Stranger Things: Tales From 85 - Netflix revela el tráiler, las imágenes, el reparto de voces y la fecha de estreno en 2026 con motivo del Stranger Things Day 2025

Stranger Things: Tales From '85 se desarrolla entre la segunda y tercera temporada de la serie principal.

Netflix ha presentado públicamente las primeras imágenes y secuencias de Stranger Things: Tales from '85.

También se ha revelado el reparto de voces de la serie animada derivada.

Se estrenará en algún momento de 2026.

¿Te lo perdiste? Netflix reveló las primeras imágenes, videos y el reparto de voces para Stranger Things: Tales From '85.

Para celebrar el Stranger Things Day 2025, el gigante del streaming ha revelado nuevos detalles sobre el primer spin-off de la popular serie. Esto incluye un primer vistazo a la estética de su programa de dibujos animados de los sábados por la mañana a través de una imagen oficial, y nuevas imágenes de Tales From '85 a través de un reportaje detrás de cámaras, que puedes ver a continuación.

Stranger Things: Tales From ‘85 | Official Announcement | Netflix - YouTube Watch On

Ya sabíamos que Netflix estaba desarrollando una serie animada derivada de Stranger Things, pero esta es la primera vez que el mejor servicio de streaming del mundo ha desvelado realmente los detalles de una serie desarrollada por Eric Robles (Glitch Techs, Fanboy and Chum Chum) y producida por los responsables de la franquicia, Matt y Ross Duffer.

De hecho, aparte de exhibirla en la edición de 2025 del Festival de Cine de Annecy en junio, Netflix se ha mostrado reacio a mostrar o contarnos mucho sobre el primer proyecto de Stranger Things que ampliará el universo de formas nuevas y sorprendentes.

Sin embargo, hay algunas cosas que sabíamos sobre Tales From '85 antes de esta última revelación. Netflix ya había confirmado que llegaría en algún momento de 2026, que estaría ambientada entre la segunda y la tercera temporada de la serie principal y que tendría lugar durante el invierno de 1985. Además, contará con los numerosos personajes de la mejor serie de Netflix e incluirá un personaje original llamado Nikki Baxter (actor de voz por confirmar).

Ahora sabemos quién forma parte del reparto de voces de Tales From '85, y ninguno de los actores que forman parte de la serie principal ha vuelto a interpretar a sus personajes en forma animada.

Brett Gipson como Jim Hopper.

Brooklyn Davey Norstedt como Eleven.

Luca Díaz como Mike Wheeler.

Ben Plessala como Will Byers.

Elisha «EJ» Williams como Lucas Sinclair.

Braxton Quinney como Dustin Henderson.

Jolie Hoang-Rappaport como Max Mayfield.

Odessa A’zion como TBC.

Janeane Garofalo como TBC.

Lou Diamond Phillips como TBC.

En cierto modo, tiene sentido que Netflix contrate a nuevas voces para interpretar a estos personajes. Al fin y al cabo, los niños de la serie ya han crecido, por lo que ya no es posible que, por ejemplo, Caleb McLaughlin interprete la versión infantil de Lucas. No obstante, estoy seguro de que algunos fans se sentirán decepcionados o desconcertados ante la perspectiva de que su personaje favorito sea interpretado por otra persona.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Con el estreno de la temporada 5 de Stranger Things previsto para el 26 de noviembre, el Stranger Things Day de este año es la última oportunidad que tendrán los fans de celebrar una de las series originales de Netflix más importantes de todos los tiempos antes de que llegue a su fin.

Seguramente habrá más revelaciones sobre la quinta temporada de Stranger Things antes de que termine el día. Por ejemplo, ¿sería demasiado pedir alguna noticia oficial sobre el spin-off de acción real cuyo argumento adivinó correctamente Finn Wolfhard? En cualquier caso, permanezcan atentos a TechRadar para obtener más detalles al respecto.

Mientras tanto, obtengan toda la información sobre el último capítulo de esta serie de terror y ciencia ficción sobrenatural leyendo mi guía sobre la quinta temporada de Stranger Things.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.