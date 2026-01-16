Netflix y Sony firman mega acuerdo de transmisión global: aquí hay 5 películas confirmadas que eesperamos

Sony y Netflix firman un acuerdo que supuestamente vale 7 mil millones de dólares

Significa que las películas de Sony aparecerán exclusivamente en Netflix primero.

Los derechos se aplicarán en todo el mundo a principios de 2029.

Netflix y Sony han firmado un importante acuerdo de derechos (al parecer por un valor de alrededor de 7 mil millones de dólares ), lo que significa que las futuras películas de Sony se transmitirán exclusivamente en Netflix en todo el mundo, justo después de que hayan terminado su recorrido en los cines.

Si pensabas que esto ya estaba en vigor, lo estaba, en algunas zonas. Netflix ya tenía estos derechos en EE. UU., Alemania y otros territorios. Ahora, sin embargo, se aplicará en todo el mundo, dondequiera que se transmita Netflix. En ese sentido, es el primer acuerdo de este tipo.

Este también es un acuerdo de pago único, lo que significa el primer periodo de exclusividad tras su estreno en cines. Netflix y Sony no han especificado la duración del periodo, aunque suele ser de unos 18 meses; después, las películas de Sony podrían aparecer también en otras plataformas.

El acuerdo también incluye una selección de películas y series del catálogo anterior de Sony, aunque no se han mencionado títulos específicos. Entre las películas de Sony que se pueden ver actualmente en Netflix en EE. UU. se incluyen KPop Demon Hunters , Uncharted y Either But You .

"La impresionante lista de franquicias cinematográficas icónicas de Sony, como Spider-Man: Across the Spider-Verse y originales como Either But You, han sido populares entre nuestra audiencia estadounidense y ahora estamos emocionados de expandir esa oferta a nuestros miembros de todo el mundo", dice Lauren Smith, vicepresidenta de licencias y estrategia de programación en Netflix.

Sin embargo, tardará un tiempo en llegar a todos los países donde opera Netflix, debido a la gran cantidad de acuerdos de licencia y otros servicios involucrados. Según Netflix, podemos esperar la disponibilidad global completa a principios de 2029.

Dado que también se está preparando un acuerdo entre Netflix y Warner Bros. , Netflix se encuentra en una posición muy sólida en cuanto a su catálogo de películas. Para Sony, mientras pueda seguir cerrando grandes acuerdos como este, probablemente no necesite pensar en crear su propia plataforma de streaming.

5 películas que esperamos ver

Bo Bragason protagoniza la película The Legend of Zelda (Image credit: Nintendo/Sony Pictures)

¿Qué nos espera de Sony en Netflix (sin contar los acuerdos de derechos regionales)? Sabemos que Sony y Netflix han firmado un acuerdo para KPop Demon Hunters 2 (lo cual no es ninguna sorpresa), pero tendremos que esperar hasta 2029 para que llegue la animación.

Más cerca de llegar está The Legend of Zelda Movie , ahora en producción y se espera que llegue a los cines el 7 de mayo de 2027. Después de eso, podrás ver las aventuras de Link y Zelda con tu suscripción de Netflix.

Lo único que sabemos de la película hasta ahora, aparte de la fecha de estreno, es el reparto de Benjamin Evan Ainsworth como Link y Bo Bragason como Zelda. Hay años de historia en torno a la franquicia de videojuegos, por supuesto, así que será interesante ver qué personajes se eligen para la película de acción real.

Otra película que esperamos con muchas ganas es Spider-Man: Más allá del Spider-Verso , la última entrega de la trilogía Spider-Verso . Miles Morales, sus amigos y enemigos se estrenarán en cines el 18 de junio de 2027.

Netflix y Sony mencionan específicamente a Buds en su comunicado de prensa: el estreno está previsto para el 12 de marzo de 2027, pero aparte de eso, no hay mucha información disponible al respecto. Es cuestión de esperar, aunque sabemos que es una película de animación, así que esperemos que esté a la altura de las películas de Spider-Verse .

La quinta película que estamos esperando son en realidad cuatro películas: el director Sam Mendes ( American Beauty , Skyfall ) está filmando un cuarteto de películas sobre The Beatles, que llegarán simultáneamente a los cines el 7 de abril de 2028.

Cada película cuenta su historia desde la perspectiva de un miembro diferente de los Beatles: John Lennon (Harris Dickinson), Paul McCartney (Paul Mescal), George Harrison (Joseph Quinn) y Ringo Starr (Barry Keoghan). Parece un proyecto increíblemente ambicioso, y el rodaje está en marcha.