicación Podcasts incluyen capítulos generados por IA, mientras que en Apple Music se ha añadido compatibilidad con letras de canciones sin conexión. En Apple Games, hay opciones de búsqueda mejoradas para encontrar nuevos juegos y filtrar los que ya están en tu biblioteca.

Apple News también presenta algunos cambios de diseño, que deberían facilitar la navegación por las distintas secciones y publicaciones incluidas. Muchas de estas mejoras coinciden con las actualizaciones de iOS 26.2, como era de esperar.

La versión gratuita de iPadOS 26.2 ya está disponible, por lo que debería aparecer muy pronto en tu tableta. Si aún no ha aparecido, puedes intentar abrir Ajustes y, a continuación, pulsar General > Actualización de software para ver si la nueva versión está disponible.

