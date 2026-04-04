Netflix añadirá tres películas de suspenso imperdibles en abril de 2026, y los aficionados al cine de monstruos estarán encantados
Leones, tiburones y mucho más
No hay mejor manera de celebrar el inicio de un nuevo mes que echar un vistazo a las novedades de los mejores servicios de streaming. Estar al día de todos estos estrenos puede resultar abrumador, así que me he encargado de hacer el trabajo duro y he seleccionado algunas películas nuevas geniales que no te puedes perder en Netflix en abril de 2026.
Si eres fanático de las películas de criaturas, entonces Netflix es el lugar ideal, ya que parece ser el tema de la plataforma este mes. Ya sea que quieras ver a Idris Elba enfrentándose cara a cara con un león, o a un grupo de humanos desafortunados tratando de evitar convertirse en carnada para tiburones, hay mucho para disfrutar.
Echa un vistazo a mis principales recomendaciones de thrillers a las que debes estar atento en abril.
Beast
¿Cuándo?: 7 de abril
¿Quién ganaría en una pelea: Idris Elba o un león? Si quieres saber la respuesta a esa pregunta, no busques más allá de *Beast*. La película se estrenó originalmente en 2022, pero llega a Netflix en abril.
Elba interpreta a Nate, un hombre recientemente viudo, y a sus dos hijas, quienes viajan a una reserva de caza sudafricana administrada por un viejo amigo de la familia. Están allí para honrar a la difunta esposa de Nate, pero su viaje da un giro aterrador cuando terminan siendo acechados y atacados por un león feroz y solitario.
Thrash
¿Cuándo?: 10 de abril
Hay tantas películas de tiburones por ahí, y «Thrash» es la última en centrarse en estos aterradores habitantes del océano. Justo cuando pensabas que los tiburones no podían dar más miedo, este thriller nos muestra cómo un huracán catastrófico trae consigo a los tiburones, debido al rápido aumento del nivel del mar.
Suena un poco a Sharknado, pero quizás menos ridículo, ya que el desastre natural se une al depredador más temible. Phoebe Dynevor y Djimon Hounsou forman parte del elenco, interpretando a una mujer embarazada y a un investigador marino que hacen todo lo posible por sobrevivir.
Apex
¿Cuándo?: 24 de abril
Por último, «Apex» se diferencia de las demás porque no cuenta con una criatura propiamente dicha, pero no por ello es menos aterradora. En ella, Charlize Theron interpreta a una escaladora que se ve acosada por un cazador (interpretado por Taron Egerton) en plena naturaleza.
A juzgar por el tráiler, Egerton es absolutamente aterrador y estoy ansioso por ver cómo se desarrolla este thriller. Cualquiera que busque una nueva y apasionante película de supervivencia podría encontrarla aquí, pero tendrá que ser paciente, ya que la película se estrena a finales de abril.
Lucy is a long-time movie and television lover who is an approved critic on Rotten Tomatoes. She has written several reviews in her time, starting with a small self-ran blog called Lucy Goes to Hollywood before moving onto bigger websites such as What's on TV and What to Watch, with TechRadar being her most recent venture. Her interests primarily lie within horror and thriller, loving nothing more than a chilling story that keeps her thinking moments after the credits have rolled. Many of these creepy tales can be found on the streaming services she covers regularly.
When she’s not scaring herself half to death with the various shows and movies she watches, she likes to unwind by playing video games on Easy Mode and has no shame in admitting she’s terrible at them. She also quotes The Simpsons religiously and has a Blinky the Fish tattoo, solidifying her position as a complete nerd.
