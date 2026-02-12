El InkPad One es un nuevo rival del Kindle Scribe que funciona con Linux

PocketBook ha lanzado el InkPad One

Es un lector electrónico con sistema operativo Linux, compatible con lápiz óptico y una gran pantalla de 10,3 pulgadas

Aún no está ampliamente disponible, pero eso podría cambiar

Kindle y Kobo pueden ser las principales marcas de lectores electrónicos, pero están surgiendo todo tipo de alternativas interesantes, una de las cuales es PocketBook, que acaba de lanzar un nuevo dispositivo llamado InkPad One.

Se trata de un lector electrónico de 10,3 pulgadas con una pantalla E Ink Mobius en escala de grises que tiene 226 píxeles por pulgada. Cuenta con una luz frontal que se adapta al entorno, una batería de 3700 mAh que promete hasta dos meses de duración, 32 GB de almacenamiento, 2 GB de RAM y un chipset de cuatro núcleos a 1,8 GHz. Además, es delgado y ligero, con un grosor de 5,15 mm y un peso de 400 g.

Curiosamente, funciona con Linux en lugar de con Android o un sistema operativo propietario, por lo que no estás limitado a un ecosistema específico, y es compatible con 21 formatos de libros, incluidos AZW, EPUB, PDF, MOBI y muchos más.

Además, incluye acceso a una aplicación basada en Libby para tomar prestados libros de bibliotecas y, en el Reino Unido, te ofrece «la biblioteca digital de libros electrónicos en inglés más completa del mundo, con un contenido fácil de usar protegido por LCP DRM de 4.5 millones de libros electrónicos y 90,000 audiolibros».

También es compatible con la entrada de lápiz óptico (y viene con uno incluido), lo que lo convierte en una alternativa menos restringida que el Kindle Scribe.

Además, tiene unas especificaciones muy similares a las del Kindle Scribe, incluyendo una pantalla de tamaño similar y un diseño ligeramente más delgado y ligero, aunque su pantalla tiene una resolución un poco menor.

Aún no está ampliamente disponible

(Image credit: PocketBook)

Aun así, si no quieres quedarte atrapado en el ecosistema de Amazon, o en uno aún más limitado como el del reMarkable Paper Pro, entonces el PocketBook InkPad One podría ser una opción tentadora.

Sin embargo, te recomendamos precaución, ya que solo le dimos al InkPad Eo de la misma empresa una reseña de dos estrellas, señalando que era caro y poco práctico, aunque esa tableta se basaba en Android 11, no en Linux.

Si te gusta el InkPad One, es posible que tengas que esperar un poco, ya que por ahora solo está disponible en Alemania, pero la empresa ha revelado que llegará a Estados Unidos y Reino Unido con un precio de 360 dólares y alrededor de 270 libras esterlinas, respectivamente.

