La cancelación de The Lincoln Lawyer por parte de Netflix no es tan sencilla como parece, y hay una buena razón por la que no debes preocuparte por su final

Netflix ha confirmado que la quinta temporada de "The Lincoln Lawyer" será también la última de la serie

La quinta temporada se renovó a finales de enero de 2026 y, en estos momentos, la producción ya está en marcha

Los productores ejecutivos han prometido "el final satisfactorio que Mickey Haller se merece"

Netflix ha anunciado (de manera muy discreta) que la quinta temporada de la serie judicial «The Lincoln Lawyer», que actualmente se encuentra en desarrollo, será la última.

La noticia forma parte de una lista de 17 series de Netflix que serán canceladas a partir de 2026, entre las que se incluyen "Alice in Borderland", "The Night Agent", "The Abandons" y "Breathless".

Según Deadline, The Lincoln Lawyer apareció en las listas de los 10 más vistos de Netflix a nivel mundial durante 29 semanas a lo largo de sus cuatro temporadas y ha acumulado 171 millones de visualizaciones desde 2023.

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La cuarta temporada se estrenó con nueve millones de visualizaciones en su primer fin de semana, lo que en realidad supera el debut de la tercera temporada, que tuvo siete millones.

Aunque Netflix no ha dado una razón directa para las series que ha decidido cancelar, los fans no tienen por qué preocuparse demasiado todavía: la quinta temporada puede ser la última, pero eso significa que aún nos espera un final satisfactorio, tal como se prometió.

Los productores ejecutivos de "The Lincoln Lawyer" prometen un "final satisfactorio" a pesar de la cancelación inesperada

(Image credit: Netflix)

El creador de la serie, Ted Humphrey, y la coproductora ejecutiva, Dailyn Rodríguez, se refirieron a la decisión en un comunicado de prensa, en el que prometieron «el final satisfactorio que Mickey Haller se merece».

«Todas las cosas buenas deben llegar a su fin, pero, afortunadamente, a veces depende de nosotros cómo terminan. Desde el principio, la misión siempre fue no solo contar la historia de Mickey Haller y sus compañeros, sino también darle a esa historia un final digno», afirmaron.

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Los detalles sobre la trama específica de la temporada 5 no están disponibles públicamente, y dado que los episodios aún se encuentran en producción, los showrunners deberían poder ajustar lo que sea necesario para ofrecer una despedida completa y decidida (es decir, sin hilos sueltos molestos).

Es muy probable que todo esto surja a partir de lo que vimos al final de la temporada 4, que terminó con Mickey Haller (Manuel García-Rulfo) recuperándose de haber sido incriminado por asesinato.

Se le acercó Emi Finch (Cobie Smulders), su media hermana recién descubierta, quien le suplica que la ayude a liberar a una mujer condenada injustamente.

Si bien la serie de televisión The Lincoln Lawyer llegará a su fin, no podemos descartar posibles spin-offs o una adaptación cinematográfica, como acabamos de ver con Peaky Blinders. En resumen, todo es posible.

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