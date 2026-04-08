Los propietarios de dispositivos Kindle están molestos porque Amazon va a dejar de dar soporte a dispositivos antiguos que todavía se usan mucho, pero eso no impide que los usuarios sigan instalando aplicaciones por fuera

Los propietarios de Kindle están molestos por la decisión de Amazon de dejar de dar soporte a los modelos "viejos"

Los usuarios afirman que no deberían tener que actualizar sus dispositivos si estos funcionan con normalidad

La instalación de aplicaciones por fuera del sistema sigue siendo una opción, pero Amazon podría bloquear esta solución alternativa.

¡Es oficial! Amazon no ofrecerá más soporte para una amplia gama de modelos viejos de Kindle a partir del 20 de mayo, y como era de esperarse, ha causado gran revuelo entre los fans.

Desde que los usuarios compartieron en línea que habían recibido un correo electrónico detallando el cambio, se generaron un montón de comentarios y reacciones, especialmente en Reddit, y ninguno parece aceptar la decisión de Amazon de dejar de ofrecer soporte. Si tu Kindle anterior a 2012 aún no te ha fallado, me temo que el momento de actualizarlo podría llegar antes de lo que crees, pero no eres el único en esta situación.

Si no está roto, no lo arregles

(Image credit: Amazon)

Como se ha mencionado, todos los modelos de Kindle lanzados en 2012 y antes dejarán de recibir soporte técnico. Esto significa que podrás seguir leyendo el contenido que ya tengas descargado en tu dispositivo, pero no podrás comprar ni descargar libros nuevos a partir del 20 de mayo de este año.

El artículo continúa a continuación.

La reacción habla por sí sola, y la gran mayoría de estos usuarios están bastante preocupados al respecto, especialmente porque afectará a dispositivos que todavía se usan ampliamente hoy en día, sobre todo el Kindle 3, el Kindle 4 y la primera generación del Kindle Paperwhite. Si hay tantos usuarios satisfechos con el rendimiento de estos dispositivos más antiguos, ¿por qué es necesario dejar de ofrecer soporte?

Algunos están convencidos de que se trata de una clásica estrategia de Amazon para sacar provecho, y un usuario se pregunta: «¿Por qué reemplazar algo tan simple como esto que todavía funciona?».

La mayoría de los usuarios de Kindle en el hilo de Reddit han llegado a un acuerdo colectivo: si no está roto, no lo arregles (o, en este caso, no lo elimines). Para la mayoría de los usuarios, la simplicidad de un Kindle es lo que los ha mantenido fieles a los modelos más antiguos en lugar de actualizarse a los modelos más avanzados de Amazon, y por lo tanto más caros. Es simplemente porque las funciones avanzadas no son una gran necesidad para aquellos que solo quieren un dispositivo para leer libros.

A diferencia de dispositivos como los teléfonos, las computadoras y las tabletas, que requieren nuevas versiones de hardware para mantenerse al día con la evolución del software y las actualizaciones de seguridad, los lectores electrónicos tienen un único propósito principal: leer. «Es un lector de texto, eso es todo, no hay necesidad de convertirlo en un ladrillo que solo sirve para gastar dinero», compartió un usuario, mientras que otro comentó: «Si el dispositivo no está roto y todavía se puede usar, y todas las funciones que queremos o necesitamos están en los dispositivos que ya tenemos, entonces no deberíamos tener que actualizarlo».

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Sin embargo, a pesar de esto, parece haber un lado positivo. Sí, no podrás comprar ni descargar libros nuevos en los dispositivos afectados, pero esto no impedirá que los usuarios descarguen libros desde sitios que no sean Amazon como solución alternativa.

Una forma popular de descargar libros en un Kindle es enviando archivos y EPUBs al correo electrónico de tu Kindle, los cuales aparecerán luego en la biblioteca de tu dispositivo. Un usuario en el hilo de Reddit reveló que descarga libros en su Kindle «con un cable y (mi) computadora portátil», pero incluso así, la pregunta candente —cuánto tiempo seguirá funcionando este truco a partir del 20 de mayo— sigue en boca de todos. ¿Será la descarga de libros el próximo objetivo de Amazon?

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