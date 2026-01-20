Esta nueva serie de Netflix protagonizada por Ed Westwick y John Hannah es un regreso a las películas clásicas de piratas. Aquí están tres de los placeres culpables del elenco

La primera serie de televisión de Ed Westwick desde White Gold es una serie de Netflix sobre piratas con "aventuras y romance trepidantes"

Cuando pensamos en piratas ficticios del cine, pocos nombres nos vienen a la mente más que el Capitán Garfio y Jack Sparrow. Pero, ¿y si les dijera que hay un pirata mítico aún más famoso que ha aparecido en más de diez grandes adaptaciones cinematográficas y televisivas desde la década de 1940?

El autor italiano Emilio Salgari presentó por primera vez al legendario Sandokán, también conocido como el Tigre de Malasia, en una serie de novelas publicadas a finales del siglo XIX. Esas historias han inspirado varias adaptaciones cinematográficas con el icónico personaje a lo largo de las décadas, incluida una serie de televisión de culto de 1976 sobre el héroe homónimo que ha sido rehecha por la productora italiana Lux Vide.

Sandokan, que se estrenará con sus ocho episodios en Netflix en Estados Unidos y Reino Unido el 19 de enero (ya se estrenó en Italia en diciembre de 2025, pero aún no se han confirmado los derechos de licencia para Australia), es una nueva versión que revisita la clásica historia de acción y aventuras de un príncipe náufrago que busca venganza contra el dominio colonial británico.

Can Yaman interpreta al héroe titular, Ed Westwick al villano Lord James Brooke y Alanah Bloor a la heroína Lady Marianna Guillonk, todos ellos parte de un enredado triángulo amoroso. John Hannah, por su parte, asume el papel secundario del sargento Murray, aliado de Brooke en la persecución de Sandokán.

En declaraciones al elenco antes del estreno mundial de la serie, Westwick, Bloor y Hannah coincidieron en que fue el atractivo perdurable de la historia clásica de culto de Salgari lo que los atrajo al proyecto.

«Cuando conocí a [los directores] Jan [Maria Michelini] y Nicola [Abbatangelo], me describieron la historia y me mostraron sus bocetos y moodboards», explicó Hannah. «Las influencias, como la fotografía de Sebastião Salgado y sus imágenes de minas, hicieron que pareciera algo más que una aventura clásica. Me convencieron inmediatamente de ese mundo y quise formar parte de él independientemente del personaje».

El actor de La momia y Cuatro bodas y un funeral describió Sandokán como «una aventura romántica clásica con una sensibilidad muy moderna», y señaló que sus temas siguen siendo actuales. «Incluso recientemente, cuando se observa la geopolítica de la apropiación de tierras para la extracción de minerales o petróleo, ese es exactamente el quid de la historia», afirmó.

Para Westwick, que se sintió atraído inicialmente por el papel porque conectó de inmediato con el personaje, la serie tiene un ritmo innegable. Es «una aventura y un romance trepidantes, todo ello envuelto en una aventura vertiginosa a mediados del siglo XIX», afirmó el actor de White Gold y Gossip Girl.

Bloor, por su parte, ve la serie como un «romance de capa y espada» y la resume como «secretos y mentiras al descubierto en un drama familiar en el que se encuentran un pirata y una princesa». Aunque todo esto suena a una dramática aventura marítima, también está muy lejos de las series y películas de piratas que el elenco admite volver a ver con más frecuencia.

Desde Our Flag Means Death hasta Piratas del Caribe, estas son las películas y series de piratas que el elenco de Netflix no puede resistir

A Alanah Bloor, la protagonista de Sandokan, le encantaba ver la película de piratas Hook cuando era niña. (Image credit: Netflix)

Aunque la serie de Netflix se mantiene en gran medida fiel a sus raíces dramáticas, el elenco de Sandokan admite que el tono serio de la serie es muy diferente al de las historias de piratas que les encanta volver a ver.

"Piratas del Caribe", respondió Westwick sin dudar cuando se le preguntó por las películas y series que habían moldeado su amor por el género. No especificó qué película de la saga le gusta más, pero puedes consultar nuestra clasificación de todas las películas de Piratas del Caribe.

"Más recientemente, Our Flag Means Death», añadió Bloor. «Es brillante y añade un humor completo al mundo de los piratas. Es realmente encantadora y muy recomendable. Pero, por supuesto, Piratas del Caribe. También Hook. Me encantaba Hook cuando era niño".

Hannah, sin embargo, no está tan seguro de haber visto Piratas del Caribe. En cambio, mencionó una película que había visto hace años llamada Scaramouche, un clásico de capa y espada protagonizado por Stewart Granger. "Vengo de una generación en la que se veía lo que echaban en la televisión los domingos por la tarde", dijo. "En lugar de volver a ver las cosas una y otra vez".

Si tú tampoco quieres volver a ver los ocho episodios de Sandokán en Netflix y prefieres una serie de piratas más desenfadada antes de que vuelva la temporada 2 de One Piece en marzo, puedes ver las cinco películas de Piratas del Caribe en Disney+ y las dos temporadas de Our Flag Means Death en HBO Max. Por su parte, Hook, una de las mejores películas de Steven Spielberg, y Scaramouche no están disponibles para su transmisión en Estados Unidos en el momento de escribir este artículo.

