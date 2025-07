Netflix confirma la fecha de lanzamiento del tráiler de la temporada 5 de Stranger Things: y sí, se estrenará muy, muy pronto

Netflix ha confirmado cuándo se estrenará el primer tráiler de la temporada 5 de Stranger Things

Su primer teaser aterrizará online el 16 de julio

Antes del anuncio oficial, los fans habían estado divididos sobre cuándo llegaría

Actualización: Ya es oficial: el primer tráiler de la quinta temporada de Stranger Things se estrenará mañana, 16 de julio. El anuncio se ha hecho público hoy (15 de julio) en las redes sociales de la serie.

A continuación la historia original

Agarraos fuerte a vuestros walkie talkies y manillares de bicicleta, porque el primer tráiler de la temporada 5 de Stranger Things podría estar con nosotros muy, muy pronto.

En los últimos días, la especulación sobre un posible lanzamiento del tráiler ha crecido significativamente y los fans están ahora convencidos de que un teaser oficial se dará a conocer públicamente en las próximas 24 a 48 horas. De hecho, el fervor de los fans se ha visto impulsado por dos publicaciones en un canal de difusión de Stranger Things en Instagram, que han levantado sospechas de que Netflix se prepara para hacer un anuncio importante sobre la última entrega de la exitosa serie.

El viernes pasado (11 de julio), dicho canal volvió a la vida tras un periodo de silencio de casi 18 meses. El mensaje, que puedes ver a continuación, decía simplemente "buscando señal". Como era de esperar, los fans de Stranger Things empezaron a teorizar sobre a qué podía aludir el mensaje, y muchos sugirieron (a través del subreddit de Stranger Things y otros foros y redes sociales) que se trataba de un tráiler.

Un teaser oficial de la temporada 5 de Stranger Things podría estar con nosotros en los próximos uno o dos días (Image credit: Instagram)

Tres días después, se subió otro mensaje que decía: "Señal detectada: bloqueando en 7-1-6".

Como era de esperar, los fans llegaron a la conclusión de que Netflix no sólo se estaba preparando para lanzar el primer tráiler de la quinta temporada, sino que llegaría el miércoles 16 de julio. Y es que "7-1-6" es como se representa el 16 de julio en el calendario estadounidense.

La llegada del primer tráiler de Stranger Things 5 es lo único lógico que Netflix puede revelar en este momento. El titán del streaming ya desveló las fechas oficiales de estreno de la quinta temporada de Stranger Things en Tudum 2025 a finales de mayo. Sospecho que los fans de la popular serie se enfadarían mucho si la preparación de esta gran revelación no se tradujera en nada importante, así que cada vez estoy más seguro de que tendremos un teaser en un futuro muy cercano.

Me he puesto en contacto con Netflix para que me cuente qué se está anunciando y actualizaré este artículo si recibo una respuesta.

Por qué los fans no se ponen de acuerdo sobre cuándo podría estrenarse el primer tráiler de Stranger Things 5

Algunos fans creen que veremos a Hopper y Eleven en un teaser de la 5ª temporada hoy mismo (15 de julio) (Image credit: Netflix)

Aunque hay indicios que apuntan a que el tráiler de la quinta y última temporada de una de las mejores series de Netflix llegará el 16 de julio, hay quien piensa que se estrenará un día antes.

También hay indicios de que esto podría ser cierto. Por un lado, la cuenta de Instagram strangerthingsnetfliix sugiere que el teaser se publicará el 15 de julio, es decir, hoy (en el momento de la publicación). Normalmente, algo así no se tomaría en serio. Sin embargo, según Netflix Junkie y la cuenta de Stranger Things Updates X/Twitter, a la división sudafricana de relaciones públicas de Netflix le gustó la publicación de la cuenta de fans mencionada. Sin duda, Netflix Sudáfrica podría haberlo hecho para engañar a los fans antes del lanzamiento real del tráiler el 16 de julio, pero dudo que este sea el caso.

La otra gran prueba es que el 15 de julio se cumplen nueve años del estreno de la primera temporada de Stranger Things en el mejor servicio de streaming del mundo. Sería un homenaje apropiado a uno de los mayores Netflix TV Originals de todos los tiempos si hoy se lanzara un teaser de su temporada final. Sin embargo, creo que los fans son más propensos a creer lo que se publica en el canal oficial de transmisión de Instagram de Stranger Things por encima de cualquier cuenta de fans. Así que no te sorprendas si se lanza un teaser el 16 de julio y no hoy.

¿Cuándo crees que veremos el primer tráiler de Stranger Things 5? Házmelo saber en los comentarios. Mantén los ojos bien abiertos en TechRadar, también, ya que estaré cubriendo el teaser (o lo que sea este anuncio) a su debido tiempo.