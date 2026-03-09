HBO Max está por sumarse al bloqueo de cuentas compartidas, aunque su futuro sigue siendo incierto

HBO Max planea implementar su política de restricción de contraseñas a nivel mundial...

...pero HBO Max podría integrarse en Paramount+ tras la fusión prevista.

La cuota adicional para miembros de HBO solo está disponible actualmente en Estados Unidos.

La campaña de HBO Max contra el uso compartido de cuentas y contraseñas se está extendiendo por todo el mundo, a menos que el servicio de streaming cierre antes. Así lo afirma el director ejecutivo y presidente de streaming global de HBO Max, JB Perrette. Aunque no dijo lo segundo.

Perrette se dirigió a los inversionistas en la última conferencia sobre resultados de la plataforma de streaming y, según informa FlatpanelsHD, dijo: «Estamos en la segunda fase de nuestra campaña contra el uso compartido de contraseñas. Apenas está empezando a cobrar importancia. Aún no se ha expandido a nivel mundial. Eso comenzará en 2026».

¿O no? Porque no se puede introducir una campaña contra el uso compartido de contraseñas en un servicio de streaming si ya no se dispone de dicho servicio. Y, en este momento, el futuro de HBO Max como plataforma independiente está lejos de ser seguro.

¿Qué está pasando en HBO Max?

El futuro de HBO Max depende actualmente de que los reguladores aprueben la adquisición de la empresa matriz de HBO Max, Warner Bros. Discovery, por parte de Paramount Skydance. Según al menos un destacado analista de medios, si eso se lleva a cabo, HBO Max podría cerrar a finales de 2027.

El director ejecutivo de Paramount, David Ellison, ha declarado que, una vez que se cierre la venta —lo cual aún no es definitivo, pero parece muy probable—, Paramount+ y HBO Max se fusionarán en un único servicio de streaming con un nuevo nombre, estructura de precios y organización.

Según Brian Steinberg, de Variety, en una publicación en X, una nota de investigación del analista Robert Fishman, de MoffettNathanson, dirigida a los inversionistas, dice que «esperamos que HBO Max cierre esencialmente a finales de 2027».

Sería una medida extraña, dado el prestigio de la marca HBO: el director ejecutivo de Warner, David Zaslav, afirmó el año pasado que la marca HBO era «la de mayor calidad en los medios de comunicación», y si te encuentras fuera de Estados Unidos, donde Paramount tiene su mayor catálogo, Paramount+ ocupa un lugar bastante bajo en la lista de los mejores servicios de streaming.

Pero las travesuras con los nombres de HBO en los últimos años no me hacen confiar en que la decisión final sea la más inteligente.

Paramount+ no toma medidas drásticas contra el uso compartido de contraseñas, pero si piensas que el futuro servicio Paramount+/HBO Max también será laissez faire, probablemente te decepcionará: la empresa fusionada tendrá una deuda de 79 000 millones de dólares y se espera que emprenda una ronda de recortes de gastos que incluirá despidos.

Eso significa que es mucho más probable que se mantenga la cuota adicional de 7,99 dólares al mes por miembro y se cobre una cuota similar en todo el mundo, en lugar de eliminarla.

