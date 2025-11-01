El episodio 6 de la temporada 4 de The Witcher cuenta con un cameo impactante que, según revela el creador de la serie de Netflix, podría suponer un gran cambio para la temporada 5

El Geralt de Liam Hemsworth lidera una nueva banda en la cuarta temporada de The Witcher.

Advertencia: a continuación se revelan detalles de la cuarta temporada de The Witcher.

Incluso antes de ver la cuarta temporada de The Witcher, es posible que hayas adivinado que el final de temporada tendría la mejor revelación de la trama. Sin embargo, creo que esto ocurre en realidad en el episodio 6 de la exitosa serie de Netflix, que también diría que es el episodio más intenso de la serie.

Es cuando tiene lugar la batalla de Montecalvo, que enfrenta al villano Vilgefortz (Mahesh Jadu) con Yennefer (Anya Chalotra) y las brujas restantes de Aretuza. Visualmente, es un festín, repleto de secuencias de acción tan dinámicas que se desarrollan en un abrir y cerrar de ojos.

Todos corren peligro y lo saben. El campamento base de Yennefer en Montecalvo se ha estado entrenando para enfrentarse lo mejor posible a la desquiciada magia del caos de Vilgefortz, pero, en realidad, todos estamos esperando a que Yennefer y Vilgefortz intenten acabar el uno con el otro.

Eso ocurre, pero nos espera una sorpresa: mientras Vilgefortz intenta localizar a Yennefer, su antigua amante Tissaia (MyAnna Buring) lo está esperando. Pero, ¿cómo es posible, si se quitó la vida en la temporada 3?

Porque en realidad es Yennefer, que se disfraza utilizando magia ilusoria para bajar la guardia de Vilgefortz. Funciona, pero me hizo albergar esperanzas de un regreso milagroso (Tissaia es, sin duda, mi personaje favorito de The Witcher de todos los tiempos).

Afortunadamente, tuve la oportunidad de preguntarle a la showrunner Lauren Schmidt-Hissrich cómo sucedió todo, y sí, eso significa que Tissaia podría volver a aparecer en la temporada 5.

La aparición de Tissaia en el episodio 6 de la temporada 4 de The Witcher "filmó nuevas escenas" para revelar la magia de la ilusión

MyAnna Buring como Tissaia en la temporada 3 de The Witcher (Image credit: Netflix)

«Se rodaron nuevas escenas para esto», confirma Schmidt-Hissrich. «Sasha Harris, nuestra increíble productora, suele decir cuando alguien muere en nuestra serie: "¿Están muertos o están muertos como Lauren?". Eso significa que pueden volver en cualquier momento. A menudo nos despedimos de los actores y les decimos: "En realidad, ¿puedes volver? ¿Soy real? ¿Soy un fantasma?». Mi visión es que lo averiguaremos.

«Me encanta que te guste la batalla de Monte Calvo», me dice. «Tuvimos que trabajar muy duro esta temporada. En los libros, Yennefer no tiene una gran presencia en esta historia en particular. Es una estatua de jade durante gran parte de ella. Las historias de las mujeres en esta serie son muy importantes y no queríamos dejarla de lado, así que tuvimos que crear una historia casi desde cero.

La batalla de Montecalvo se menciona en los libros, pero nunca llegamos a verla. Así que fue muy divertido profundizar en ella y ser creativos. Nuestra visita sorpresa es uno de mis momentos favoritos».

Para mí, el hecho de que Schmidt-Hissrich me diga que, literalmente, cualquiera puede volver de entre los muertos es suficiente combustible para alimentar mi delirante ilusión de creer que podríamos ver a Tissaia en la temporada 5 de The Witcher. Las temporadas 4 y 5 se rodaron una tras otra, así que, si ya estaba rodando el episodio 6, ¿por qué no mantenerla en nómina un poco más?

Dado que Geralt (Liam Hemsworth), Yennefer y Ciri (Freya Allen) siguen separados al final de la temporada 4, la temporada 5 de The Witcher podría depararnos cualquier cosa. Muchos personajes han muerto en el ínterin, y yo estoy a favor de que tantos como sea posible tengan un regreso dramático.

