La serie "Scooby-Doo: Origins" de Netflix acaba de presentar a su protagonista canino, pero ya está dividiendo a los fans
Scooby-Doo, ¿quién eres?
- "Scooby-Doo: Origins" ha publicado un avance en el que se revela que un perro de verdad interpretará al personaje principal
- Esta es la primera vez que Scooby-Doo será interpretado por un perro, en lugar de ser un personaje animado
- Sin embargo, la decisión ha dividido a los fans y no todos están contentos con la idea
"Scooby-Doo: Origins" confirmó recientemente a un miembro clave del elenco, revelando que la nueva serie de Netflix no utilizaría un perro generado por computadora como en las películas.
En un nuevo avance, pudimos ver por primera vez al adorable nuevo coprotagonista que interpretará a uno de los perros más famosos del mundo, lo que marca la primera vez que Scooby-Doo será interpretado por un cachorro de verdad. Así que no hay presión, entonces.
Aunque no esperamos la serie hasta 2027, los fans ya están muy divididos sobre el Scooby-Doo «de la vida real». Pero antes de entrar en todo eso, échale un vistazo al primer avance de Netflix para ver qué te parece.
¿Qué opinan sobre "Scooby-Doo: Origins"?
A post shared by Mckenna Grace (@mckennagraceful)
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Teniendo en cuenta que Scooby-Doo ha sido un ícono de la cultura pop durante más de 50 años, no es de extrañar que los fans tengan opiniones muy marcadas sobre la nueva serie.
La incorporación de un cachorro de verdad no ha hecho más que dividir aún más a los fans, y a algunos les preocupa que no esté a la altura de versiones anteriores, como la serie animada o las películas de la década de 2000 (que, en mi opinión, fueron juzgadas injustamente).
Muchos fans de Scooby-Doo estaban inicialmente preocupados porque el cachorro de la próxima serie no es un gran danés, pero ahora un fan en X ha señalado que en realidad sí lo es. Sin embargo, las quejas no se han detenido ahí, y hay un problema evidente en particular.
to everyone freaking out:• this is a prequel series • scooby is supposed to be a puppy • this is what a chocolate great dane puppy looks like https://t.co/jkIEwZiasJ pic.twitter.com/xMQU9MNA4PJune 8, 2026
Los fans han señalado que, aunque el cachorro real que coprotagoniza la serie es innegablemente adorable, "nunca tendrá el mismo impacto" que un Scooby-Doo animado o creado por computadora. Gran parte del humor de las películas y la serie animada provenía de los diálogos de Scooby y de su dinámica con Shaggy, algo que podría faltar en la serie precuela de Netflix.
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The Dog is undeniably cute but since everyone is used to either an animated Scooby or a CGI Scooby ... Having a legitimately real dog in this show will never hit the same and to be honest it definitely won't. I saw a few rumblings on the TL ⤵️ #Thread #ScoobyDoo #ScoobyDooOrigins https://t.co/42CQJ2hO2aJune 8, 2026
Maybe it’s just me, as that is an adorable puppy, but I just want a live action Scooby-Doo where Scooby-Doo looks like Scooby-Doo. It seems so easy yet…☹️ I realize Netflix wants another Wednesday, but the talking DOG is the main attraction here. #ScoobyDoo #RuhRoh https://t.co/tBLBr7DLbE pic.twitter.com/KPrqTWY9c6June 8, 2026
Es muy pronto para saber si Shaggy y Scooby podrán comunicarse en "Scooby-Doo: Origins", pero, aunque puedan, sin duda no será igual a lo que estamos acostumbrados. Por ahora, no sé qué pensar de la nueva serie, aunque tengo muchas ganas de disfrutarla.
Tendremos que esperar un tiempo para ver más de Scooby-Doo: Origins, pero sí sabemos que se estrenará en 2027 y seguirá a Shaggy Rogers (Tanner Hagen) y a su vieja amiga Daphne Blake (Mckenna Grace) durante su último verano en el campamento, donde se ven envueltos en un misterio inquietante en torno a un cachorro de gran danés perdido.
La trama suena bastante sólida, pero ¿la serie logrará el éxito esperado? Espero que sí.
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- Lucy BuglassSenior Entertainment Writer