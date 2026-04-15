Las Kindle reciben un nuevo cambio, pues la función "Enviar a Kindle" dejará de funcionar en los dispositivos antiguos
¿Quitándoles funcionalidad?
- Los dispositivos Kindle anteriores a 2023 pronto dejarán de ser compatibles con la función "Enviar a Kindle"
- Esto se suma a la noticia de que perderán el acceso a la Tienda Kindle
- Los cambios entrarán en vigor el 20 de mayo
¡Renovarse o morir! Sin duda, un dicho con mucha realidad, sin embargo, no siempre se recibe de la mejor forma, tal como ahora, pues Amazon anunció que los modelos anteriores a 2013 de sus dispositivos Kindle dejarán de recibir soporte a partir del 20 de mayo, algo que no tiene muy contentos a los fans.
La página de soporte técnico que detalla este cambio inicialmente solo mencionaba que estos dispositivos ya no podrían acceder a la Tienda Kindle ni utilizar Kindle Unlimited, pero ahora —como ha señalado GoodEreader— la página se ha actualizado para indicar que la función "Enviar a Kindle" también dejará de funcionar.
"Send to Kindle (Enviar a Kindle)" es una función que te permite transferir de forma inalámbrica libros electrónicos que compraste en otros lugares, así como documentos y otros archivos, a tu Kindle, pero a partir del 20 de mayo la única forma de transferir contenido a los Kindles afectados será mediante un cable USB.El artículo continúa a continuación.
Así que es un cambio que hace que estos modelos más antiguos sean aún más inútiles de lo que ya se preveía que llegarían a ser.
Unhappy readers
There haven’t been many reactions to this Send to Kindle news yet, but in the days since Amazon first announced that these older models would lose access to the Kindle Store there has been no shortage of annoyed responses to that.
On Reddit this includes things like “I hate this”, “screwing the most loyal early adopters is extremely not cool”, and “this is a revolting waste.”
Amazon is offering a 20% discount off new devices, but given that the same fate might eventually befall those too, this could end up pushing users to rival services like Kobo, or perhaps to something with direct access to multiple ebook stores, like a Viwoods or Boox device.
