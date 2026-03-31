Más tiempo, más atención: Spotify potencia el impacto de la publicidad en su plataforma

Como sabemos, Spotify es uno de los servicios de música en streaming más popular del mundo, una muestra de ello es una comunidad de 751 millones de usuarios activos mensuales.

Lo que la consolida como uno de los espacios digitales con mayor nivel de engagement, donde las audiencias no solo están presentes, sino que pasan cada vez más tiempo conectadas. Este crecimiento se ha visto impulsado por mejoras recientes en su experiencia gratuita, que han elevado tanto el tiempo de uso como la atención de los usuarios, generando a su vez un impacto positivo en el desempeño publicitario.

En este contexto, la plataforma presenta nuevas soluciones diseñadas para que las marcas se integren de forma más efectiva en la experiencia de los fans y transformen ese vínculo en resultados tangibles.

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Playlists patrocinadas, reinventadas: Las marcas ahora pueden tener 100% share of voice en algunas de las playlists más icónicas de Spotify, como Éxitos México , La Reina y EQUAL México con formatos más visuales e inmersivos que conectan con los fans justo cuando están escuchando. La playlist de EQUAL México fue la primera en utilizar este nuevo formato patrocinado por Bonafont. Además, las marcas pueden recompensar a los oyentes con una experiencia con menos anuncios durante la duración de la playlist. Cricket Wireless fue uno de los primeros en adoptarlo: "En Cricket, la conexión va más allá del servicio inalámbrico; se trata de estar presentes en los momentos que le importan a las personas", dijo Stephen Barnes, Director of Media, Cricket Wireless. "La música juega un papel muy poderoso en la forma en que la gente se conecta y se expresa, y las playlists patrocinadas de Spotify nos dieron una manera relevante y pensada para ser parte de esa experiencia".

Las marcas ahora pueden tener 100% share of voice en algunas de las playlists más icónicas de Spotify, como Éxitos México , La Reina y EQUAL México con formatos más visuales e inmersivos que conectan con los fans justo cuando están escuchando. La playlist de EQUAL México fue la primera en utilizar este nuevo formato patrocinado por Bonafont. Además, las marcas pueden recompensar a los oyentes con una experiencia con menos anuncios durante la duración de la playlist.

Split Testing: Ahora los anunciantes pueden probar distintos elementos creativos directamente en Spotify Ads Manager y ver resultados en métricas como completion rate, click-through rate, video view expand rate, costo por click y costo por adquisición, ayudándoles a pasar más rápido de la intuición a decisiones creativas respaldadas por datos.

Ahora los anunciantes pueden probar distintos elementos creativos directamente en y ver resultados en métricas como ayudándoles a pasar más rápido de la intuición a decisiones creativas respaldadas por datos. Automated Bid: Utiliza machine learning para ajustar automáticamente la configuración de la campaña según las condiciones del mercado, para que los anunciantes puedan desplegar todo su presupuesto sin tener que hacer ajustes manuales.

Nueva investigación de Spotify, "The Sound-On Era", revela que el audio es uno de los espacios más confiables

La nueva investigación de Spotify revela que el streaming, la IA y los dispositivos conectados están devolviendo a la voz su papel como interfaz principal, transformando el audio de ruido de fondo a un elemento central de los medios modernos. En un momento en el que la IA está inundando los entornos visuales con contenido de baja calidad, el audio se ha consolidado como uno de los espacios más intencionales y confiables que quedan, y ahí está la oportunidad para las marcas.

El reporte reúne insights de más de 5,000 consumidores, más de 100 anunciantes y más de 30 expertos.

A continuación, algunos de los hallazgos principales. El reporte completo está disponible aquí .

La confianza y el gusto personal se están convirtiendo en la moneda más valiosa de la publicidad: las personas tienen un 36% más de probabilidad de confiar en anuncios en podcasts o música que en anuncios en redes sociales, y 80% de los anunciantes coinciden en que los anuncios de audio se benefician de una mayor confianza de los oyentes frente a otros medios digitales.²

las personas tienen que en anuncios en redes sociales, y coinciden en que los anuncios de audio se benefician de una mayor confianza de los oyentes frente a otros medios digitales.² El audio captura la atención: Encontramos que el 94% de los consumidores detienen otras actividades online para escuchar audio en streaming.²

detienen otras actividades online para escuchar audio en streaming.² La IA por voz tiene una oportunidad comercial clara: 90% de los consumidores en EE.UU. quieren recibir una respuesta verbal de los asistentes de IA, y 70% usarían comandos de voz para interactuar con un anuncio que les gusta, incluso con la pantalla apagada.²

quieren recibir una respuesta verbal de los asistentes de IA, y usarían comandos de voz para interactuar con un anuncio que les gusta, incluso con la pantalla apagada.² Uno de cada dos consumidores considera atractiva la interacción con marcas impulsada por voz, por ejemplo, al decir "añadir al carrito", y 85% de los anunciantes ven en los formatos de audio interactivos y conversacionales el futuro de la publicidad.