Todas las nuevas series de Netflix que llegan en diciembre, incluidas tres con más del 80% en Rotten Tomatoes, que deberías ver primero

¿Estás listo para el último mes del año? Con las festividades de Navidad a la vuelta de la esquina, hay mucho contenido que disfrutar en plataformas como Netflix, por ello a continuación te compartimos todos los detalles.

Tendrías que vivir en el mundo del revés para no saber que la segunda parte de la épica temporada final de Stranger Things llegará este mes, pero también hay más dramas inspirados en Stephen King y todos los episodios de la mejor serie política jamás realizada se estrenarán en Netflix antes de que termine el mes.

Y aunque esa podría ser mi selección de las mejores series de Netflix que se estrenarán durante las fiestas navideñas, hay mucho más donde elegir, con la lista completa disponible a continuación. Pero si quieres empezar con algunas opciones sólidas con excelentes puntuaciones en Rotten Tomatoes, esto es lo que debes ver primero, solo ten en cuenta que algunas incorporaciones son específicas de cada región, así que consulta Netflix en tu ubicación antes de planear ese maratón de series.

Stranger Things, temporada 5, volumen 2 y volumen 3

Stranger Things 5 | Official Trailer | Netflix - YouTube Watch On

Calificación RT: 92%

Episodios: 4

Fecha de estreno: Diciembre 25 (Vol. 1), Diciembre 31 (Vol. 2)

Ha sido una larga espera para los fans de la serie de Netflix ambientada en los años 80, pero por fin ha llegado la quinta y última temporada.

Los cuatro primeros episodios se estrenaron durante el Día de Acción de Gracias, y la buena noticia para los fans es que queda menos de un mes para ver la siguiente tanda (volumen dos, tres episodios), con lo que sin duda será un final épico una semana después, en Nochevieja o Año Nuevo, dependiendo de dónde te encuentres.

No revelaremos muchos detalles para aquellos que aún no hayan visto los primeros episodios (no les culpo por esperar a verlos todos de golpe), pero con Hawkins en confinamiento, Vecna de vuelta y el riesgo más alto que nunca, esperen un final impactante que les hará sentir emociones fuertes. Me sorprendería mucho que todos nuestros héroes llegaran al final de los créditos finales, así que prepárense para despedirse con tristeza de Eleven y el resto del grupo.

Castle Rock, temporadas 1-2

Castle Rock Season 1 Trailer | Rotten Tomatoes TV - YouTube Watch On

Calificación RT: 88%

Episodios: 20

Fecha de estreno: Diciembre 16

Stranger Things no es la única serie inspirada en Stephen King que llega a Netflix este mes, y si Welcome to Derry te ha dejado con ganas de más del maestro del terror, entonces échale un vistazo a Castle Rock.

Ambientada en la ciudad ficticia de Maine, escenario de muchas de las novelas de King, Castle Rock reúne a personajes y tramas de múltiples historias del autor para construir una narrativa completamente nueva. Si la presencia de Dick Halloran, de El resplandor, en la precuela de IT te ha emocionado, aún no has visto nada.

Con un enfoque algo antológico, la serie cuenta dos historias diferentes (pero conectadas) a lo largo de dos temporadas y cuenta con un reparto estelar que incluye a André Holland, Melanie Lynskey, Jane Levy y Lizzy Caplan, junto a los veteranos de las películas de King Sissy Spacek (Carrie) y Tim Robbins (Cadena perpetua), así como al mismísimo Pennywise, Bill Skarsgård. Castle Rock, que capta a la perfección la habilidad del autor para contar historias de alto concepto ancladas en el drama humano, es una serie imprescindible para los aficionados a Stephen King.

The West Wing, temporadas 1-7

The West Wing: Complete Series | The West Wing - YouTube Watch On

Calificación RT: 81%

Episodios: 154

Fecha de estreno: Diciembre 9

La obra maestra del escritor Aaron Sorkin llega a Netflix con las siete temporadas disponibles justo a tiempo para disfrutar de un maratón navideño.

Ambientada en el corazón de la Casa Blanca, la serie sigue los dos mandatos presidenciales de Josiah Bartlet, interpretado por Martin Sheen, con un reparto excepcional que retrata a una serie de asesores y miembros del personal mientras llevan a cabo su trepidante día a día. Con abundantes intrigas políticas y dramas personales, la serie consolidó el estilo de Sorkin con diálogos tan ágiles como el trabajo de cámara.

No vamos a entrar en detalles para no desvelar la trama, pero los arcos argumentales que se centran en temas como los tiroteos masivos, las campañas electorales y el terrorismo interno son algunos de los más aclamados, aunque, sinceramente, toda la serie es absolutamente apasionante de principio a fin. Si buscas una serie para relajarte y ver un episodio tras otro con tus pantalones de chándal y las sobras de la cena, no busques más.

Todas las nuevas películas de Netflix en diciembre de 2025

Diciembre 1

Beowulf (Temporada 1)

CoComelon Lane (Temporada 6)

Grantchester (Múltiples temporadas)

Love is Blind: Italy (Temporada 1)

Playing Gracie Darling (Temporada 1)

Victoria (Múltiples temporadas)

Diciembre 2

Anne Rice’s Mayfair Witches (Temporada 2)

Diciembre 3

Stranded with my Mother-in-Law (Temporada 3)

Diciembre 4

Fugue State 1986 (Temporada 1)

The Abandons (Temporada 1)

The Believers (Temporada 2)

Diciembre 5

Owning Manhattan (Temporada 2)

Sicilia Express (Temporada 1)

The Price of Confession (Temporada 1)

Diciembre 9

Badly in Love (Temporada 1)

Blood Coast (Temporada 2)

The West Wing (Temporadas 1-7)

Diciembre 10

Record of Ragnarok (Temporada 3)

Simon Cowell: The Next Act (Temporada 1)

The Accident (Temporada 2)

Diciembre 11

Man vs. Baby (Temporada 1)

The Town (Temporada 1)

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft (Temporada 2)

Diciembre 12

City of Shadows (Temporada 1)

Home for Christmas (Temporada 3)

The Amazing Digital Circus (Temporada 1 – Episodios 5-7)

Diciembre 15

One Piece (15 HD Remastered Episodes)

The Creature Cases (Capítulo 6)

Diciembre 16

Castle Rock (Temporadas 1-2)

Culinary Class Wars (Temporada 2)

Diciembre 17

The Manny (Temporada 3)

What’s in The Box? (Temporada 1)

Diciembre 18

Emily in Paris (Temporada 5)

Diciembre 22

Sicily Express (Limited Series)

The Closer (Temporadas 1-7)

Diciembre 23

King of Collectibles: The Goldin Touch (Temporada 3)

Diciembre 25

Stranger Things (Temporada 5, Volumen 2)

Diciembre 29

Peppa Pig (Temporada 8)

